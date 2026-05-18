XRP tabanlı ürünlerde haftalık giriş yüzde 70 artarak 67,6 milyon dolara ulaştı

XRP’ye endeksli yatırım ürünlerinde, son haftada dikkat çekici bir sermaye artışı yaşandı. CoinShares’in açıkladığı veriler, XRP ürünlerine haftalık net girişin 67,6 milyon dolara yükseldiğini gösteriyor. Bu rakam, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 70’lik bir artışa denk geliyor. Aynı dönemde, başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere kripto piyasasının büyük oyuncularından ise güçlü çıkışlar gerçekleşti.

ABD’den Bitcoin ve Ethereum’dan büyük çıkış, XRP yatırımlarına yöneliş

Rapora göre özellikle ABD’li yatırımcılar, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin artmasıyla kripto piyasasındaki riskli pozisyonlarını sert biçimde azalttı. ABD genelinde toplam 1,14 milyar dolarlık kripto varlık çıkışı oldu. Sadece Bitcoin’den 981,5 milyon dolar, Ethereum’dan ise 249,3 milyon dolar net çıkış kaydedildi.

Buna karşın, XRP tabanlı ürünlere yoğun bir ilgi oluştu. Detaylı bölgesel analizde, XRP’ye giren 67,6 milyon dolarlık haftalık net tutarın neredeyse tamamı ABD merkezli spot XRP ETF’lerinden geldi. ABD’de bu ürünler geçen hafta 60,5 milyon dolar yeni yatırım çekti. Avrupa ve diğer bölgelerdeki XRP ürünlerine ise toplamda 7,1 milyon dolarlık giriş oldu.

Özellikle İsviçre (22,8 milyon dolar) ve Almanya (22 milyon dolar) gibi ülkelerde genel dijital varlık ürünlerinde istikrarlı bir ilgi sürerken, ABD yatırımcıları geçen hafta XRP’yi öne çıkaran seçici bir davranış sergiledi.

Regülasyon beklentisi, piyasadaki dengeleri değiştirdi

CoinShares analisti James Butterfill, ABD’de Senato Bankacılık Komitesi’nde görüşülen Dijital Varlık Piyasası CLARITY Yasası’nın kripto piyasasında toplu satışları önlediğini ve yasal beklentileri olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

Butterfill, yasal gelişmelere dair bilgi akışının güçlü olduğu bir dönemde, ABD’de yatırımcıların Bitcoin’in makro baskılarına aldırış etmeden, XRP gibi savunmacı görülen ürünlere ağırlık verdiğini belirtti.

Yasa tasarısıyla ilgili olarak, mevcut ABD yönetimi düzenlemenin 4 Haziran’a kadar kabul edilmesine öncelik veriyor. Yasanın bu tarihe yetişmesi, Senato’nun tam destek vermesi halinde mümkün görünüyor.

Yatırımcılar için XRP savunmacı bir seçenek oldu

Söz konusu haftada ABD’li yatırımcılar hem büyük çaplı Bitcoin ve Ethereum satışlarıyla kripto piyasasında önemli bir dönüşüme imza attı hem de XRP’yi kısa vadeli koruma amaçlı öne çıkardı. XRP, küresel piyasalardaki oynaklığın arttığı böyle bir dönemde haftanın en çok tercih edilen ürünü konumuna geldi.