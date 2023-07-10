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Jack adını kullanan ve yakından takip edilen anonim kripto para analisti, dev kripto para borsası Binance‘in yerel hizmet token’i Binance Coin’in (BNB) yukarı yönde hızlı bir patlama yapmasını öngörüyor. Analist, bu hareketin büyük ihtimalle hizmet token’inin sürekli düşeceği beklentisiyle işlem yapan ayılarca tetikleneceğini ekledi.

BNB İçin Yüzde 50’yi Aşan Çöküş Öngörüsü

Anonim kripto para analisti Jack, BNB‘nin 230 dolar desteğine yakın bir noktada işlem gördüğü için büyük olasılıkla bir sıçrama yapacağını söylüyor. Analiste göre, ayılar piyasa değerine göre dördüncü en büyük altcoin’e yığılmış durumda ve bu yığılma muhtemelen bir kısa sıkıştırmaya (short squeeze) için yakıt görevi görecek:

Düşük aralıktaki arz bölgesinin geçilememiş olması sonrası görülen short squeezeler şu ana kadar pozisyon alma fırsatlarıdır ve düşük aralığı short’lamak sizi short squeeze riskine sokuyor. Short’ların prim ödemesiyle gece boyunca çok sayıda açık faiz birikim oldu. Bir short squeeze ihtimali giderek artıyor.

Analistin dikkat çektiği bir short squeeze, bir varlığı daha düşük bir fiyata satıp aradaki farktan kar etmek umuduyla belirli bir fiyattan borç alan yatırımcıların, momentumun aleyhlerine hareket etmesiyle borç aldıkları varlıkları geri vermek zorunda kalmaları ve daha fazla ralliyi tetiklemeleri anlamına gelmektedir.

Jack’in paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, Binance Coin‘in yeniden 230 dolara kadar çekilmeden önce 250 dolara kadar yükseleceğini öngördüğü görülüyor. Grafik ayrıca BNB fiyatının 17 Temmuz’a kadar sert şekilde düşmeden önce destek seviyesinde muhtemelen birkaç sıçramayı ateşleyeceğini gösteriyor.

Analist, BNB’nin dünya genelinde birden fazla sorunla karşı karşıya olduğu için 120 dolar seviyesine doğru büyük bir çöküş için hazırlandığını da ekleyerek. “Binance‘in üzerindeki düzenleyici baskısı, her geçen gün daha fazla batı ülkesinin onu listesinden çıkarması, ödüllerde ve kart avantajlarında değişiklikler ve/veya bir grup ülkede durdurulması, yasal maliyetler ve diğer şeyler göz önüne alındığında, bu size ne kadar gerçekçi geliyor?” ifadeleri kullandı.

BNB, bu yazının hazırlandığı sırada 236 dolardan, Jack’in aşağı yönlü hedefine ulaşması halinde yaklaşık yüzde 50’lik bir potansiyel düşüşe işaret ediyor.

Analiste Göre Solana (SOL) Çöküşün Eşiğinde Olabilir

Jack ayrıca en büyük Ethereum (ETH) rakibi olarak nitelendirilen Solana‘yı (SOL) da yakından takip ediyor. Analiste göre Solana/Bitcoin paritesi (SOL/BTC) 0.0006936 BTC (21,06 dolar) direncine ulaştıktan sonra muhtemelen bir düzeltme yapacak:

Bence SOL ve BTC’nin burada yeşile doğru bir miktar geri çekilmesi gerekiyor. Herkesin uzun zamandır bahsettiği DeFi (merkeziyetsiz finans) sezonunun gerçekten başlayıp başlamadığını görmek için burayı yeniden test etmesi gerek.

Analistin paylaştığı grafiği göre SOL/BTC paritesi 0.00056 BTC (17 dolar) civarındaki çapraz desteğe düşebilir ve burada ya sıçrayabilir ya da 11,71 dolara yani 0.0003858 BTC’ye kadar düşüşünü devam ettirebilir.