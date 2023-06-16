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Kripto para yatırımcıları, son on ayda iki kritik yükseltme olan The Merge ve Shapella tarafından yönlendirilen Ethereum (ETH) staking’ine büyük ilgi gösterdi. Ethereum’a olan ilgi devam edecek mi?

ETH’da Yenilikler!

Bir zamanlar para çekme konusundaki belirsizlik nedeniyle riskli bir teklif olarak kabul edilen staking, Shapella Yükseltmesi kullanıcıların ETH’lerini geri almalarını sağladıktan sonra hız kazandı. Bu güven, ilk para çekme patlamasının ardından ETH’lerini yeniden almalarına yol açtı.

Sonuç olarak Blockchain araştırma firması Messari’ye göre Mayıs ayı en yüksek aylık net ETH girişini kaydetti. Messari’nin analizi, Shapella nedeniyle ortaya çıkan ilgi çekici bir eğilimi ortaya çıkardı. Bir kategori olarak, Lido Finance (LDO) gibi Likit staking protokolleri, Shapella’dan sonra hakimiyetlerini genişletti ve merkezi borsalar (CEX) ve stake havuzları gibi diğer staking seçeneklerini geride bıraktı.

Shapella Verileri!

Dune’dan gelen veriler bu gözlemi doğruladı. Özellikle, CEX’lerin ETH hisselerine katkısı, Shapella’dan bu yana %27’den %20’ye düştü. Bu büyüme, LSD’ler için yeni fırsat kapılarının kilidini açtı. Yaygın olarak bilindiği gibi, kullanıcıların daha yüksek getiri fırsatları için bunları merkezi olmayan finansta (DeFi) başka bir yerde kullanma yeteneğini korurken, doğrudan staking’e katılmalarına olanak tanır.

Messari, LSD’lerin birkaç DeFi protokolünde ana teminat olarak ETH’nin yerini aldığını vurguladı. Aslında lider protokol Aave (AAVE) üzerinde en büyük teminat varlığı olmak için ETH’yi geride bıraktı. Ayrıca, kullanıcıların DAI stablecoin’i ödünç almalarını sağlayan en büyük borç verme protokolü MakerDAO (MKR), Shapella Yükseltmesi yayına girdiğinden beri LSD mevduatlarında önemli bir artış kaydetti. Ek olarak, ETH’nin değişken staking oranını sabit bir orana dönüştürmeyi içeren faiz oranı protokolleri, LSD’lerdeki artış nedeniyle popülerlik kazandı. Hala çok yeni bir aşamada olmasına rağmen, bu projelerin beklentileri cesaret verici görülebilir.