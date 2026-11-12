BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’lerinde 1,44 milyar dolarlık çıkış, temmuzdan beri en uzun seri

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Spot $BTC ETF’lerinden son beş işlem gününde 1,44 milyar dolar çıktı. Bu, temmuzdan bu yana en uzun çıkış serisi oldu.
  • ₿ Bitcoin fonlarının 11 Kasım’daki yaklaşık 300 milyon dolarlık net çıkışının 269,7 milyon doları IBIT’ten geldi
  • 🔷 Spot Ethereum ETF’lerinden 144,8 milyon dolar çıktı. ETHA tek başına 129,8 milyon dolar net çıkış kaydetti.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri, temmuzdan bu yana en uzun net çıkış serisini kaydetti. Trader T verilerine göre 11 Kasım’daki 299,87 milyon dolarlık net çıkışla birlikte beş işlem gününün toplamı 1,44 milyar dolara ulaştı.

İçindekiler
1 ETF çıkışları IBIT ve ETHA’da yoğunlaştı
2 Balina iki dakikada 32,85 milyon dolarlık pozisyon kapattı

ETF çıkışları IBIT ve ETHA’da yoğunlaştı

Farside, spot Bitcoin fonlarından aynı gün 299,8 milyon dolar net çıkış hesapladı. BlackRock’ın IBIT fonundan çıkan 269,7 milyon dolar, günlük toplamın yaklaşık yüzde 90’ını oluşturdu. Grayscale’in GBTC fonundan 39,1 milyon dolar çıkarken, Morgan Stanley’nin MSBT fonu 9 milyon dolarla net giriş kaydeden tek Bitcoin ETF’si oldu. FBTC, Grayscale Bitcoin Mini Trust, BITB ve ARKB dahil diğer fonlarda net akış sıfırda kaldı.

ABD’deki spot Ethereum ETF’lerinden de 144,8 milyon dolar net çıkış oldu. ETHA 129,8 milyon dolarla başı çekerken ETHB’den 5,3 milyon dolar, ETHW’den 4,8 milyon dolar, FETH’ten 4,1 milyon dolar ve EZET’ten 800 bin dolar çıktı. Diğer Ethereum fonlarında net akış kaydedilmedi.

Balina iki dakikada 32,85 milyon dolarlık pozisyon kapattı

TradingBeats’e göre adresi 0xec4a ile başlayan balina, 12 Kasım’da saat 06.30’da Bitcoin ve Ethereum’daki uzun pozisyonlarını kapatmaya başladı. Yaklaşık 32,85 milyon dolarlık işlemi iki dakikada tamamlayan yatırımcı, fiyatlar daha fazla gerilemeden yaklaşık 142 bin dolar kar elde etti.

Balina, 331,49 BTC büyüklüğündeki uzun pozisyonu ortalama 74.181 dolardan kapattı. Yaklaşık 24,59 milyon dolarlık işlemden 133.500 dolar kar elde etti. Ethereum tarafında ise 4.000 ETH’lik uzun pozisyonunun tamamını ortalama 2.066,05 dolardan kapatarak yaklaşık 8,26 milyon dolarlık işlemden 8.560 dolar kazandı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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