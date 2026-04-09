Nakamoto, Sharplink ve Strive için kripto para toparlanmasında değer potansiyeli öne çıktı

Kripto para piyasasındaki büyük değer kayıplarının ardından Nakamoto, Sharplink ve Strive gibi dijital varlık hazinesine sahip şirketlerde yeniden değer arayışı gündeme geldi. TD Cowen’dan Lance Vitanza, son dönemde hisselerinde yüzde 90’ı aşan düşüşler yaşanan bu şirketlerin, kripto piyasasındaki toparlanma olasılığıyla birlikte öne çıkabileceğine dikkat çekti.

Nakamoto’nun büyüme stratejisi ve hedefleri

Vitanza, Nakamoto şirketi için ‘al’ notu vererek, hisse başına 1 dolar hedef fiyat belirledi. Analist, bu hedefi 2027 mali yılı sonunda Bitcoin fiyatının 140 bin dolara ulaşacağı varsayımı, yaklaşık 394 milyon dolarlık beklenen Bitcoin kazancı ve bazı finansal çarpanlara dayandırdı. Şirketin hisse fiyatı şu anda 0,21 dolar seviyesinde bulunuyor.

Nakamoto, yalnızca Bitcoin biriktirmekle kalmıyor, aynı zamanda Metaplanet ve Treasury BV gibi deniz aşırı hazinelerde de azınlık hisselerine sahip. Şirketin ayrıca medya, kripto para savunuculuğu ve dijital varlık yönetimi alanında faaliyet gösterdiği, bu iş kollarının bir arada bulunmasının şirket için benzersiz bir sinerji potansiyeli oluşturduğu ileri sürüldü.

Sharplink ve Strive’ın yeni hamleleri

Sharplink için de benzer şekilde ‘al’ notu ve 16 dolar hedef fiyat açıklandı. Buradaki fiyat tahmininin arka planında 2026 yılı için beklenen 93 milyon dolarlık dolar bazında kazanç, 2x çarpan ve yıl sonunda ether fiyatının 3.650 dolar olması öngörüsü bulunuyor. Şirketin hissesi perşembe gününü 6,42 dolardan kapattı.

Sharplink’in yönetimindeki isimler arasında, dijital varlıklar alanında BlackRock’un eski yöneticisi Joseph Chalom ile Ethereum’un kurucu ortaklarından Joseph Lubin yer alıyor. Şirketin hedefi ether başına getiriyi artırmak; bunu da hazinede tutulan ether miktarını artırarak ve staking yoluyla elde etmeyi amaçlıyor. Vitanza, fon yatırımcılarının üstlendiği ücretler ve spot ether yatırım ürünlerinde staking yapılamaması nedeniyle Sharplink’in getiri potansiyelinin daha yüksek olabileceğini aktardı.

Staking gelirlerinin, ether fiyatında zayıflık görüldüğü dönemlerde dahi, faaliyet giderlerini karşılayabilmesi Sharplink açısından olumlu bir unsur olarak gösterildi.

Strive için de ‘al’ önerisiyle birlikte 26 dolar hedef fiyat açıklandı. Bu, şirketin mevcut kapanış fiyatının yaklaşık üç katı bir hedef anlamına geliyor. Hedef, 2026 mali yılı sonunda 142 milyon dolarlık beklenen Bitcoin getirisine ve yılsonu için 140 bin dolarlık Bitcoin fiyatına dayanıyor.

Strive, 2026 yılının Ocak ayında Semler Scientific’i satın alarak başka bir kamuya açık Bitcoin hazinesini bünyesine katan ilk şirket oldu. Vitanza, bu satın alımı sektör için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve Strive’ın piyasada indirimli işlem gören benzer şirketlere yönelik birleştirici bir rol üstlenebileceğini savundu.

Strive’ın varlık yönetimi, sosyal medya pazarlaması ve Bitcoin eğitimi alanlarındaki faaliyetlerine de dikkat çekildi. Bu iş birimleriyle şirketin hazine operasyonlarını desteklemesi ve elverişli piyasa koşullarında spot Bitcoin yatırım fonlarından daha iyi performans sergilemesi bekleniyor.