Bitcoin’de Yatırımcı Duyarlılığı Tersine Döndü: Üç Ay Sonra Kritik Sinyal Yandı

Bitcoin’de yatırımcı duyarlılığını ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin üç ay aradan sonra ilk kez “açgözlülük” bölgesine geçmesi, piyasalarda risk iştahının yeniden arttığına işaret ediyor. Son günlerde en büyük kripto paranın fiyatının son iki ayın en yüksek seviyesine yaklaşması küresel jeopolitik gelişmelerle birlikte algıyı destekleyen temel faktörlerden biri olarak öne çıktı. Endeks verisi artan güveni yansıtırken kısa vadede olası bir düzeltme ihtimalini de gündeme taşıdı. Piyasa aktörleri yükselişin devamı ile aşırı iyimserliğin yaratabileceği riskler arasında denge arayışına girmiş durumda.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi’nde Kritik Eşik

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, fiyat oynaklığı, piyasa hacmi, anketler ve sosyal medya etkileşimleri gibi birçok göstergenin birleşimiyle yatırımcı psikolojisini ölçüyor. Endeksin 61 seviyesine yükselmesi Ekim ayı başından bu yana ilk kez “açgözlülük” bölgesine girildiğini ortaya koyuyor. Son üç ay boyunca korku ve aşırı korku bölgelerinde seyreden endeks yatırımcıların yeniden risk almaya başladığını yansıtıyor.

Bu değişimde Bitcoin’in fiyatındaki güçlü toparlanma belirleyici rol oynadı. En büyük kripto para kısa süreliğine 98.000 dolara yaklaşarak son iki ayın en yüksek seviyesini test etti. Küresel jeopolitik tansiyonun yükselmesi yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesine zemin hazırlarken, ABD yönetiminden gelen daha yumuşak mesajlar fiyat üzerinde sınırlı oynaklık yarattı. Bitcoin haftalık bazda yaklaşık yüzde 7 artışla 96.000 dolar civarında denge buldu.

Endeksin açgözlülük bölgesine geçmesi piyasada artan güvenin göstergesi olarak görülse de deneyimli yatırımcılar açısından temkinli bir sinyal de taşıyor. Tarihsel olarak bu seviyeler zaman zaman kısa vadeli zirvelerle örtüşebiliyor ve aşırı iyimserliğin düzeltme riskini artırabildiğine işaret ediyor.

Piyasa Beklentileri ve Blockchain İçi Veriler

Birçok piyasa yorumcusu Bitcoin’de yükseliş trendinin henüz tamamlanmadığı görüşünde hemfikir. Teknik seviyelere odaklanan bazı analistler 100.000 dolar eşiğinin önümüzdeki haftalarda test edilebileceğini savunuyor. Daha iddialı tahminlerde ise 105.000 doların üzeri hedefler gündemde ve mevcut fiyat yapısının bu senaryoyu desteklediği belirtiliyor.

Blockchain içi veriler de yükseliş anlatısını güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. 10 ile 10.000 adet BTC arasında varlık tutan büyük ve orta ölçekli cüzdanların Ocak ayının ortasından bu yana 32.600 adetin üzerinden Bitcoin biriktirdiği görülüyor. Buna karşılık çok küçük bakiyelere sahip yatırımcıların satış yönlü hareket etmesi dikkat çekiyor. Bu ayrışma piyasada güçlü ellerin pozisyon artırdığına işaret eden klasik bir döngü olarak yorumlanıyor.

Analitik platformlardan gelen değerlendirmeler mevcut tabloyu potansiyel bir boğa koşusunun altyapısı olarak tanımlıyor. Büyük oyuncuların birikim süreci ile bireysel yatırımcıların satış baskısı arasındaki fark geçmiş dönemlerde de benzer yükselişlerin öncesinde gözlemlenmişti. Bu görünüm duyarlılık göstergelerindeki iyileşmeyle birlikte yakından izlenmeye devam ediyor.