ABD’de Anthropic’in Mythos AI modeli finans sektöründe endişeye yol açtı

ABD’de finans sektörünü yakından ilgilendiren yeni nesil bir yapay zekâ modeli olan Mythos, regülatörler ve bankacılık devlerinde ciddi kaygılara neden oldu. Anthropic tarafından geliştirilen bu yapay zeka yazılımının, özellikle siber güvenlik açıklarını tespit ve istismar kapasitesiyle öne çıktığı belirtildi.

Üst düzey toplantıda siber riskler masaya yatırıldı

Geçtiğimiz Salı günü ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın katılımıyla Wall Street’in en büyük banka yöneticileriyle kritik bir toplantı düzenlendi. Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo ve Goldman Sachs’ın üst düzey yöneticileri de toplantıya katılarak sektörel endişeleri dile getirdi.

Bu kurumlar ABD finans sisteminde sistemik açıdan önemli kabul ediliyor. Olası bir siber saldırının bu kurumlarda işleyişi sekteye uğratması, küresel finans piyasalarını dahi etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir.

Mythos, klasik tüketici odaklı yapay zekâ araçlarından farklı olarak özelikle siber güvenlik ve yazılım mühendisliği alanında geliştirildi. Yazılımda kritik açık ve hata bulma, ayrıca ileri düzey istismar senaryoları oluşturma kapasitesine sahip olması nedeniyle mevcut altyapıların güvenliği sorgulanmaya başlandı.

DeFi ve finansal altyapıda etkileri tartışılıyor

Yapay zekâ ile ilgili bu gelişmeler, merkeziyetsiz finans ekosistemi (DeFi) başta olmak üzere birçok platformda da alarm durumuna yol açtı. Mythos’un daha önce tespit edilmemiş “sıfır gün” açıklarını gerçek zamanlı olarak ve düşük maliyetlerle bulabilmesi, dijital varlık altyapısı için yeni bir tehdit olarak öne çıkıyor.

Anthropic, gelişmiş yapay zekâ modelini piyasaya sürerken güvenlik önlemlerini artırdı ve Mythos’u sadece belirli büyük teknoloji ve finans şirketlerinin erişimine açtı. Bu süreç “Project Glasswing” adı altında sınırlı bir grupla yürütülüyor.

Anthropic, ABD’li yetkililerle Mythos’un savunma ve saldırı amaçlı siber becerileri konusunda önceden görüş alışverişi yaptığını belirtiyor. Şirketin Pentagon ile ayrı bir hukuki süreç yürüttüğü, ABD Savunma Bakanlığı’nın Anthropic’i tedarik zinciri riski olarak sınıflandırdığı ve bu tanıma itiraz edildiği öğrenildi.

2010’da kurulan Anthropic, yapay zekâ güvenliği ve etik alanında uzmanlaşmış bir teknoloji girişimi olarak tanınıyor. Şirket, gelişmiş dil modelleriyle öne çıkarken, sektörle ve regülatörlerle yürüttüğü iş birlikleriyle de adından söz ettiriyor.