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FTX’in İflası Onları Parlatabilir! Özellikle Bu 15 Altcoin’e Dikkat!

Kripto para YoouTube kanalı Coin Bureau'nun sunucusu Guy, FTX'in iflasının ardından CEX'lerin yerini DEX'lerin alacağını iddia etmesi bu altcoin'lerin gündeme gelmesine neden oldu.
13:00
30 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler kripto analisti ve kripto para YouTube kanalı Coin Bureau’nun sunucusu Guy, merkezi kripto para borsalarının (CEX) şeffaflığına ilişkin korkuları artıran son FTX’in çöküşünün ardından kripto para sektörünü merkeziyetsiz kripto para borsalarının (DEX’ler) devralacağını iddia etti.

CEX’lerin Yerini DEX’lerin Almasını Bekliyor

Coin Bureau’nun sunucusu Guy, 2.17 milyon YouTube abonesine CEX‘lerin yerini DEX’lerin yeni alacağını söyledi. Analist, savunduğu görüşüne rağmen DEX deneyiminin CEX’lere göre kötü olduğunu ve beklentisinin gerçekleşmesinin biraz zaman alacağı konusunda da uyardı. Guy’a göre yeni başlayanlar için DEX’lerin kullanımı daha zor, uzmanlar için ise daha az esnek:

Bu teknolojiler henüz emekleme aşamasında, ancak bir sonraki boğa piyasasının sonuna kadar emir defteri tabanlı, çapraz zincirli bir DEX’in inşa edildiğini görebileceğimi düşünüyorum.

Guy’a göre DEX‘ler ayrıca CEX’lerin kolay giriş ve çıkış rampalarını sunmuyor olsa da bu durum yakında değişebilir:

İyi haber şu ki, kripto paralar daha yaygın bir şekilde tutulmaya başlandığında paranızı kripto para piyasasına sokmak ve çıkarmak daha kolay hale gelecek. Özetle, DEX’lerin önümüzdeki yıllarda CEX’lerin yerini alacağından eminim. Bunun, yalnızca kripto para endüstrisinin merkezi unsurlarına karşı uygulanabilir olacak kripto para düzenlemeleri ile hızlanacağını düşünüyorum.

FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, milyarlarca dolarlık müşteri fonunu kullanarak kendisinin de kurucusu olduğu kardeş ticaret şirketi Alameda Research‘e borç vermekle suçlanıyor. ABD federal düzenleyicilerinin skandalı soruşturduğu bildiriliyor. Türkiye de FTX ve Bankman-Fried hakkında olası dolandırıcılık suçlarından dolayı soruşturma yürütüyor. ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi‘nin de FTX’in çöküşünü araştırmak üzere Aralık ayında bir oturum düzenlemeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

DEX’lerin Yükselişi Bu Altcoin’leri Roketleyebilir

Şu anda kripto para piyasasında irili ufaklı birçok merkeziyetsiz kripto para borsası bulunuyor. Bu borsaların da kendi token’ları mevcut. Guy’ın beklentisinin gerçekleşmesi bu kripto para borsalarının yükselmesi ve token’larının da değer kazanması anlamına geliyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre bu yazının hazırlandığı sırada piyasa değeri bakımından en büyük 15 merkeziyetsiz kripto para borsası token‘ı şu şekilde:

  • Uniswap (UNI)
  • Stellar (XLM)
  • PancakeSwap (CAKE)
  • Synthetix (SNX)
  • THORChain (RUNE)
  • Curve DAO Token (CRV)
  • 1inch Network (1INCH)
  • Loopring (LRC)
  • Balancer (BAL)
  • Gnosis (GNO)
  • 0x (ZRX)
  • Kyber Network Crystal v2 (KNC)
  • Mdex (MDX)
  • Hashflow (HFT)
  • Anyswap (ANY)

CoinMarketCap, listedekiler dahil olmak üzere varlığı bilinen en az 142 merkeziyetsiz kripto para borsası token’ı olduğunu bildiriyor.

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