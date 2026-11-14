RIPPLE (XRP)

XRPL’de Batch ve Ticket kullanımı kasımda rekor kırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL’de Batch ve Ticket kullanımı kasım ayında günlük rekor seviyelere ulaştı.
  • 📈 3 Kasım 2026'da Batch 1,962 milyona, 7 Kasım 2026'da Ticket 1,553 milyona çıktı ve $XRP ağındaki işlem trafiği hızlandı.
  • 🏦 Son 24 saatte işlem sayısı 4,3 milyona yükselirken RLUSD’nin piyasa değeri ocaktan bu yana 1,4 milyar dolardan 2,7 milyar dolara çıktı.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

XRPL gezgini Bithomp verileri, XRP Ledger üzerindeki Batch ve Ticket özelliklerinin kullanımının kasım ayında belirgin biçimde arttığını gösterdi. Ağda işlem esnekliği ve verimliliği artırmayı amaçlayan bu iki özellik, günlük kullanımda yeni zirvelere ulaştı.

İçindekiler
1 Yeni özelliklerde hızlı artış
2 Ağ verilerinde geniş tabanlı yükseliş
3 RLUSD ve ETF tarafında büyüme sürdü

Yeni özelliklerde hızlı artış

Batch işlemleri 3 Kasım 2026’da 1,962 milyon ile ayın en yüksek günlük seviyesine çıktı. Ticket kullanımı ise 7 Kasım 2026’da 1,553 milyon ile kasım ayı rekorunu gördü. Batch özelliği, birden fazla işlemin tek seferde gruplanıp birlikte yürütülmesini sağlıyor. Bu özellik XRPL ana ağında 9 Ekim 2026’da devreye alınmıştı.

Batch kullanımının bir ay dolmadan yaklaşık 2 milyon günlük işleme yaklaşması, özelliğin ağ içinde hızlı benimsendiğine işaret etti. Ticket sistemi ise işlem sıra numaralarının önceden ayrılmasına imkan tanıyor ve kullanıcıların işlemlerini daha esnek biçimde planlamasını sağlıyor.

Mini sözlük: DvP, yani teslim karşılığı ödeme, bir varlığın devri ile ödemenin aynı anda tamamlanmasını amaçlayan uzlaşma yöntemidir. Atomic çok taraflı uzlaşma ise birden fazla tarafın işlemlerinin ya birlikte gerçekleşmesini ya da hiç gerçekleşmemesini sağlar.

Batch özelliği, atomic çok taraflı uzlaşma dahil olmak üzere sözleşmeye bağlanmış ya da aktif geliştirme hattındaki yüksek değerli XRPL kullanım alanları için temel ya da hızlandırıcı bir unsur olarak görülüyor.

Ağ verilerinde geniş tabanlı yükseliş

XRPScan verilerine göre ağdaki toplam işlem sayısı son 24 saatte %75,9 artarak 4,3 milyona yükseldi. Aktif hesap sayısı %128 sıçrarken, ücret olarak yakılan XRP miktarı %136 arttı. Aynı dönemde ödeme hacmi %137 yükselişle 1 milyar dolara ulaştı. NFT basımları da %240 arttı.

MetrikDeğişimSeviye
İşlem sayısı%75,9 arttı4,3 milyon
Ödeme hacmi%137 arttı1 milyar dolar
NFT basımı%240 arttıSon 24 saat

Bu tablo, ağdaki hareketliliğin yalnızca tek bir alanda değil, ödeme akışlarından NFT etkinliğine kadar geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu.

RLUSD ve ETF tarafında büyüme sürdü

Ripple, son 24 saatte ihraççı bazında stabilcoin piyasa değeri artışında ilk sırada yer aldı. Şirketin artışı 90,9 milyon dolar olurken, onu 21,3 milyon dolarla multipli.fi izledi. Ripple, ödeme odaklı teknoloji şirketi olarak XRPL ile bağlantılı ürünler geliştiren ekosistemin en görünür kurumları arasında bulunuyor.

Ripple’ın RLUSD stabilcoininin piyasa değeri bu yıl Ethereum ve XRP Ledger genelinde %96 büyüyerek ocaktaki 1,4 milyar dolardan 2,7 milyar dolara çıktı. Büyümenin büyük bölümü, Ripple Mint’in devreye alındığı temmuz ayında gerçekleşti. RLUSD’nin piyasa değeri o ay 1,5 milyar doların hemen altındayken ağustosta 2,3 milyar dolara yükseldi.

XRP tutan ilk ABD ETF’sinin işlemlere başlamasının üzerinden bir yıl geçerken, ABD spot XRP ETF’leri toplamda 1,16 milyardan fazla XRP biriktirdi.

Ağ için öne çıkan bir diğer gelişme de yalnızca XRP tutan ilk ABD ETF’sinin bir yıl önce işleme açılması oldu. O tarihten bu yana ABD’deki spot XRP ETF’lerinde biriken toplam varlık 1,16 milyar XRP’yi aştı.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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