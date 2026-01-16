Teknik Analiz

FARTCOIN ve ZEC Hafta Sonu Tahminleri

Özet

  • Sherpa hemen olmasa da FARTCOIN için 2025 Mart benzeri yükseliş bekliyor.
  • BTC 90 ve 94 bin dolar desteklerini kaybederse altcoinler 2026 kazançlarını silebilir.
  • Martinez ZEC Coin için yakında gerçekleşecek kırılmayla %40'lık hareket bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

94 bin doları korumaya çalışan Bitcoin bugünkü düşüşle altcoinlerdeki toparlanmanın yarıda kesilmesine neden oldu. Kripto para yatırımcıları hafta sonuna güzel bir havada girmiyor. Jeopolitik riskler zayıflarken 20 Ocak tarihine ertelenen Yüksek Mahkeme tarife kararı heyecanla bekleniyor. Peki FARTCOIN ve ZEC için tahminler ne yönde?

İçindekiler
1 FARTCOIN Fiyat Tahmini
2 ZEC Coin

FARTCOIN Fiyat Tahmini

Geçen senenin popüler altcoinleri arasındaydı ve önemli kazançlar elde etti. 2026 itibariyle yeniden yükseliş sürecinde bayrak taşıyan olması beklenirken dalgalı piyasalar bunun önüne set çekti. Altcoin Sherpa takma isimli analist yine de 2025 Mart yükselişine benzer bir ortam olduğunu düşünüyor.

FARTCOIN, dürüst olmak gerekirse, Mart 2025’teki ilk büyük hareketin ardından 2 haftalık bir dalgalanma dönemi ve çok fazla volatilite yaşandı. Açıkçası, önceki piyasa yapısı farklıydı, ancak belki de şu anda hala aynı süreci yaşıyoruz. Hala yakında çok daha yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyorum.”

Bitcoin için aşağıdaki grafiği paylaşan analist kısa vadede büyük bir hareket görmeyeceğimizi düşünüyor. Aylardır BTC boğalar lehine ciddi bir direnç kırılmasına ev sahipliği olamadı ve son 98 bin dolarlık test eğer önceki aylar tekrar ediyorlar kısa vadeli son zirve olabilir.

“Kısa vadede BTC için büyük hareketler olmayacak gibi görünüyor; daha fazla dalgalanma görsek de şaşırmam. Bugün MET gibi bazı altcoinlerde hareketlilik var ama henüz trend oluşturacak bir piyasa görmeyeceğimizi düşünüyorum. 1-2 Ocak’taki fiyat hareketlerinin devamını bekliyorum…”

ZEC Coin

Ekibin toplu şekilde görevi bırakmasının ardından ZEC Coin ağır bir darbe almış bundan en fazla XMR yararlanmıştı. Ali Martinez grafikte oluşan üçgenin %40’lık hareketin habercisi olduğunu düşünüyor. 371 dolar desteği aşağı kırılırsa bu durumda 241 dolar test edilebilir.

Diğer yandan 484 doların kırılmasıyla 744 dolar seviyesi hedeflenecek. Şimdilik genel piyasa hissiyatı destekleyici değil ve gizlilik odaklı altcoinlerde Monero tekrar öne geçmiş durumda. BTC’nin 94 ve 90 bin dolar desteklerini kaybetmesine bağlı olarak aşağı yönlü kırılma görme ihtimalimiz daha yüksek olabilir.

ETH tekrar 3.300 doların altına inerek altcoinler için uyarı sinyalini bugün verdi.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
