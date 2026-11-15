RIPPLE (XRP)

XRP iki yılın en düşük seviyesini görürken ETF çıkışları hızlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP’de fiyat 15 Kasım gecesi 0,89 dolara inerek iki yılın dibini gördü.
  • 📉 Aynı saatlerde 240 milyon XRP, üç etiketlenmemiş cüzdan arasında yedi dakika arayla taşındı.
  • 📊 9 Kasım ile 13 Kasım arasında spot XRP ETF’lerinden 19,13 milyon dolar çıkarken vadeli işlemlerde 27 milyon dolar tasfiye yaşandı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

XRP, 15 Kasım gecesi 0,89 dolara kadar gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesini gördü. TradingView verilerine göre varlık, 13 Kasım’da ağustos ortasından bu yana ilk kez 1 doların altına indi ve düşüş hafta sonunda da sürdü. XRP daha sonra kısmi toparlanmayla 0,963 dolar seviyesine çıktı.

İçindekiler
1 240 milyon XRP üç cüzdan arasında taşındı
2 XRP ETF’lerinde marttan bu yana en zayıf hafta görüldü
3 Vadeli işlemlerde 27 milyon dolarlık tasfiye yaşandı

240 milyon XRP üç cüzdan arasında taşındı

Fiyatın 0,89 dolara indiği sırada Whale Alert, toplam 240 milyon XRP içeren iki büyük transfer tespit etti. Her biri 120 milyon XRP olan işlemlerin toplam değeri 215,2 milyon dolar olarak hesaplandı. XRPSCAN ve Bithomp verileri, bu iki transfer arasında yedi dakika bulunduğunu gösterdi.

Zincir üstü kayıtlara göre her iki transfer de aynı üç etiketlenmemiş cüzdan üzerinden geçti. Varlıklar rGMiNv ile başlayan bir adresten çıktı, r3bh7p ile başlayan ara cüzdana aktarıldı ve neredeyse anında rpxh7h ile başlayan üçüncü adrese geçti. İkinci transferin ardından ilk adreste yalnızca 98 XRP kaldı.

TrackWhale, bu cüzdanlardaki hareketi “rotasyon” olarak işaretlerken, XRPSCAN verileri üç adresin de herhangi bir kripto para borsasıyla veya Ripple emanet hesaplarıyla bağlantılı olmadığını ortaya koyuyor.

Veriler, 240 milyon XRP’nin bu hareketin ardından herhangi bir borsaya ulaşmadığını gösteriyor. Cüzdanların sahibine ilişkin ise kamuya açık bir doğrulama bulunmuyor. XRPSCAN, XRP Ledger üzerindeki işlemleri ve adres hareketlerini izleyen zincir üstü veri platformu olarak biliniyor.

XRP ETF’lerinde marttan bu yana en zayıf hafta görüldü

XRP’deki düşüş, ABD’deki spot XRP ETF’lerinden çıkan parayla aynı döneme denk geldi. SoSoValue verilerine göre bu fonlar 9 Kasım ile 13 Kasım arasında toplam 19,13 milyon dolar net çıkış yazdı. Böylece söz konusu ürünler, Mart 2026’dan bu yana en zayıf haftalık performansını kaydetti.

Piyasadaki daralmanın yalnızca XRP ile sınırlı kalmadığı görülüyor. Glassnode verileri, USDT ve USDC’nin toplam piyasa değerinin son bir ayda 17 milyar dolar azalarak 244 milyar dolara indiğini ortaya koydu. Bu tablo, kripto piyasasına giren likiditede zayıflamaya işaret ediyor.

Vadeli işlemlerde 27 milyon dolarlık tasfiye yaşandı

Bitcoin’in 67.000 doların altına sarkmasının ardından XRP vadeli işlemlerinde son 24 saatte 27 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. CoinGlass verilerine göre bu tasfiyelerin yüzde 97’sini uzun pozisyonlar oluşturdu. Satış baskısının artmasıyla kaldıraçlı işlemlerde yukarı yönlü beklentilerin önemli ölçüde kapandığı görüldü.

CoinGlass verileri, XRP bağlantılı vadeli işlemlerdeki tasfiyelerin neredeyse tamamının uzun pozisyonlarda yoğunlaştığını gösteriyor.

Öte yandan Morpho verilerine göre cbXRP teminatlı krediler de tasfiye edildi. cbXRP, XRP’nin belirli platformlarda temsili kullanımını sağlayan bir varlık yapısı olarak kullanılıyor ve bu ürünlerdeki tasfiyeler, fiyat düşüşünün merkeziyetsiz finans tarafına da yansıdığını gösteriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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