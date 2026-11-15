XRP 1 doların altına inerken ağdaki işlem hacmi sert arttı

XRP, piyasadaki genel düşüş baskısına rağmen kısa süreli bir toparlanma işareti verdi. Fiyat 0,89 dolara kadar geriledikten sonra 0,96 dolara yükseldi. Bu harekete işlem hacmindeki artış eşlik etti. Buna karşın fiyatın hala 1 doların altında kalması, toparlanmanın gücü konusunda temkinli bir tablo oluşturdu.

Fiyatta toparlanma denemesi sürüyor

1 dolar seviyesi 14 Kasım’da aşağı yönlü kırıldı ve XRP ağustos ortasından bu yana ilk kez bu eşiğin altında işlem gördü. Bu seviye, aşağı yönlü hareketlerin hız kazanabildiği psikolojik bir sınır olarak öne çıkıyor. Fiyatın yeniden 1 doların üzerine çıkması halinde 1,2 dolar bölgesi izlenebilir; çünkü geçmişte çok sayıda yatırımcı bu aralıkta alım yaptı.

Bununla birlikte teknik göstergeler zayıf görünümün tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor. Göreli güç endeksi 20’li seviyelere indi. Bu bölge genellikle aşırı satım alanı olarak kabul ediliyor. Hareketli ortalamalar arasındaki açılmanın büyümesi de satış baskısının sürdüğünü gösteriyor.

XRP fiyatı 0,89 dolardan 0,96 dolara toparlansa da, 1 dolar eşiğinin altında kalması piyasadaki kırılganlığın devam ettiğine işaret ediyor.

Ağ verilerinde güçlü artış görüldü

XRP Ledger tarafında ise daha canlı bir görünüm oluştu. Zincir üstü verilere göre ödeme hacmi yaklaşık 1,1 milyar XRP’ye ulaştı. Bu rakam önceki döneme göre yüzde 139,9 artışa işaret ediyor. Aktif hesap sayısı da yüzde 154,5 yükselerek 42.300 seviyesine çıktı. XRP Ledger, XRP ekosistemindeki işlemlerin kaydedildiği ve mutabakatın sağlandığı dağıtık ağ olarak biliniyor.

Metrik Son veri Değişim Ödeme hacmi 1,1 milyar XRP %139,9 artış Aktif hesaplar 42.300 %154,5 artış

Bu artışlar, ağ kullanımında belirgin bir canlanmaya işaret etse de fiyat üzerinde aynı ölçüde destek yaratmadı. İşlem sayılarındaki yükselişin önemli bir bölümünün otomatik sistemlerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle ağ etkinliğindeki büyüme, tek başına kalıcı fiyat toparlanmasının işareti olarak görülmüyor.

Yatırımcı davranışı belirleyici olabilir

Verilerdeki hareketliliğin bir kısmı, yatırımcıların varlıklarını borsalara taşıma ya da saklama adreslerine çekme eğiliminden kaynaklanıyor olabilir. Özellikle satışa hazırlanmak için borsalara gönderilen transferler, ödeme hacmini yukarı taşıyabilir. Bu da zincir üstü canlanmanın her zaman olumlu bir sinyal vermediğini ortaya koyuyor.

Son tabloda ağdaki ödeme hacmi yükselirken, piyasa üzerindeki ayı baskısı da varlığını koruyor. Bu nedenle XRP’deki ağ aktivitesi artmış olsa bile, fiyatın daha derin bir düşüş riskiyle karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

Zincir üstü göstergelerdeki sert yükseliş, fiyatı desteklemeye yetmedi; artan transferler yatırımcıların satış hazırlığıyla da bağlantılı olabilir.