XRP 1 doların altına indi, piyasa değeri sıralamasında geriledi

XRP, hafta boyunca süren satış baskısının etkisiyle 1 doların altına geriledi. Kripto para piyasasındaki genel zayıflık, ABD dolarındaki güçlenme ve riskli varlıklardan çıkış eğilimi düşüşü derinleştirdi. Son fiyatlamayla birlikte XRP’nin piyasa değerine göre en büyük kripto varlıklar arasındaki konumu da baskı altına girdi.

Satış serisi 10 güne uzayabilir

XRP, cumartesi gününün erken saatlerinde 0,972 dolara kadar düştü. Varlık, 5 Kasım 2026’dan bu yana dokuz gün üst üste değer kaybetti. Günün de ekside tamamlanması halinde bu seri 10 güne çıkacak ve 2026 başından bu yana en uzun kesintisiz düşüş dönemi kayda geçecek.

Yazım sırasında XRP son 24 saatte %2,58 düşüşle 0,986 dolardan işlem gördü. Aynı dönemde kripto piyasasının genelinde zayıf görünüm öne çıktı. ABD dolar endeksi ise haftanın başında beklenenden yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından cuma günü Nisan 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

XRP’nin 1 doların altına sarkması, piyasa değerine göre ilk beş kripto varlık arasındaki yerini de baskı altına aldı.

Piyasa değeri sıralamasında USDC’nin gerisine düştü

CoinMarketCap verilerine göre XRP, piyasa değeri bakımından ilk beşten çıktı ve 62,72 milyar dolarlık değerlemeyle altıncı sıraya geriledi. Böylece USDC, XRP’nin üzerine yerleşti. XRP’de haftalık kayıp da yaklaşık %16 seviyesine ulaştı.

USDC, Circle tarafından çıkarılan ve ABD dolarına sabitlenmiş bir stabilcoin olarak biliniyor. Bu varlık genellikle piyasa oynaklığının arttığı dönemlerde yatırımcıların nakit benzeri bir araç olarak yöneldiği başlıca dijital varlıklar arasında yer alıyor.

Varlık Sıralama Piyasa değeri USDC 5 XRP’nin üzerinde XRP 6 62,72 milyar dolar

Büyük cüzdan sayısı artmayı sürdürdü

Santiment verileri, fiyat düşüşüne karşın daha yüksek bakiyeli XRP cüzdanlarında artış yaşandığını gösterdi. En az 10.000 XRP tutan cüzdanların sayısı kasım ayında yaklaşık 343.500’e çıktı. Bu sayı son dokuz ayda 16.815 adet, yani %5,15 arttı.

Santiment, zincir üstü veri analizi yapan bir piyasa istihbarat şirketi olarak biliniyor. Şirketin verileri, fiyat gerilerken büyük cüzdanların çoğalmasının piyasada pozitif ayrışma işareti sayılabildiğine işaret ediyor.

Son yedi haftada fiyat %30’dan fazla gerilerken, daha büyük XRP sahiplerinin sayısı artmayı sürdürdü.

Son yedi haftada XRP fiyatı %30’dan fazla düşerken daha büyük yatırımcıların varlığını artırması, bazı yüksek sermayeli alıcıların satış dalgasını pozisyon biriktirme fırsatı olarak gördüğüne işaret ediyor. Buna karşılık 1 dolar eşiğinin yeniden kalıcı biçimde kaybedilmesi ve bu cüzdan büyümesinin tersine dönmesi halinde kısa vadeli satışların hızlanabileceği değerlendiriliyor.

1 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici olacak

Piyasada kısa vadeli görünüm açısından 1 dolar seviyesi öne çıkıyor. En az 10.000 XRP tutan cüzdan sayısındaki artış korunur, XRP 1 dolar çevresinde tutunur ve Bitcoin daha dengeli seyrederse 1,10 ile 1,15 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Tersi senaryoda, 1 doların altında kalıcılık ve büyük cüzdan büyümesinde yavaşlama görülmesi halinde XRP’nin Ekim 2025’te test edilen 0,77 dolara yönelme riski bulunuyor.