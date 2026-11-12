BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de satış baskısı altıncı haftada: Kritik seviyeler neler?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🏦 Fed için aralıkta 25 baz puanlık artış ana beklenti. Piyasalar 50 baz puan ihtimalini de fiyatlıyor.
  • 📉 $BTC şu an 73.400 dolardan işlem görüyor. Satış baskısı altıncı haftaya uzadı.
  • 💸 Spot Bitcoin ETF’lerinden 2-6 Kasım’da 1,28 milyar dolar çıktı. Coinbase primi ise 50 gündür negatif.
  • 📊 Strategy, 30 Kasım’da piyasa kapanışının ardından başlıca MSCI endekslerinden çıkarılacak.
  • 🎯 Analistler kısa vadede 73.200 dolar desteğini, trend dönüşünün teyidi için 80.000 doları izliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Beş hafta üst üste değer kaybeden Bitcoin’de satış baskısı bu hafta da sürüyor. Fed’in yeniden faiz artıracağı beklentisi, spot ETF’lerden para çıkışı ve MSCI’ın Strategy’yi başlıca endekslerinden çıkarma kararı fiyatı baskılarken analistler 73.000 dolar çevresindeki destek bölgesini izliyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, haberin hazırlandığı sırada 73.400 dolardan işlem görüyor.

İçindekiler
1 Fed için 50 baz puan ihtimali fiyatlanıyor
2 ETF çıkışlarına MSCI kararı eklendi
3 Coinbase primi 50 gündür negatif
4 Trend dönüşü için 80.000 dolar öne çıkıyor

Fed için 50 baz puan ihtimali fiyatlanıyor

Faiz vadelilerinde aralık ayı için ana beklenti 25 baz puanlık artış. Piyasalar 50 baz puanlık bir adım ihtimalini de fiyatlamaya başladı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ekim ayı çekirdek tüketici fiyatlarında aylık artışın yüzde 0,3 civarında veya daha yüksek olması halinde 50 baz puanlık artışın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, mevcut ekonomik görünümde en az iki ek 25 baz puanlık artış gerektiğini savundu.

Fed’in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michelle Bowman da enflasyon baskısının beklenenden daha kalıcı olduğunu belirtti. TradingView verilerine göre 12 Kasım’da iki yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yaklaşık yüzde 4,77’ye, 10 yıllık getiri yüzde 4,99’a yükseldi. Dolar endeksinin de 102’nin üzerinde ve yılın zirvelerine yakın seyretmesi, Bitcoin’de olası bir toparlanmayı sınırlayabilir.

ETF çıkışlarına MSCI kararı eklendi

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden 2–6 Kasım haftasında 1,28 milyar dolar net çıkış oldu. Fon çıkışları ve Binance’e yönelik siber saldırının ardından zayıflayan piyasa havası, Bitcoin’deki kısa süreli yükselişlerin temkinli karşılanmasına yol açıyor.

MSCI, dünyada en fazla Bitcoin tutan şirket olan Strategy’yi başlıca endekslerinden çıkaracağını açıkladı. 30 Kasım’daki piyasa kapanışının ardından yürürlüğe girecek değişiklik, bu endeksleri takip eden pasif fonların portföylerindeki Strategy hisselerini satmasına yol açabilir.

BIT Stock Platform verilerine göre ABD’de seans öncesi işlemlerde Strategy hisseleri yüzde 4,32, Bitmine yüzde 3,17, Circle yüzde 2,77 ve Coinbase yüzde 2,69 geriledi. Satışlar bulut altyapısı, optik iletişim, yarı iletken ve depolama hisselerinde de görüldü. CoreWeave yüzde 6,8, Coherent yüzde 4,9 ve SanDisk yüzde 3,77 değer kaybetti.

Coinbase primi 50 gündür negatif

Odaily’nin CoinGlass’a dayandırdığı 12 Kasım verilerine göre Coinbase Bitcoin prim endeksi art arda 50 gündür negatif bölgede. Coinbase ile Binance arasındaki Bitcoin fiyat farkını ölçen endeks eksi yüzde 0,13, 30 günlük ortalaması ise eksi yüzde 0,15 seviyesinde. Negatif değerler genellikle ABD’de alım talebinin zayıfladığına veya satış baskısının arttığına işaret ediyor. Endeksin 97 günlük rekor negatif serisi 24 Ağustos’ta sona ermişti.

Glassnode’a göre başlıca stablecoin’lerin arzı son 30 günde yaklaşık 14,2 milyar dolar azaldı. Bu, Haziran 2022’den bu yana en hızlı daralma. Kuruluş, alımların bazı büyük cüzdanlarla sınırlı kaldığını ve yeni sermaye girişinin zayıf olması nedeniyle toparlanmanın teyit edilmesinin zaman alabileceğini belirtti.

Santiment’in izlediği sosyal medya paylaşımlarında olumlu yorumların olumsuzlara oranı Bitcoin’de 0,82, Ether’de 0,88 ve XRP’de 0,49 oldu. XRP aşırı karamsarlık bölgesine girerken Bitcoin’in 79.000 doların üzerine dönmesi, fiyatın bu karamsar havanın tersine hareket etmeye başladığına işaret edebilir.

Nansen verilerine göre Hyperliquid’in sürekli vadeli Bitcoin işlemlerinde piyasa emriyle yapılan satışların hacmi hem son yedi günde hem son 24 saatte alımları aştı. Nansen’in işlem performansına göre izlediği yatırımcı grubunun net kısa pozisyonu ise ekim sonuna göre azaldı. Swissblock da piyasanın satışları şu ana kadar görece dengeli karşıladığını, aşağı yönlü oynaklığın arttığını belirtti. Kuruluşa göre risk endeksindeki yükseliş sürerse satış baskısı artabilir.

Trend dönüşü için 80.000 dolar öne çıkıyor

FxPro baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich’e göre 73.500 doların altındaki fiyatlar düşüşün devam etme riskini artırıyor. Analist, yükseliş yönünde bir trend dönüşünün teyidi için 80.000 doların aşılması gerektiğini belirtti. Forex.com analisti Julien Pineda ise tepki yükselişinin sürmesi için önce 73.200 doların korunmasını, ardından 76.500 doların aşılmasını gerekli görüyor. Pineda’ya göre 70.000 dolar en önemli psikolojik destek ve bu bölgeye kadar gerileme orta ve uzun vadeli yükseliş eğilimini zayıflatabilir.

Bitfinex’e göre Bitcoin dört gündür kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetinin altında işlem görüyor. Geçmişte benzer dönemlerin çoğunda fiyat bu seviyeyi iki hafta içinde geri aldı. Toparlanmanın uzadığı örneklerde ise daha düşük dipler oluştu. Bitfinex, fiyatın 72.350–79.400 dolar bandının alt tarafına yakın seyretmesini bekliyor. 75.900–77.500 dolar aralığında oluşabilecek satışlar karşılanırsa 77.000–80.000 dolar bandı yeniden denenebilir.

Bitcoin’in 73.400 dolarlık güncel fiyatı, Pineda’nın izlediği 73.200 dolarlık desteğin yalnızca 200 dolar üzerinde. Olası bir tepkinin ilk sınavı 76.500 dolar. ETF çıkışlarının yavaşlaması ve Coinbase priminin toparlanması, bu seviyeye doğru bir yükselişin yeni alımlarla desteklendiğine işaret edebilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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