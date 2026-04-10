OKX Ventures ve HashKey Capital, Vietnam’da yeni kripto borsasına yatırım yaptı

  • CAEX, yeni yatırımla birlikte Vietnam’ın lisanslı kripto piyasasında önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.
  • Yatırımcı ve düzenleyici iş birliği, yerel piyasada daha güvenli ve kontrollü bir ortam oluşturabilir.
Vietnam merkezli kripto para borsası CAEX, OKX Ventures ve HashKey Capital’dan yatırım aldığını açıkladı. Anlaşmaya göre bu iki şirket, borsanın kurucu ortakları arasında bulunan VPBank Securities ve dijital kimlik şirketi LynkiD ile birlikte stratejik ortak olacak. Yeni yatırım ile birlikte CAEX’in sermayesi 10 trilyon Vietnam donguna ulaşacak. Bu seviye, Vietnam hükümetinin düzenlenmiş kripto para ticareti için hayata geçireceği pilot programa katılabilmek için gereken asgari miktarı ifade ediyor.

İçindekiler
1 Yasal çerçevede değişim ve yeni girişimler
2 Stratejik ortaklıklar ve düzenleyici hedefler

Yasal çerçevede değişim ve yeni girişimler

Vietnam’da Ocak 2024’te yürürlüğe giren Dijital Teknoloji Endüstrisi Kanunu, kripto varlıkları resmen tanıdı ve sektör için mevzuat oluşturulmasına kapı açtı. Yeni dönemde yetkililer, ülkede faaliyet gösteren borsaların lisanslandırılması ve denetlenmesini sağlayacak bir pilot program başlatmayı planlıyor. Lisans verilecek sınırlı sayıdaki yerel borsa, denetim altında dijital varlık hizmeti sunabilecek.

Söz konusu pilot program, yurt dışı merkezli borsaların Vietnam pazarındaki hakimiyetini kırmayı ve fon hareketleri üzerindeki kontrolü artırmayı amaçlıyor. CAEX, bu düzenlemeler ile beraber, faaliyete geçmeyi hedefleyen ilk borsalar arasında yer almak istiyor.

Vietnam’da dijital varlık kullanımının hızla yayıldığı biliniyor. Ülkede, 2024 ortasına kadar yaklaşık 200 milyar dolarlık dijital varlık transfer edildiği tahmin ediliyor. Bu veri, Vietnam’ı dünya çapında kripto para benimseme oranı en yüksek ülkelerden biri konumuna taşıyor.

Stratejik ortaklıklar ve düzenleyici hedefler

OKX Ventures ve HashKey Capital, CAEX’in altyapı, güvenlik, uyum ve likidite konularında gelişimine destek vermeyi planlıyor. CAEX, finansal kaynaklarını ve yönetim yapısını, Vietnam’ın önde gelen bankalarından VPBank’ın bir iştiraki olan VPBank Securities’ten sağlıyor. Teknolojik altyapı ve dijital kimlik sistemlerinde ise LynkiD rol üstleniyor.

Vietnam, 2023 yılında Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara para aklamayla mücadeledeki eksiklikler nedeniyle gri listeye eklendi. Özellikle sanal varlıklarla ilgili düzenleme eksikliğinin, yetkililerin sektöre yönelik sıkılaşan adımlarının ana motivasyonlarından biri olduğu belirtiliyor.

Yeni yasal düzenleme ile ülkede faaliyet gösterecek kripto şirketlerinin lisans alması, kullanıcı bilgilerini teyit etmesi, işlemleri izleyerek raporlaması gibi standartlara uyması gerekiyor. Bu adımların, Vietnam’ı uluslararası uyum kriterlerine yaklaştırmayı hedeflediği aktarılıyor.

CAEX yönetimi, yeni yatırımın hem regülasyon süreçlerinde hem de teknolojik altyapıda önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Yetkililer açısından, kripto piyasasının düzenli işlemesi ülkenin finansal itibarını yeniden tesis etme potansiyeli taşırken, yatırımcılar açısından düzenlemelere uyum sağlamak ve piyasada büyüyebilmek yeni bir fırsat olarak görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
