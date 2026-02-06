2.5 Milyar Dolarlık Opsiyon Fırtınası: Kripto Para Piyasasını Bekleyen Tehlike Ne?

Kripto para piyasası 6 Şubat Cuma günü gerçekleşen yüksek hacimli opsiyon vade dolumuyla birlikte yeni bir belirsizlik sürecine girdi. Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık toplam kripto opsiyonunun vadesinin dolması, yatırımcıların yön arayışını daha da karmaşık hale getirdi. Haftanın başından bu yana yaşanan sert satışlarla birlikte piyasa değeri ciddi biçimde gerilerken, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi güçlendi. Uzmanlar, özellikle Bitcoin ve Ethereum cephesindeki türev pozisyonlarının kısa vadeli fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin Opsiyonları ve Piyasa Üzerindeki Baskısı

6 Şubat itibarıyla yaklaşık 34 bin Bitcoin opsiyon sözleşmesi vadesini doldurdu. Toplam nominal değeri 2,1 milyar dolara yaklaşan söz konusu sözleşmeler, geçtiğimiz haftaki ay sonu vade kapanışına kıyasla daha sınırlı bir büyüklüğe sahip olsa da piyasa psikolojisi üzerinde önemli bir etki yarattı. Put/call oranının 0,59 seviyesinde bulunması, piyasada ağırlıklı olarak alım yönlü pozisyonların bulunduğunu ortaya koydu.

Coinglass verilerine göre maksimum zarar seviyesi 82 bin dolar civarında yer aldı. Mevcut spot fiyatların oldukça üzerinde kalan bu seviye, birçok opsiyonun vade sonunda değersiz kalmasına yol açtı. Deribit’te yoğunlaşan açık pozisyonlar ise özellikle 100 bin ve 70 bin dolar seviyelerinde toplandı ve bu iki noktada yaklaşık 1,1 milyar dolarlık açık ilgi oluştu.

Deribit yetkilileri, opsiyon işlemlerinin halen aşağı yönlü beklentilere işaret ettiğini belirtti. Piyasanın 80 bin ile 90 bin dolar aralığında yoğun savunma pozisyonlarıyla karşılandığı, yatırımcıların son düşüş dalgasına karşı temkinli davrandığı ifade edildi. Greeks Live ise 60 bin dolar bandının, Trump döneminde yaşanan yükseliş öncesindeki konsolidasyon bölgesi olduğunu vurgulayarak, olası sert düşüşlerin uzun vadeli alımlar için fırsat yaratabileceğini savundu.

Ethereum ve Kripto Para Piyasasının Görünümü

Bitcoin opsiyonlarının yanı sıra yaklaşık 217 bin Ethereum sözleşmesi de aynı gün vadesini doldurdu. Yaklaşık 400 milyon dolarlık nominal değere sahip bu işlemlerde maksimum zarar seviyesi 2.550 dolar olarak hesaplandı. Put/call oranının 1,15 seviyesinde bulunması, Ethereum tarafında satış yönlü beklentilerin daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Toplam ETH opsiyon açık pozisyonları ise 7,1 milyar dolar civarında seyretti.

Söz konusu vade kapanışlarıyla birlikte kripto piyasasının toplam değeri 2,27 trilyon dolara gerileyerek son 16 ayın en düşük seviyesine indi. Haftanın başından bu yana yaklaşık 686 milyar dolarlık değer kaybı yaşanması, piyasa duyarlılığındaki bozulmayı açık biçimde yansıttı. Asya seansında Bitcoin’in 60 bin doların altına inmesi, düşüşün küresel ölçekte hız kazandığını gösterdi.

Bitcoin, son dört ayda 60 bin doların üzerinde değer kaybederek zirvesine kıyasla yüzde 50 oranında geriledi. Ethereum ise kısa süreliğine 1.800 doların altına inerek ayı piyasası seviyelerine geri döndü. Altcoin piyasasında yaşanan sert kayıplar, yeni bir uzun soluklu durgunluk döneminin başlayabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi. Analistler, yüksek kaldıraçlı pozisyonların çözülmeye devam etmesi halinde volatilitenin kısa vadede sürebileceği görüşünde birleşiyor.