Kayıt Banner
Kripto Para

Kripto paraların gündeminde 5 konu var, BTC ve ZEC hedefleri kaç dolar?

Bilmeniz Gerekenler

  • Kripto para yatırımcılarının gündeminde NYT'nin Nakamoto'nun kimliğiyle ilgili raporu, CLARITY Yasası, ETF akışı (yeni ETF'ler) ve Hürmüz Boğazından geçişlerde kripto para kabulü var. Ve elbette ateşkes.
  • Kyle 78 bin dolar ikna edici biçimde kırılmadan 2022 yılındakine benzer sıkıcı hareketleri görmeye devam edeceğimizden emin.
  • Sherpa ZEC Coin'in BTC fiyatındaki yükselişin devamıyla 500 doların ortalarına ilerleyeceğini söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin, ABD’nin Lübnan konusunda bastırmasının ateşkesin devamına duyduğu ihtiyacı yansıtması sebebiyle 72 bin doların üzerinde. İran ise Lübnan saldırılarını müzakerelerin başlaması için ön şart haline getirse bile Cumartesi günü masaya oturacak. Önümüzde kalıcı anlaşma için 2 haftadan az süre kaldı. Peki kripto yatırımcısının gündemindeki 5 önemli konu ne? BTC ve ZEC için beklentiler ne yönde?

İçindekiler
1 Kripto paraların 5 gündemi
2 BTC ve ZEC Coin

Kripto paraların 5 gündemi

Santiment son raporunda en çok konuşulan konuları ele aldı ve şaşırtıcı olmayan biçimde zirvede ABD-İran var. Ateşkese rağmen gerginlik devam ediyor ve İran bugün de süren Lübnan saldırılarını gerekçe göstererek şartlara uyumadığını söylüyor. Hürmüz Boğazı halen çözülmesi ve Pakistan heyetinin çabası dün İran’ın başlatacağı misillemeyi engelledi.

İki yoğun gündem New York Times’ın araştırma raporu. Yine Nakamoto’yu bulduğunu söyleyen birileri çıktı ve zaten adaylar arasında olan Adam Back’e işaret edildi. Back bunu reddediyor ve Nakamoto’nun anonim kalmasının Bitcoin’i keşif gibi (bir ruh) hissettirdiğini söyledi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Kongre’ye CLARITY Yasası’nı hemen kabul etmesi için baskı uyguluyor hatta bunu ulusal öncelik olarak nitelendirdi. Yatırımcıların odağındaki konulardan biri de stablecoinler ile bankaların çıkar çatışması. Ara seçimlerden önce bunun yasalaşması için süreç hızlanmak zorunda.

BTC ETF’lerinin durumu da gündemdeki sıcak konulardan. Spot Bitcoin ETF’leri bugün BlackRock ve Fidelity öncülüğünde 2,4 milyar dolarlık hacim gördü; Morgan Stanley ise ultra düşük ücretli MSBT’yi piyasaya sürdü ve ilk gününde yaklaşık 34 milyon dolarlık fon topladı.

İran ile bağlantılı ancak kendi başına bambaşka bir konu var o da Hürmüz Boğazından geçişlerde kriptoyla ödeme yapılması. Bitcoin ve yuan ile ödeme yapılacağı konuşuluyor ve ücretler gemi başına 2 milyon dolara kadar çıkabilecek.

BTC ve ZEC Coin

Kyle 78 bin dolarlık piyasa ortalaması altında oyalanan fiyatın 2022 yılını hatırlattığını söylüyor. O günlerde de BTC rahatlama rallileri yaşıyordu ancak kalıcı olmuyordu. Analist hali hazırda yatırımcıların önemli kısmı zararda beklediği için 78 bin dolar geri alınana kadar baskının süreceğini ve sıkıcı günlerin devam edeceği yazdı. BTC henüz 72 bin dolarda ve ABD’nin ateşkesin devamına dair arzunu yansıtan hamleleri şimdilik destekleyici.

BTC fiyat açısından daha iyi görünüyor… ama bunu yapıya göre değerlendirdiğimde, hâlâ ikna edici değil. O kilit bölgenin altında kalıyoruz.

AVIV ~0,92. Yani aktif yatırımcılar ortalama olarak hala zararda. Bu önemli çünkü bu ortamdaki yükselişler momentumla değil, arzla karşılaşma eğiliminde. Bana biraz 2022 ortasını hatırlatıyor.”

Sherpa eğer BTC izin verirse ZEC Coin’in yakında 500 doların orta seviyelerine ilerleyeceğini yazdı ve yükselişin hangi seviyeden başladığını grafikte işaretledi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum (ETH)
KRİPTO PARA BORSALARI
BITCOIN (BTC)
Kripto Para Hukuku
Kripto Para
Lost your password?