Dogecoin 2017 ve 2020 döngülerine benzer teknik görünümle $0,087 seviyesinde kritik eşiğe geldi

Dogecoin, 14 Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 0,087 dolar seviyesinde işlem görürken, teknik göstergeler piyasada yeniden dikkat çekti. Son 24 saatte 465,9 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşan varlığın piyasa değeri 13,34 milyar dolar oldu. Fiyat günlük bazda sınırlı gerilese de 0,078 ile 0,080 dolar aralığındaki önemli destek bölgesinin üzerinde kaldı.

Analistler benzer döngülere işaret etti

Piyasada Trader Tardigrade adıyla bilinen analist, aylık Heikin Ashi grafiğinde Dogecoin’in üçgen tepe noktasını yeniden test ettiğini belirtti. Analiste göre bu yapı, 2017 ve 2020 döngülerinde güçlü yükselişlerden hemen önce görülen teknik görünüme benziyor. Dogecoin, 2013’te oluşturulan ve geniş kullanıcı kitlesiyle tanınan en büyük meme coinlerden biri olarak izleniyor.

Trader Tardigrade, üç döngüde de benzer yapının görüldüğünü, Dogecoin’in yeniden test sürecini tamamladığını ve teknik kurulumun önceki örneklerle örtüştüğünü aktardı.

Üç aylık zaman diliminde ise uzun yıllara yayılan bir yükseliş flaması yapısının oluştuğu değerlendiriliyor. Trend çizgilerinin her döngüde daha da sıkışması, fiyat hareketini daralan bir bant içine taşıdı. Bu nedenle analistler, mevcut bölgeyi olası yön tayini açısından kritik görüyor.

Mini sözlük: Heikin Ashi, klasik mum grafiklerinden farklı olarak fiyat hareketini yumuşatarak trendin yönünü daha net göstermeyi amaçlayan bir grafik türüdür. TD Sequential ise aşırı uzayan yükseliş veya düşüş hareketlerinde olası dönüş bölgelerini saptamak için kullanılan teknik bir göstergedir.

Ali Charts da üç günlük grafikte oluşan TD Sequential alım sinyalinin ardından Dogecoin fiyatının yaklaşık %8 toparlandığını vurguladı. Bu gösterge genellikle satış baskısının zayıflamaya başladığı dönemlerde öne çıkıyor.

Ali Charts, TD Sequential alım sinyalinin ardından Dogecoin’in yaklaşık %8 yükseldiğini paylaştı.

Öne çıkan destek ve direnç bölgeleri

Mevcut fiyat seviyesine yakın bölgede ilk toparlanma alanı 0,092 ile 0,100 dolar arasında bulunuyor. Analistlere göre yükselişin güç kazanması için 0,092 doların üzerine net bir çıkış görülmesi gerekiyor. Bu seviyenin aşılması halinde 0,108 ve 0,116 dolar dirençleri gündeme gelebilir.

Bölge Seviye Önemi Mevcut fiyat 0,087 dolar Kritik eşik Destek 0,078 ile 0,080 dolar Ana savunma bölgesi İlk toparlanma alanı 0,092 ile 0,100 dolar Kısa vadeli yön teyidi Dirençler 0,108 ve 0,116 dolar Yukarı yönlü engeller Aşağı yönlü risk 0,070 ve 0,060 dolar Destek kırılırsa izlenecek seviyeler

Coinvo Trading projeksiyonuna göre 0,116 doların üzerinde kalıcı bir hareket, 0,180 ile 0,190 dolar bandına uzanan daha geniş bir alan açabilir. Buna karşılık 0,078 ile 0,080 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda 0,070 ve ardından 0,060 dolar seviyeleri yeniden izlenebilir.

Daan Crypto Trades, 0,06 ile 0,08 dolar aralığının önceki ayı piyasası evrelerinde güçlü destek işlevi gördüğünü, bu bölgeye gerilemelerin ardından fiyatın çoğu zaman tepki verdiğini belirtti. Ayrıca Bollinger bantlarının geniş kalması oynaklığın sürdüğüne işaret ederken, MACD göstergesinin halen negatif bölgede bulunmasına rağmen yataylaşma sinyali verdiği aktarıldı.

MoonPay ile kullanım alanı genişledi

Fiyat görünümünün yanında kullanım tarafında da yeni bir gelişme yaşandı. MoonPay, MoonPay Commerce altyapısı üzerinden 6 binden fazla uluslararası satıcıda Dogecoin ile ödeme desteğini devreye aldı. Şirket, kripto varlık alım satımı ve ödeme çözümleri sunan küresel bir finans teknolojisi platformu olarak biliniyor. Entegrasyonun House of Doge iş birliğiyle hayata geçirildiği ve işletmelerin yerel Dogecoin ödemelerini anlık mutabakatla kabul edebileceği belirtildi.