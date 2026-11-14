XRPL’de Batch ve Ticket kullanımı kasımda rekor kırdı

XRPL gezgini Bithomp verileri, XRP Ledger üzerindeki Batch ve Ticket özelliklerinin kullanımının kasım ayında belirgin biçimde arttığını gösterdi. Ağda işlem esnekliği ve verimliliği artırmayı amaçlayan bu iki özellik, günlük kullanımda yeni zirvelere ulaştı.

Yeni özelliklerde hızlı artış

Batch işlemleri 3 Kasım 2026’da 1,962 milyon ile ayın en yüksek günlük seviyesine çıktı. Ticket kullanımı ise 7 Kasım 2026’da 1,553 milyon ile kasım ayı rekorunu gördü. Batch özelliği, birden fazla işlemin tek seferde gruplanıp birlikte yürütülmesini sağlıyor. Bu özellik XRPL ana ağında 9 Ekim 2026’da devreye alınmıştı.

Batch kullanımının bir ay dolmadan yaklaşık 2 milyon günlük işleme yaklaşması, özelliğin ağ içinde hızlı benimsendiğine işaret etti. Ticket sistemi ise işlem sıra numaralarının önceden ayrılmasına imkan tanıyor ve kullanıcıların işlemlerini daha esnek biçimde planlamasını sağlıyor.

Mini sözlük: DvP, yani teslim karşılığı ödeme, bir varlığın devri ile ödemenin aynı anda tamamlanmasını amaçlayan uzlaşma yöntemidir. Atomic çok taraflı uzlaşma ise birden fazla tarafın işlemlerinin ya birlikte gerçekleşmesini ya da hiç gerçekleşmemesini sağlar.

Batch özelliği, atomic çok taraflı uzlaşma dahil olmak üzere sözleşmeye bağlanmış ya da aktif geliştirme hattındaki yüksek değerli XRPL kullanım alanları için temel ya da hızlandırıcı bir unsur olarak görülüyor.

Ağ verilerinde geniş tabanlı yükseliş

XRPScan verilerine göre ağdaki toplam işlem sayısı son 24 saatte %75,9 artarak 4,3 milyona yükseldi. Aktif hesap sayısı %128 sıçrarken, ücret olarak yakılan XRP miktarı %136 arttı. Aynı dönemde ödeme hacmi %137 yükselişle 1 milyar dolara ulaştı. NFT basımları da %240 arttı.

Metrik Değişim Seviye İşlem sayısı %75,9 arttı 4,3 milyon Ödeme hacmi %137 arttı 1 milyar dolar NFT basımı %240 arttı Son 24 saat

Bu tablo, ağdaki hareketliliğin yalnızca tek bir alanda değil, ödeme akışlarından NFT etkinliğine kadar geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu.

RLUSD ve ETF tarafında büyüme sürdü

Ripple, son 24 saatte ihraççı bazında stabilcoin piyasa değeri artışında ilk sırada yer aldı. Şirketin artışı 90,9 milyon dolar olurken, onu 21,3 milyon dolarla multipli.fi izledi. Ripple, ödeme odaklı teknoloji şirketi olarak XRPL ile bağlantılı ürünler geliştiren ekosistemin en görünür kurumları arasında bulunuyor.

Ripple’ın RLUSD stabilcoininin piyasa değeri bu yıl Ethereum ve XRP Ledger genelinde %96 büyüyerek ocaktaki 1,4 milyar dolardan 2,7 milyar dolara çıktı. Büyümenin büyük bölümü, Ripple Mint’in devreye alındığı temmuz ayında gerçekleşti. RLUSD’nin piyasa değeri o ay 1,5 milyar doların hemen altındayken ağustosta 2,3 milyar dolara yükseldi.

XRP tutan ilk ABD ETF’sinin işlemlere başlamasının üzerinden bir yıl geçerken, ABD spot XRP ETF’leri toplamda 1,16 milyardan fazla XRP biriktirdi.

Ağ için öne çıkan bir diğer gelişme de yalnızca XRP tutan ilk ABD ETF’sinin bir yıl önce işleme açılması oldu. O tarihten bu yana ABD’deki spot XRP ETF’lerinde biriken toplam varlık 1,16 milyar XRP’yi aştı.