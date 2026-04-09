Kripto para hisselerinde dalgalanma, Ortadoğu endişelerinin azalmasıyla Bitcoin yeniden yükseldi

Kripto para piyasası ve ABD hisse senetleri Perşembe günü Ortadoğu’daki gerginliklerin hafiflemesiyle değer kazandı. Ancak büyük kripto şirketleri Circle, Bullish ve Coinbase’in hisselerinde önemli düşüşler yaşandı. Özellikle Circle ve Bullish’in hisselerinde yaşanan sert hareketler, analistlerin değerlendirmeleri ve şirketlerin gelecek beklentilerindeki değişimlerle ilişkilendirildi.

Circle’da değer kaybı ve analist uyarıları

Circle’ın hisseleri, önde gelen aracı kurumlardan Compass Point’in not indirimiyle günü neredeyse yüzde 10’luk değer kaybıyla kapattı. Kurum, hedef fiyatı da 77 dolara çekti. Analistler, Circle’ın ihraç ettiği USDC sabitkoininin önceki düşüş dönemlerine kıyasla daha dirençli kaldığına dikkat çekti. Ancak USDC arzında görülen artışların daha düşük marjlı segmentlere kaydığını belirtti.

Circle, merkezi New York’ta bulunan ve ABD menşeli en büyük sabitkoinlerden biri olan USDC’nin arkasındaki şirkettir. Şirket özellikle stablecoin alanında faaliyet gösteriyor. Aracı kurumun analizine göre Circle, 2027 için öngörülen düzeltilmiş FAVÖK’ün 40 katı fiyat üzerinden işlem görüyor. Ayrıca şirketin 2026 ve 2027 beklentilerinin aşağı yönlü revize edilme ihtimaline de dikkat çekildi. Özellikle 2026’nın ilk yarısında brüt kâr marjlarında daralma olabileceği öngörülüyor.

Şirketin gelir modelinde, USDC’nin artan oranda Sky, Binance ve Ethena gibi platformlarda tutulmasının Circle’ın gelirinde düşüşe yol açabileceği vurgulandı. Bu tür platformlarda yapılan gelir paylaşımı anlaşmaları, şirketin elde ettiği kârı sınırlandırıyor. USDC arzı sabit kalsa bile, düşük getiri sunan kanallardaki artış, şirketin toplam kârını aşağıya çekebilir.

Bullish ve Coinbase hisselerinde düşüş, Bitcoin’de yeni zirve

Bir diğer kripto şirketi Bullish’in hisselerinde de yüzde 6,5’lik bir gerileme görüldü. Rosenblatt aracı kurumu, Bullish hisselerinde tavsiyesini al’dan nötr’e çekerken, fiyat hedefini ise değiştirmedi. Analistler, Bullish’in şu anda sektör ortalamasının üzerinde bir fiyata sahip olduğunu ve kâr beklentilerinin zayıfladığını belirtti. Piyasadaki kripto aktifliğinin zayıflaması ve halka arzdan elde edilen ticaret dışı gelirlerin etkisinin azalması, şirketin mevcut fiyatlamasını daha kırılgan kılıyor.

Coinbase hisselerinde de Perşembe günü dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para platformlarından biri ve hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıya hizmet veriyor. Son dönemde işlem hacimlerindeki dalgalanma ve piyasa aktivitesinin azalması, şirkette beklentilerin aşağı çekilmesine neden oldu.

Öte yandan, Bitcoin fiyatı Perşembe günü 72.000 doların üzerine çıkarak son üç haftanın en yüksek seviyesini test etti. Bu yükselişte, ABD ile İran arasındaki gerilimin yumuşamasına yönelik piyasalara yansıyan olumlu haberlerin etkili olduğu değerlendiriliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinesine Lübnan ile doğrudan müzakerelerin başlatılması için talimat verdiğini açıkladı.

Yaşanan gelişmeler, ABD’den üst düzey yetkililerin Netanyahu’nun Lübnan’daki saldırıları hafifletmesi ve müzakere masasına oturması yönünde taleplerde bulunduğu bir dönemde geldi. Bu adım, Donald Trump döneminde izlenen yaklaşımın dışına çıkılması açısından dikkat çekti. Trump geçtiğimiz günlerde İran’la ateşkes ilan edilmeden önce, İsrail’in Lübnan’daki harekâtını sürdürmesine izin vermişti. Bu kapsamda, bölgedeki diplomatik gelişmeler doğrudan piyasanın seyrini etkiledi.

Aynı gün Nasdaq endeksi yüzde 0,8, S&P 500 ise yüzde 0,6 yükseldi. Küresel finans piyasalarında jeopolitik risk algısının azalması, hem kripto hem de geleneksel piyasalarda pozitif bir rüzgar oluşturdu. Ancak bazı kripto şirketlerinin hisse performansı, kendi dinamiklerindeki endişeler nedeniyle geride kaldı.