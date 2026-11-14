Kurumsal ilgi 2026’da hızlandı, kriptoda 2027 beklentisi güçlendi

Bitwise Üst Yöneticisi Hunter Horsley, kripto para piyasasında 2027’ye giden sürecin çerçevesini çizerken 2026’nın dönüm noktası olabileceğini söyledi. Horsley, finansal kurumların geçen yıl kripto varlıklara daha belirgin biçimde yöneldiğini ve bu eğilimin önümüzdeki dönemin ana başlıklarından biri haline geldiğini ortaya koydu.

Bireysel ve kurumsal talep aynı anda büyüyor

Horsley, X üzerinden yaptığı değerlendirmede, “2026’nın hikayesi, finansal kurumların topluca kripto tarafına geçmesi olacak” ifadesini kullandı. Bitwise, dijital varlıklara odaklanan bir varlık yönetim şirketi olarak özellikle kripto endeks ve yatırım ürünleriyle biliniyor.

Hunter Horsley, 2026’nın finansal kurumların kripto varlıklara toplu yönelişiyle anılacağını vurguluyor.

Charles Schwab da 2026 Modern Wealth Survey bulgularına atıfla kripto varlıkların Amerikalıların yatırım yolculuğunda giderek daha fazla yer tuttuğunu duyurdu. Söz konusu araştırma, Logica Research tarafından 24 Ağustos ile 17 Eylül 2026 tarihleri arasında ABD genelinde çevrim içi yöntemle yürütüldü.

Araştırma sonuçları, kripto varlık sahibi yatırımcıların önümüzdeki 12 ayda pozisyonlarını artırmaya diğer varlık gruplarına kıyasla daha istekli olduğunu gösterdi. Katılımcıların %60’ı kripto varlıklarını artırmayı planlarken bu oran ETF sahiplerinde %56, hisse senedi sahiplerinde ise %52 seviyesinde kaldı.

Yatırımcı grubu Önümüzdeki 12 ayda artırmayı planlayanlar Kapsam Kripto varlık sahipleri %60 ABD genelindeki katılımcılar ETF sahipleri %56 ABD genelindeki katılımcılar Hisse senedi sahipleri %52 ABD genelindeki katılımcılar

Uzun vadeli beklenti öne çıktı

Katılımcıların ilgisinde uzun vadeli büyüme beklentisi ile portföy çeşitlendirmesi başlıca nedenler arasında yer aldı. Kripto varlıkları tanıyan Amerikalıların yarıdan fazlası, servet oluşturma sürecinde bu alanın önemli ya da gerekli olduğunu düşünüyor.

Kripto varlık sahibi olanların yarısı, bu yatırımları geleneksel araçların tamamlayıcısı olarak görüyor. Kriptoya aşina Amerikalıların beşte ikisinden fazlası ise bu alanın daha popüler bir yatırım tercihi haline geleceğini öngörüyor. Kuşaklar arasında en güçlü ilgi ve sahiplik eğilimi milenyum kuşağında ölçüldü.

Charles Schwab verileri, kripto varlıkların birçok yatırımcı için tek başına bir alternatiften çok, geleneksel portföyü tamamlayan bir unsur olarak görüldüğünü gösteriyor.

Kurumsal yatırımda kayıtlı ürünler öne çıkıyor

Binance Research tarafından paylaşılan yakın tarihli çalışmaya göre, dijital varlıklara yönelik kurumsal iştah artık daha yerleşik bir görünüm sergiliyor. EY-Parthenon ile Coinbase’in 2026 araştırmasında kurumların %73’ü bu yıl dijital varlık yatırımlarını artırmayı planladığını bildirdi.

AIMA ile PwC verileri de benzer bir tablo ortaya koydu. Geleneksel hedge fonların %55’i artık kripto varlık tuttuğunu belirtirken, bu oran 2024’te %47 düzeyindeydi. Bu artış, kurumsal kesimde kriptoya yönelik yaklaşımın daha geniş tabana yayıldığına işaret ediyor.

Bununla birlikte talebin önemli bölümü pasif yatırım araçlarında toplanıyor. Ankete katılan kurumların %81’i kayıtlı bir araç üzerinden spot erişimi tercih etti. Bu eğilim, yatırımcıların öncelikle piyasa altyapısı ve erişim kolaylığına odaklandığını gösteriyor.