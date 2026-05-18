Bitcoin ETF’lerde 6 haftalık giriş serisi sona erdi 1 milyar dolar çıkış yaşandı

Kurumların kripto paralara olan ilgisi son haftalarda büyük bir değişim yaşadı. Özellikle Bitcoin ETF (Borsa Yatırım Fonu) ürünlerinde görülen hızlı çıkışlar, piyasanın gidişatında dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Haftalık veriler, toplam 1,039 milyar dolarlık çıkışla son altı haftanın sürekli giriş trendinin aniden bittiğine işaret ediyor.

Bitcoin ETF’lerinden tarihi çıkış

Haftaya görece olumlu başlayan yatırımcılar, ilk gün toplam 27,29 milyon dolarlık giriş gerçekleştirdi. Ancak hafta ortasına gelindiğinde tüm tablo tersine döndü. Salı günü fonlardan 233,25 milyon dolar çekildi; Çarşamba ise haftanın en sert günü olurken toplam 635,23 milyon dolarlık çıkış kayda geçti. Perşembe günü 131,31 milyon dolarlık girişle kısmi toparlanma görülse de haftanın son işlem gününde fonlardan 290,42 milyon doların daha çekilmesiyle toplam çıkış 1,039 milyar dolara ulaştı.

Bu süreçte BlackRock ve Fidelity gibi büyük ETF ihraççıları özellikle yüksek kurumsal itfa baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yatırımcıların risk iştahındaki ani azalma, ABD’de devam eden yüksek enflasyon ve piyasa oynaklığıyla paralel ilerledi. Yaşanan bu hareketlilik, Bitcoin ETF’lerinin Ocak ayından bu yana ilk kez ciddi bir likidite baskısıyla yüzleşmesine yol açtı.

Wu Blockchain’in paylaştığı haftalık değerlendirmede şu ayrıntı öne çıktı: “11–15 Mayıs tarihleri arasında spot Bitcoin ETF’lerinde net çıkış 1,039 milyar dolar oldu ve aralıksız altı hafta süren net giriş dönemi sona erdi. Spot Ethereum ETF’lerinde ise 255 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.”

Ethereum’da da sert çıkış altcoin’lere yönelim

Bitcoin’e paralel şekilde Ethereum yatırım ürünlerinde de ciddi bir geri çekilme görüldü. Haftalık bazda Ethereum fonlarından toplam 255 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Böylece iki büyük kripto varlık, kurumsal portföylerden aynı hafta içinde toplu olarak ayrılmış oldu.

Ancak piyasadaki bu genel negatif hava, tüm altcoin’lere yansımadı. Son rakamlara göre Solana ve XRP tabanlı yatırım fonları dikkat çekici şekilde sermaye çekmeye başladı. Yatırımcılar, yüksek oynaklık ve getiri potansiyeli sunan alternatif projelere yönelerek risk tercihini çeşitlendirdi.

Bu durum, kurumların kripto portföylerinde daha seçici davrandığını ve geleneksel varlıklardan yeni nesil dijital varlıklara geçiş eğiliminin güç kazandığını gösteriyor. Ayrıca Harvard Üniversitesi Vakfı’nın da 2026’nın ilk çeyreğinde kripto ETF varlıklarını azalttığı bildirildi. Harvard Üniversitesi Vakfı, dünyanın önde gelen akademik yatırım fonlarından biri olarak biliniyor ve kripto alanındaki hareketleri genellikle sektörde dikkatle takip ediliyor.

Kurumlarda stratejik rotasyon

Yaşanan bu büyük dönüşüm, yalnızca bir haftalık dalgalanmadan ibaret değil. Piyasada, kurumsal ilginin geleneksel Bitcoin ve Ethereum fonlarından uzaklaşırken, yeni ürünlere kaydığına dair net işaretler oluştu. Varlık yöneticileri, ortadaki değişimi kısa sürede karşılamak adına portföylerini yeniden dengeliyor.

Birçok kurum, orta vadede risk-getiri oranlarını en iyi seviyeye çekmek amacıyla farklı blockchain projelerine yatırım yapıyor. Bitcoin ETF’lerinde gözlenen sakinleşme, piyasada doğal bir denge kurma dönemi olarak da görülüyor.

Yeni kurumsal ürünlere yükselen ilgiye rağmen, genel olarak dijital varlıklara olan kurumsal talep halen yüksek ve rekabetçi görünümünü koruyor. ETF tarafında ürün çeşitliliği artarken, altyapı tarafında da yeni gelişmeler takip ediliyor.

Genel tabloya bakıldığında, sermayenin geleneksel ürünlerden altcoin ve yeni protokol bazlı fonlara kayması, kripto ekonomisinin daha dengeli ve olgun bir piyasa yapısına evrildiğine işaret ediyor.