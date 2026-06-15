Japonya alt meclisi, kripto varlıkları hisse senetleriyle aynı yasal çerçeveye taşıyan düzenlemeyi kabul etti

Japonya, kripto varlıkların finansal sistemdeki konumunu kökten değiştirebilecek bir düzenleme sürecinde ilerliyor. Piyasa analisti Xaif Crypto’nun aktardığına göre ülkenin alt meclisi, kripto varlıkları hisse senetleri ve tahviller için kullanılan Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamına alacak tasarıyı kabul etti.

Kripto varlıklar için yeni sınıflandırma

Tasarı üst meclisten de geçerse Bitcoin, Ethereum ve XRP gibi önde gelen dijital varlıklar, gevşek biçimde denetlenen dijital emtialar yerine resmen finansal araç olarak değerlendirilecek. Bu değişiklik, yalnızca tanım düzeyinde kalmayacak; kripto piyasasını geleneksel sermaye piyasalarıyla aynı kurallar bütününe daha yakın hale getirecek.

Bu çerçevede içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin kuralların da açık biçimde devreye girmesi bekleniyor. Borsa listelemeleri ya da proje duyuruları gibi kamuya açık olmayan bilgilerle işlem yapılması yasaklanacak. Böylece dijital varlık piyasasında uzun süredir tartışılan düzenleme boşluklarının önemli bölümünün kapanabileceği değerlendiriliyor.

Alt meclisten geçen tasarı, kripto varlıkları hisse senetleri ve tahvillerle aynı yasal çerçeveye yaklaştırırken, kamuya açık olmayan bilgilerle yapılan işlemleri de açık biçimde yasaklamayı amaçlıyor.

Düzenleme, şeffaflık yükümlülüklerini de artıracak. Borsalar ve ihraççılar, token yapıları, riskler ve operasyonlara ilişkin daha ayrıntılı açıklamalar yapmak zorunda kalabilecek. Bu yaklaşım, kripto piyasasını halka açık şirketlerin raporlama standartlarına daha yakın bir zemine taşıyabilir.

Vergi tarafında dikkat çeken değişiklik

En dikkat çekici başlıklardan biri vergilendirme oldu. Japonya’da kripto kazançları halen çeşitli gelir türleri içinde değerlendiriliyor ve vergi oranı yüzde 55’e kadar çıkabiliyor. Teklif edilen değişiklik ise bunun yerine yüzde 20 düz oranlı sermaye kazancı vergisi uygulanmasını öngörüyor.

Bu değişiklik, dijital varlıkları geleneksel yatırımlarla daha uyumlu hale getirerek hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından piyasayı daha cazip kılabilir. Tokyo’nun izlediği yön, kripto varlıkların yüksek riskli spekülatif araçlar olmaktan çıkarılıp kurumsal katılıma açık, düzenlenmiş bir finansal kategoriye yerleştirildiğine işaret ediyor.

Kripto kazançlarında yüzde 55’e kadar çıkan mevcut vergi yapısının yüzde 20 sermaye kazancı vergisiyle değiştirilmesi, Japonya piyasasında kurumsal ilginin önünü açabilecek adımlar arasında görülüyor.

Başlık Mevcut durum Teklif edilen durum Yasal statü Dijital emtia benzeri çerçeve Finansal araç Vergi Yüzde 55’e kadar Yüzde 20 düz oran Piyasa kuralları Sınırlı ve parçalı Geleneksel piyasa kurallarına yakın

Bankalar ve ETF beklentileri

Düzenleme netliğinin artması, bugüne kadar belirsizlik nedeniyle mesafeli duran bankalar, varlık yöneticileri ve şirketler için yeni bir alan açabilir. Piyasada ayrıca bu çerçevenin kripto bağlantılı ETF onaylarını hızlandırabileceğine ve dijital varlıkların Japonya’nın daha geniş finansal ekosistemiyle entegrasyonunu derinleştirebileceğine dair beklentiler de güçleniyor.

Öte yandan Japonya’nın en büyük bankacılık grupları arasında yer alan MUFG, Mizuho ve SMBC, ortak bir stabilcoin projesi üzerinde ilerliyor. Haberde aktarıldığına göre bu projenin 2026 mali yılı içinde ticari kullanıma açılması hedefleniyor. MUFG, Mizuho ve SMBC, Japonya finans sisteminde öne çıkan büyük bankacılık grupları olarak biliniyor.

Tasarı henüz yasalaşmış değil. Alt meclisten geçen metin şimdi görüşülmek ve oylanmak üzere üst meclise taşınacak. Buna karşın atılan adım, Japonya’nın kripto varlıkları düzenleme alanının kenarından çıkarıp finansal sistemin merkezine doğru taşıma niyetini daha görünür hale getirmiş durumda.