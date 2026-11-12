Kripto Para

Kevin O’Leary, ABD’deki belirsizliğin kriptoyu yavaşlattığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kevin O’Leary, kripto satış baskısının arkasında ABD’deki düzenleme belirsizliğinin bulunduğunu söyledi.
  • 📌 O’Leary, şirketinin hazine yönetiminde ve ödemelerde $USDC kullandığını, birçok kurumun ise kurallar netleşmeden beklediğini açıkladı.
  • 🧭 O’Leary, sektör için GENIUS Act ile CLARITY Act düzenlemelerini kilit başlıklar arasında gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Yatırımcı ve televizyon kişiliği Kevin O’Leary, kripto para piyasasındaki düşüşün yalnızca Bitcoin fiyatıyla açıklanamayacağını söyledi. O’Leary’ye göre sektörün asıl sorunlarından biri, ABD’de dijital varlıklara ilişkin kuralların netleşmemiş olması. Bu tablo, özellikle büyük finans kuruluşlarının blockchain ve stabilcoin kullanımında frene basmasına yol açıyor.

İçindekiler
1 Kurumsal ilgi düzenleme belirsizliğine takılıyor
2 USDC kullanımı sürüyor, ancak şirketler temkinli kalıyor
3 Gözler GENIUS Act ve CLARITY Act üzerinde

Kurumsal ilgi düzenleme belirsizliğine takılıyor

Kevin O’Leary, kurumsal tarafta kripto benimsenmesinin ciddi biçimde yavaşladığını belirtti. Şirketlerin önemli bir bölümü, düzenleyici çerçeve netleşmeden sermaye ayırmak istemiyor. O’Leary, bu çekingenliğin sadece piyasa oynaklığıyla ilgili olmadığını, uyum ve denetim ekiplerinin nasıl hareket edeceklerini bilmemesinin de belirleyici olduğunu kaydetti.

“Kripto satış dalgası sadece Bitcoin’le ilgili değil. Kurumlar içinde stabilcoin ve blockchain benimsenmesi yavaşladı. Şirketler, düzenlemeler konusunda açıklık bekliyor.”

O’Leary, kamuoyunda daha çok Shark Tank programıyla tanınsa da uzun süredir dijital varlıklar üzerine görüş bildiren bir yatırımcı olarak öne çıkıyor. Bu son değerlendirmesinde, ABD’deki hukuki belirsizliğin kurumsal karar alma süreçlerini doğrudan etkilediğini vurguladı.

USDC kullanımı sürüyor, ancak şirketler temkinli kalıyor

O’Leary, kendi şirketinin hazine yönetimi ve sınır ötesi ödemelerde Circle’ın çıkardığı USDC’yi kullandığını açıkladı. Buna karşın çok sayıda şirketin benzer bir adım atmadığını, çünkü uyum ekiplerinin mevcut kuralları yeterince açık bulmadığını söyledi. Bu durum, stabilcoinlerin ödeme ve kurumsal finans alanındaki yayılımını sınırlayan başlıklardan biri olarak görülüyor.

Mini sözlük: USDC, değeri ABD dolarına sabitlenmeye çalışan bir stabilcoindir. Circle ise bu varlığın ihraççısı olarak ödeme, hazine yönetimi ve dijital dolar kullanım alanlarında faaliyet gösteren bir finans teknolojisi şirketidir.

“USDC’yi hazine yönetimi ve sınır ötesi mutabakat için kullanıyoruz. Ancak pek çok şirket, uyum ekipleri kuralların ne olduğunu net biçimde görmeden aynı yolu izlemiyor.”

Gözler GENIUS Act ve CLARITY Act üzerinde

O’Leary, ABD’de kripto varlıklara ilişkin iki önemli yasa tasarısına da işaret etti. Bunlardan biri GENIUS Act, diğeri ise CLARITY Act oldu. O’Leary, GENIUS Act tarafında ilerleme olduğunu, sektörün geri kalan alanları içinse CLARITY Act benzeri bir netliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yatırımcı, kurumsal sermayenin neden beklemede kaldığı konusunda daha önce de benzer uyarılar yapmıştı. 28 Ekim’de yaptığı bir değerlendirmede, Bitcoin’in daha geniş kurumsal yatırım alamamasında iki temel başlığın öne çıktığını savunmuştu. Bunlardan biri düzenleyici belirsizlik, diğeri ise kuantum hesaplama alanındaki risklerin giderek daha fazla tartışılmasıydı.

O’Leary’nin son açıklamaları, kripto piyasasındaki fiyat baskısının yanında, sektörün büyümesini sınırlayan yapısal sorunların da yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Özellikle ABD’de düzenleme tarafında atılacak adımların, stabilcoinler ve blockchain tabanlı kurumsal uygulamaların yönünü belirlemesi bekleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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