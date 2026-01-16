Hyperliquid (HYPE)

HYPE Coin Hafta Sonunda Kaç Dolar Olur? 17-18 Ocak

Özet

  • Sherpa: HYPE Bence bu seviyelerde yapılacak herhangi bir alım iyi bir yatırımdır, ancak bunun taban oluşturması ve dip noktasına ulaşması biraz daha uzun sürebilir.
  • Kısa vadede en azından hafta sonu için 28 dolar test edilebilir ancak uzun vadede HYPE Coin için 35 doların üzerinde güçlü bir hareket görmeliyiz.
  • Balinalar yeniden kazançlı durumda, BTC ETF girişleri geçtiğimiz yılın aynı dönemini aştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC 95 bin doları geri aldı, kripto paralarda gündem sakin ancak hacimler zayıflıyor. Fiyatla birlikte hacimdeki zayıflama hafta sonunda da devam ederse altcoinlerde çok bir hareketlilik göremeyebiliriz. Bugün Sherpa HYPE Coin için güncel tahminlerini paylaştı. Maartun ve Ki Young Ju da on-chain verileri inceliyor.

İçindekiler
1 HYPE Coin Tahmini
2 On-Chain ve ETF

HYPE Coin Tahmini

Geçen yıl 35 dolarda kapışılan HYPE Coin aylardır devam eden genel piyasa düşüşünden yeteri kadar etkilendi. Fakat henüz 2026 yükselişinde beklenen tepkiyi verebilmiş değil. Enflasyon tarafındaki korkular tokene ilgiyi bir miktar törpülese de protokol kayda değer miktarda gelir elde ettiğinden düzenli buyback programlarıyla bunu kırabilirler.

HYPE Coin iyi gelir elde eden projelerden olduğundan sürdürülebilir ve bu yüzden Sherpa gibi analistlerin de favori listesinde yer alıyor. Analist bugünlerde alım yapmanın iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor.

HYPE Bence bu seviyelerde yapılacak herhangi bir alım iyi bir yatırımdır, ancak bunun taban oluşturması ve dip noktasına ulaşması biraz daha uzun sürebilir. Bu seviyelerde yapacağınız herhangi bir alım, bence çok aktif bir işlem olmamalıdır. Satış baskısı ve belirsizlik göz önüne alındığında, hiperlikiditenin henüz ön plana çıkmasını beklemiyorum. Ancak yine de kripto para piyasasında sürekli dex için en iyi yer burasıdır. Dip noktasına ulaşmasını çok isterim.”

Kısa vadede en azından hafta sonu için 28 dolar test edilebilir ancak uzun vadede 35 doların üzerinde güçlü bir hareket görmeliyiz.

On-Chain ve ETF

Bitcoin ETF tarafında bu hafta güzel girişler gördük. Bunun devam etmesi güncel tabloya göre kısa vadede zor görünüyor. Ancak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre baktığımızda iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Ki Young Ju 2025 karşılaştırması yaparak aynı dönemdeki 3500 BTC girişin 3800 BTC girişle birlikte aşıldığını söylüyor. Tarihsel olarak Ocak ayı sakin girişlere ev sahipliği yapar ancak eğilim orta vadede korunursa Şubat ve Nisan ayları arasında girişlerin hızlanması ve tüm piyasayı yukarı çekmesi bekleniyor.

JA_Maartun ise balinalarla ilgili müjde verdi.

“Aylarca gerçekleşen kayıpların ardından, Yeni Balinalar son 2 gün içinde nihayet kar elde etmeye başladı. Davranışlarında belirgin bir değişiklik, potansiyel bir dönüm noktasını işaret ediyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Lost your password?