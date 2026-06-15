XRP’de piyasa algısı ekim 2025’ten bu yana en düşük seviyeye inerken, fiyat $1,20 direncinin altında kaldı

XRP, son yükseliş denemesinin ardından $1,18 seviyesinin üzerinde işlem görmeyi sürdürürken, piyasada odak noktası $1,20 direnci olmaya devam ediyor. Fiyatın kısa süre önce $1,1926’ya kadar çıktığı, ardından yatay bir seyre girdiği görülüyor. Daha önce $1,0879 seviyesindeki yerel dipten toparlanan varlıkta, yükseliş eğiliminin devamı büyük ölçüde $1,20 bölgesindeki fiyat davranışına bağlı.

Kısa vadede $1,20 seviyesi öne çıkıyor

Dört saatlik grafikte XRP için W formasyonuna benzer bir toparlanma yapısının geliştiği aktarılıyor. Ancak bu görünüm henüz teyit edilmiş değil. Teknik yapının doğrulanması için fiyatın formasyonun üst sınırı olarak görülen $1,18 üzerinde güçlü biçimde kalması ve ardından yukarı yönlü kırılım üretmesi gerekiyor.

Kripto para analisti Ali Charts da XRP fiyatında simetrik üçgen oluşumunu izlediğini belirtti. Teknik analizde simetrik üçgen, fiyatın giderek daralan bir bant içinde sıkıştığını gösteren bir yapı olarak biliniyor; bu tür sıkışmaların çözülmesi, çoğu zaman belirgin yönlü hareketlerle sonuçlanabiliyor.

XRP’de simetrik üçgen yapısını izlediğini belirten Ali Charts, bu formasyondan gelecek bir kırılımın yaklaşık %14’lük fiyat hareketini tetikleyebileceğini aktardı.

Analize göre bu olası hareketin yönü, üçgen formasyonunun hangi taraftan kırılacağına bağlı olacak. Alıcıların kontrolü ele geçirmesi halinde yukarı yönlü ivme güç kazanabilirken, satıcı baskısının sürmesi durumunda aşağı yönlü senaryo da masada kalıyor.

Piyasa duyarlılığı çok ayın en düşük düzeyine geriledi

Zincir üstü ve sosyal veri analizleri sunan Santiment, XRP için ağırlıklı duyarlılık göstergesinin Ekim 2025’ten bu yana en düşük seviyeye indiğini bildirdi. Santiment, kripto varlıklar için veri ve piyasa davranışı analizi üreten bir platform olarak biliniyor. Bu gösterge, sosyal medya konuşmalarının yoğunluğunu ve olumlu ile olumsuz yorumlar arasındaki dengeyi birlikte ölçüyor.

Santiment verilerine göre XRP’ye yönelik piyasa algısı son sekiz ayın en zayıf düzeyine indi; platform, geçmişte benzer aşırı kötümserlik dönemlerinin zaman zaman güçlü toparlanmalarla sonuçlandığına dikkat çekti.

Şirketin değerlendirmesine göre piyasa katılımcıları, Ripple tarafındaki düzenleyici gelişmeler ve kurumsal entegrasyon anlatılarına rağmen, fiyatı güçlü biçimde harekete geçirecek yeni bir katalizör görmemekten yorulmuş durumda. Buna karşın XRP Ledger altyapısı ve tokenizasyon odaklı çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Destek ve direnç bölgeleri izleniyor

Yukarı yönlü senaryoda $1,20 seviyesinin aşılması halinde öne çıkan kısa vadeli hedefler $1,2150 ve $1,2220 olarak sıralanıyor. Bu bölgenin üzerinde ise $1,2250 bir sonraki önemli engel olarak öne çıkıyor.

Bölge Seviye Ana direnç $1,20 Yukarı hedefler $1,2150, $1,2220, $1,2250 İlk destekler $1,1680, $1,1550 Haftalık kritik destek $1,13 Alt talep bölgesi $0,90 ile $1,00

Aşağı yönlü görünümde ilk destekler $1,1680 ve $1,1550 seviyelerinde bulunuyor. Günlük kapanışın $1,1550 altında gerçekleşmesi halinde $1,1400 ve ardından $1,1280 seviyeleri gündeme gelebilir. Haftalık görünümde ise $1,13 seviyesi ana destek olarak izleniyor. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda $0,90 ile $1,00 aralığındaki talep bölgesi öne çıkabilir. Daha aşağıda ise $0,70 seviyesi takip ediliyor.

XRP’nin son dönemde Bitcoin’e kıyasla daha zayıf bir görünüm sergilediği, altcoinlerin genel olarak Bitcoin yönünü izlese de daha sınırlı performans verdiği belirtiliyor. Bu nedenle XRP’de anlamlı bir toparlanma senaryosunun güç kazanması için Bitcoin’deki hareketin kalıcılığı da yakından izleniyor.