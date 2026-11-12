Ekonomi

Küresel borsalar geriledi, satışlar teknoloji hisselerinde yoğunlaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Jensen Huang’ın ayrılma ihtimaliyle Nvidia hisseleri yüzde 10’a kadar düştü.
  • 🌏 Nasdaq 100 vadelileri yüzde 1,2, Tayvan endeksi yüzde 2,6 geriledi.
  • 🏦 30 yıllık ABD tahvil getirisi yüzde 5,33’e indi. 10 yıllık getiri yüzde 4,99’da kaldı.
  • 💱 Endonezya Merkez Bankası rupinin rekor düşük seviyeye gerilemesi üzerine müdahale etti.
  • 🛢️ Brent petrol 92 doların altına indi, altın düşüşünü sürdürdü.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın görevinden ayrılma ihtimali küresel borsalarda satış baskısı yarattı. Nvidia hisseleri ABD’de günün geç saatlerinde yüzde 10’a kadar geriledi. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 1,2, S&P 500 vadelileri yüzde 0,5 düşerek çarşamba günkü kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

İçindekiler
1 Nvidia’da CEO adayları için arayış
2 ABD tahvilleri yükseldi, Brent 92 doların altına indi

Asya’da MSCI Asya Pasifik Endeksi üç günlük yükselişin ardından yüzde 0,9 geriledi. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Tayvan endeksindeki düşüş yüzde 2,6’yı buldu.

Nvidia’da CEO adayları için arayış

Konuya yakın bir kişinin aktardığına göre Nvidia, Huang’ın yerine geçebilecek isimleri belirlemek için başka bir firmayla çalışıyor. Arayış, Huang’ın birden fazla evlilik dışı ilişki yaşadığına ilişkin haberlerin ardından geldi. Bu haberlerde, adı Huang’la anılan kadınlardan biri hakkında Çin adına casusluk şüphesi bulunduğu da öne sürülmüştü.

ABD tahvilleri yükseldi, Brent 92 doların altına indi

ABD tahvil piyasasında Gaziler Günü tatilinin ardından işlemler yeniden başladı. Nvidia’daki belirsizliğin güvenli liman talebini artırmasıyla uzun vadeli Hazine tahvilleri değer kazandı. 30 yıllık tahvilin getirisi 2 baz puan düşerek yüzde 5,33’e indi. 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 4,99’da kaldı.

Endonezya rupisinin rekor düşük seviyeye gerilemesi üzerine ülkenin merkez bankası piyasaya müdahale etti. Japon yeni, dolar başına 160 seviyesine yakın işlem gördü.

Brent petrolün varil fiyatı, çarşamba günkü yüzde 1,4’lük yükselişin ardından 92 doların altına inerek iki ayın en düşük seviyesine yaklaştı. Orta Doğu’da üretimin artması ve ABD ile İran arasındaki çatışmaların sınırlı seyretmesi petrolü baskıladı. Altın ise beklentileri aşan ABD enflasyonu ve Fed yetkililerinin şahin mesajlarının ardından çarşamba günkü düşüşünü sürdürdü.

Nasdaq 100 vadelilerindeki kayıp, S&P 500 vadelilerindeki düşüşün iki katını aştı. Tayvan endeksindeki yüzde 2,6’lık gerileme de Nvidia’daki belirsizliğin teknoloji ağırlıklı endekslerde daha sert fiyatlandığını gösterdi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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