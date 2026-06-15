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HYPERLIQUID (HYPE)

Hyperliquid tokeni HYPE son 24 saatte yaklaşık %8 yükselerek $60 desteğini yeniden kazandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HYPE son 24 saatte yaklaşık %8 yükseldi ve yeniden $60 desteğinin üzerine çıktı.
  • 📈 Piyasa şimdi $65 ila $70 bandının aşılıp aşılamayacağını ve $HYPE ’de önceki $75 ila $76 zirvesinin yeniden test edilip edilmeyeceğini izliyor.
  • 🧭 Teknik göstergeler alıcıları desteklerken RSI ve MACD gibi veriler daha nötr bir alana döndü.
  • 🏗️ Hyperliquid’in güçlü işlem hacmi ve ekosistem yapısı, son bir ayda yaklaşık %46 ve son altı ayda %140’ın üzerinde yükselişi destekledi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Hyperliquid ekosisteminin yerel tokeni HYPE, son 24 saatte yaklaşık %8 yükseldi ve piyasanın yakından izlediği $60 seviyesinin üzerine yeniden çıktı. Fiyatın yeniden orta $60 bandına yerleşmesi, tokenin daha önce gördüğü yaklaşık $75 ila $76 aralığındaki zirveyi tekrar test edip edemeyeceğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde destek ve direnç öne çıkıyor
2 Hareketli ortalamalar alıcıları destekliyor
3 Temel göstergeler ve izlenen riskler

Teknik görünümde destek ve direnç öne çıkıyor

Güncel veriler, HYPE’in yaklaşık $64 ila $65 aralığında işlem gördüğünü gösteriyor. Bu toparlanma, önceki zirve bölgesinden gelen ve yaklaşık %20 ila %30 aralığında kayba yol açan düzeltmenin ardından gerçekleşti. Analistler, psikolojik açıdan önemli görülen $60 seviyesinin yeniden kazanılmasını kısa vadeli görünüm açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Analizlere göre HYPE, yaklaşık $53 seviyesinden aldığı tepkinin ardından daha yüksek dipler ve daha yüksek tepeler oluşturmaya başladı; yakın vadede $65 ila $66 bandı direnç, bu bölgenin aşılması halinde ise $70 ve ardından önceki zirve alanı yeniden gündeme gelebilir.

Piyasada paylaşılan teknik değerlendirmelere göre ilk güçlü destek $60 seviyesinde bulunuyor. Satış baskısının yeniden artması halinde daha güçlü alım ilgisinin ise $56 civarında ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Buna karşılık yukarı yönlü harekette ilk direnç alanı $65 ila $66 bandında, daha geniş direnç bölgesi ise $70 ile $76 arasında yer alıyor.

GöstergeSeviye
Yakın destek$60
Ek destek$56
İlk direnç$65 ila $66
Zirve bölgesi$75 ila $76

Hareketli ortalamalar alıcıları destekliyor

Dört saatlik grafiklerde HYPE’in daha geniş yükseliş eğilimine dönme çabası dikkat çekiyor. TradingView tabanlı teknik değerlendirmelerde kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü seyrini koruduğu, ayrıca 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı görülüyor. Bu yapı, teknik analizde çoğu zaman olumlu kabul edilen bir görünüm olarak izleniyor.

Mini sözlük: Golden cross, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşan teknik sinyaldir. RSI, MACD ve Stokastik gibi göstergeler ise fiyat ivmesinin gücünü ve aşırı alım ya da aşırı satım durumlarını izlemek için kullanılır.

Öte yandan RSI, MACD, Stokastik Osilatör ve Williams %R gibi göstergelerin son geri çekilmenin ardından daha nötr alanlara döndüğü aktarılıyor. Aşırı alım işaretlerinin zayıflaması, alım talebinin güçlenmesi halinde yukarı yönlü yeni bir alan oluşabileceğine işaret ediyor.

Temel göstergeler ve izlenen riskler

Hyperliquid, merkeziyetsiz sürekli vadeli işlemler ve spot işlem altyapısıyla öne çıkan bir Katman 1 ağı olarak biliniyor. Platformun işlem aktivitesi, ücret üretim modeli, token yakım mekanizması ve ekosistem entegrasyonları, yatırımcı ilgisinin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Piyasa katılımcıları, artan açık pozisyon miktarı ile büyük yatırımcı hareketlerini de izliyor; bu iki unsur kısa vadeli fiyatlamada etkili olabilirken, mevcut konumlanmanın alıcılar ve satıcılar arasında görece dengeli kaldığı belirtiliyor.

Verilere göre HYPE son bir ayda yaklaşık %46, son altı ayda ise %140’ın üzerinde yükseldi. Buna karşın analistler, $60 desteğinin altına kalıcı bir sarkmanın yükseliş yapısını zayıflatabileceğini, böyle bir senaryoda $50 ve ardından $45 bölgesinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor. Yukarı yönlü görünümde ise $65 ila $70 bandının net biçimde aşılması, önceki zirve bölgesinin tekrar test edilmesinin önünü açabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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