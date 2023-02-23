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Bu Bir Rekor! Amerika’da Tam 136 Banka Şu Anda Kollarını Sıvamış Durumda! Kripto İçin Büyük Adım!

Amerika'dan gelen bilgiler ekonominin evrildiği yönü gözler önüne seriyor. Tam 136 banka şu anda alan üzerinde etkinlik göstermeye devam ediyor.
23:59
23 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) bünyesindeki önemli sayıda Birleşik Devletler bankası, tüketici talebinin ortasında farklı hizmetler sunmak isteyen kripto alanını giderek daha fazla araştırıyor.

Bu doğrultuda, Genel Teftiş Ofisi (OIG) tarafından 16 Şubat’ta yayınlanan bir rapora göre, FDIC verileri Ocak 2023 itibariyle yaklaşık 136 bankanın kripto ile ilgili çeşitli girişimlerde bulunmayı planladığını ya da halihazırda bu girişimlere dahil olduğunu ortaya koydu.

Düzenlemelere Duyulan İhtiyaç

Raporda, net düzenlemelerin olmaması nedeniyle, bankacılık sektörü oyuncularının kripto para alanını keşfetmek için çoğunlukla üçüncü taraf kuruluşlarla birlikte hareket ettiği kaydedildi.

FDIC verilerine göre, Ocak 2023 itibariyle FDIC, 136 sigortalı bankanın kripto varlıkla ilgili devam eden veya planlanan faaliyetleri olduğunun farkındaydı. Örneğin, bu bankalar üçüncü taraflarla banka müşterilerinin kripto varlıkları alıp satmasına izin veren düzenlemelere sahiptir. Bankalar ayrıca hesap mevduat hizmetleri, saklama hizmetleri ve kripto varlık borsalarına kredi sağlamaktadır.

Bankaların dijital varlıklar sektörüne artan katılımı, kripto para birimiyle ilgili hizmetlere yönelik artan talebi göstermekte ve Bitcoin (BTC) gibi varlıkların artan popülaritesini yansıtmakta. Bununla birlikte, OIG, FDIC’nin yetkisi altındaki kredi verenler için uygun yönergeler sunması çağrısında bulundu.

Özellikle FDIC’ye, politika ve prosedürlerinin, özellikle mevduat sigortası ile ilgili olarak, dijital varlıklarla ilişkili riskleri dikkate almasını sağlaması için meydan okundu.

FDIC, dijital varlıkların düzenlenmesine ilişkin netlik sağlamak için diğer düzenleyicilerle birlikte çalışmalıdır. Ayrıca, FDIC, incelemelerinin, politikalarının ve prosedürlerinin, mevduat sigortası ve dijital varlıklar arasındaki ilişki de dahil olmak üzere dijital varlıklarla ilgili tüketici risklerini ele almasını sağlamalıdır.

OIG, FTX kripto borsasının yakın zamanda çöküşüne atıfta bulunarak düzenlemelere duyulan ihtiyacı vurguladı. Bulgular, iflas başvurusundan önce FTX’in yaklaşık 11 bankayla iş yaptığını, yani banka havalesi dolandırıcılığı gibi yolsuzluklara karışmış olabileceklerini gösteriyor.

Kripto Kayıpları

Raporda ayrıca, Amerikalıların %16’sının ya da 52 milyon kişinin kripto para satın aldığı göz önünde bulundurulduğunda korunma ihtiyacının ortaya çıktığı uyarısında bulunuldu. Bu gruptan yaklaşık 46.000’i 2021’den bu yana kripto para dolandırıcılığı nedeniyle 1 milyar doların üzerinde para kaybetti.

Öte yandan, FDIC, sektörün genel finansal sistem için risk oluşturduğunu savunarak kripto para birimleri konusunda çoğunlukla şüpheci bir duruş sergilemişti.

Genel olarak, bankanın kriptoya katılımı, ABD’nin sektörü yönetmek için net bir düzenleyici görünüm oluşturmaya çalıştığı sırada geliyor. Nitekim, Başkan Joe Biden’ın vereceği emirlerin daha fazla netlik sunması bekleniyor.

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