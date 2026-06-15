ETH’de dikkat çeken tablo derinleşti! 4 yılın fiyat bölgesinde neler yaşandı?

Ethereum, son düşüşün ardından 1.665 ile 1.680 dolar aralığında işlem görüyor. Varlık, son 24 saatte %0,63 değer kaybederken işlem hacmi 10,20 milyar dolar, piyasa değeri ise 201,17 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Fiyat, 1.603 dolardaki son dip noktasından gelen tepkinin ardından kısa süreli toparlanma gösterdi.

Analistlerin izlediği aşırı satım sinyali

Ethereum bu toparlanma sırasında 1.731 dolara kadar yükseldi, ancak ardından yeniden geri çekildi. Buna rağmen fiyatın, 1.603 dolar ile 1.731 dolar arasındaki yükseliş hareketine göre hesaplanan %23,6 Fibonacci düzeltme seviyesinin üzerinde tutunduğu görülüyor.

14 Haziran 2026’da değerlendirme yapan kripto para analisti Ash Crypto, Ethereum’un piyasa tarihinde şimdiye kadarki en sert aşırı satım bölgesine girdiğini belirtti. Analiste göre ETH, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %70 geriledi ve dört yıldır görülmeyen fiyat aralığına döndü. Ash Crypto, sosyal medya platformlarında teknik analiz paylaşımlarıyla tanınan bir piyasa yorumcusu olarak biliniyor.

Ash Crypto, Ethereum’un aylık RSI göstergesinin 2018 ve 2022 ayı piyasası diplerinde görülen seviyelerin de altına indiğini, bu nedenle mevcut görünümün tarihsel açıdan dikkat çekici bir noktaya ulaştığını aktardı.

Analist, Haziran 2022 dönemine de dikkat çekti. O dönemde Ethereum, zirvesinden %82 düştükten sonra dip oluşturmuştu. Mevcut tabloda aylık RSI verisinin daha da zayıf bir seviyeye inmiş olması, teknik görünümün piyasa katılımcıları tarafından yakından izlendiğine işaret ediyor.

Kısa vadede kritik eşikler öne çıkıyor

Bir diğer analist Ted Pillows ise ETH’nin kısa vadeli düşüş trendini kırdığını savundu. Bu değerlendirmeye göre 1.700 dolar eşiğinin aşılması halinde fiyatın 1.850 ile 1.900 dolar bandına yönelme ihtimali gündeme gelebilir.

Ted Pillows’un paylaşımında, Ethereum’un kısa vadeli aşağı yönlü yapıyı kırdığı ve 1.700 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni bir yükseliş alanı oluşabileceği vurgulandı.

Teknik görünümde Ethereum’un 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı, ayrıca 1.665 dolarda destek oluşturan yükseliş trend çizgisini koruduğu aktarılıyor. Bu seviye, aynı zamanda 1.603 dolardan 1.731 dolara uzanan hareketin %50 Fibonacci düzeltme bölgesiyle de örtüşüyor.

Direnç ve destek bölgeleri yakından takip ediliyor

Yukarı yönlü harekette ilk direnç 1.720 dolarda bulunuyor. Bunun ardından 1.740 ve 1.780 dolar seviyeleri öne çıkıyor. 1.780 doların aşılması halinde 1.850 dolara doğru yeni bir hareket alanı açılabileceği, daha yukarıda ise 1.880 ve 1.920 dolar seviyelerinin izleneceği belirtiliyor.

Aşağı yönde ise 1.740 dolar direncinin geçilememesi durumunda fiyatın yeniden 1.680 dolar desteğine çekilmesi beklenebilir. 1.665 doların altına inilmesi halinde 1.650 ve 1.620 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. 1.600 dolar ise mevcut yapıda ana destek noktası olarak öne çıkıyor.

Momentum göstergelerinde de sınırlı bir toparlanma sinyali dikkat çekiyor. MACD histogramı 3,15 ile pozitif bölgede yer alırken, aşağı yönlü baskının zayıflamış olabileceği değerlendiriliyor. ETH, haberin yazıldığı sırada 1.680 doların üzerinde kalmaya çalışırken, piyasa kısa vadeli toparlanmanın sürüp sürmeyeceğini izliyor.