Ethereum’da kritik direnç seviyeleri ön plana çıktı: teknik görünüm ve zincir üstü veriler

Ethereum fiyatı, son dönemde önemli destek bölgelerinde tutunmaya çalışırken, teknik yapının ve zincir üstü verilerin kısa vadede yüksek oynaklığa işaret ettiği bir sürece girmiş durumda. Fiyatlar 2.100 ile 2.200 dolar aralığında seyrederken, kısa vadeli zayıflık izlense de bu kritik bölgenin üzerinde kalındığı gözleniyor.

Teknik görünümde ana direnç çizgisi ve fiyat hareketi

Ethereum, geçtiğimiz aylardan bu yana daha geniş ölçekli bir düşüş trendinin etkisinde kalmaya devam ediyor. Özellikle aşağıdan yukarıya yönelen toparlanmalar, ana düşüş trendi çizgisi tarafından sürekli olarak sınırlanıyor ve fiyat yükselişlerinde belirgin bir direnç oluşturuyor.

Son haftalarda fiyat 1.800 ile 2.000 dolar bandındaki güçlü destek bölgesinin üzerinde dengelenmiş durumda. Bu seviyeden toparlanan Ethereum, şu anda 2.200 ile 2.255 dolar arasındaki ana trend çizgisine temas ederek, kırılım potansiyeli barındıran bir noktaya ulaşmış görünüyor. Eğer fiyat bu trend çizgisinin üzerine çıkarsa, ilk aşamada 2.500, ardından da 2.700 dolar bölgesi yeni direnç alanı olarak öne çıkacak.

Yukarı yönlü kırılım henüz kesinleşmemekle birlikte teknik yapıdaki sıkışma ve alıcıların artan ilgisi, piyasada yakından izleniyor.

Zincir üstü balina ve bireysel yatırımcı hareketleri

Zincir üstü analizlerde, büyük yatırımcılar ile küçük yatırımcılar arasında dikkat çekici bir ayrışma olduğu öne sürülüyor. Büyük ölçekli cüzdanlar son dönemde pozisyonlarını artırdı ve fiyat sıkışıklığında alım tarafında öne çıktı.

Buna karşılık, perakende yatırımcılar genellikle geç ve daha temkinli pozisyon alırken, balina davranışı piyasa yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Daha önceki dönemlerde de benzer ayrışmalar, hareketli ve hızlı fiyat değişimlerinin öncülü olmuştu.

Analizler, piyasanın bu dengesiz yapısındaki değişimlerin, volatilitenin aniden yükselmesine yol açabileceğini vurguluyor.

Likit arzda daralma ve kısa vadeli satış baskısı

Ethereum arzının yaklaşık yüzde 32’si, yani 38,5 milyon adet ETH, şu anda stake edilerek kilitli durumda tutuluyor. Artan bu oran, piyasada likit arzı daha da azaltarak, talep artışının fiyat üzerindeki etkisini güçlendiriyor.

Öte yandan, Ethereum Vakfı’nın yakın zamanda 4,6 milyon dolarlık ETH satışı yapması, fiyatlarda kısa süreli bir baskı oluşturdu. Satış faaliyetleri, zaten daralan arz ile birlikte fiyatların bir süreliğine yatay hareket etmesine neden olabiliyor.

Uzun vadede azalan likidite ve artan staking oranları fiyat için destekleyici unsurlar olarak öne çıkarken, dönemsel satışlar kısa vadeli dalgalanmalara yol açabiliyor.