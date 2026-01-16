FARTCOIN ve ZEC Hafta Sonu Tahminleri

94 bin doları korumaya çalışan Bitcoin bugünkü düşüşle altcoinlerdeki toparlanmanın yarıda kesilmesine neden oldu. Kripto para yatırımcıları hafta sonuna güzel bir havada girmiyor. Jeopolitik riskler zayıflarken 20 Ocak tarihine ertelenen Yüksek Mahkeme tarife kararı heyecanla bekleniyor. Peki FARTCOIN ve ZEC için tahminler ne yönde?

FARTCOIN Fiyat Tahmini

Geçen senenin popüler altcoinleri arasındaydı ve önemli kazançlar elde etti. 2026 itibariyle yeniden yükseliş sürecinde bayrak taşıyan olması beklenirken dalgalı piyasalar bunun önüne set çekti. Altcoin Sherpa takma isimli analist yine de 2025 Mart yükselişine benzer bir ortam olduğunu düşünüyor.

“FARTCOIN, dürüst olmak gerekirse, Mart 2025’teki ilk büyük hareketin ardından 2 haftalık bir dalgalanma dönemi ve çok fazla volatilite yaşandı. Açıkçası, önceki piyasa yapısı farklıydı, ancak belki de şu anda hala aynı süreci yaşıyoruz. Hala yakında çok daha yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyorum.”

Bitcoin için aşağıdaki grafiği paylaşan analist kısa vadede büyük bir hareket görmeyeceğimizi düşünüyor. Aylardır BTC boğalar lehine ciddi bir direnç kırılmasına ev sahipliği olamadı ve son 98 bin dolarlık test eğer önceki aylar tekrar ediyorlar kısa vadeli son zirve olabilir.

“Kısa vadede BTC için büyük hareketler olmayacak gibi görünüyor; daha fazla dalgalanma görsek de şaşırmam. Bugün MET gibi bazı altcoinlerde hareketlilik var ama henüz trend oluşturacak bir piyasa görmeyeceğimizi düşünüyorum. 1-2 Ocak’taki fiyat hareketlerinin devamını bekliyorum…”

ZEC Coin

Ekibin toplu şekilde görevi bırakmasının ardından ZEC Coin ağır bir darbe almış bundan en fazla XMR yararlanmıştı. Ali Martinez grafikte oluşan üçgenin %40’lık hareketin habercisi olduğunu düşünüyor. 371 dolar desteği aşağı kırılırsa bu durumda 241 dolar test edilebilir.

Diğer yandan 484 doların kırılmasıyla 744 dolar seviyesi hedeflenecek. Şimdilik genel piyasa hissiyatı destekleyici değil ve gizlilik odaklı altcoinlerde Monero tekrar öne geçmiş durumda. BTC’nin 94 ve 90 bin dolar desteklerini kaybetmesine bağlı olarak aşağı yönlü kırılma görme ihtimalimiz daha yüksek olabilir.

ETH tekrar 3.300 doların altına inerek altcoinler için uyarı sinyalini bugün verdi.