Chainlink (LINK), Avalanche (AVAX) ve Shiba Coin 17-18 Ocak Tahminleri

Yatırımcıları fazlasıyla yıpratan 2025 yılı sona erdi ve yeni yıl güzel başladı. Şimdilik BTC yükselişe ara vermiş olsa da 98 bin dolar testi beklenenden iyi bir hareketti. Önümüzdeki günlerde tarife belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla şartlar daha da iyileşebilir. Peki LINK, AVAX ve SHIB için hafta sonu tahminleri ne yönde?

Chainlink (LINK)

Blockchain tabanlı Oracle hizmetlerinde lider konumdan olan Chainlink büyük anlaşmaların şirketi ancak LINK Coin o kadar da ön planda değil. ETF onayıyla şirketin başarısına ve geleceğine yatırım yapmak isteyenler için güzel bir yatırım kanalı oluşsa da burada inanılmaz bir talep görmüş değiliz.

Şimdiye kadar 92 milyon dolarlık ETF girişi oldu ancak 15 Ocak günkü giriş yarım milyon dolarda kaldı. Birkaç milyon dolarlık giriş gördükten sonra 2-3 gün ETF girişleri durabiliyor. Bu da genel piyasa hissiyatında hype olmadan sermaye girişinin sınırlı kalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Uzun vadeli beklentilerle yatırım yapanlar LINK Coin piyasa değerinin henüz %1’i kadar varlığa ETF kanalında ulaşamadı.

11,75 dolarda dip yapan LINK Coin 14 doları aşsa da BTC 98 bin dolardan dönerken o da yerel dirençten döndü. Hafta sonu boyunca genel piyasa hissiyatına bağlı olarak direnç testi görebiliriz veya 13 dolara geri dönebilir. LINK Coin özelinde haber akışı da grafiğe pek etki etmediğinden sığ hareket beklemek mümkün.

AVAX ve SHIB

AVAX son Galaxy anlaşmasıyla RWA alanında varlığını tescilleri hatta “ben de buradayım” dedi. Token enflasyonun onun son yıllarca belini büktü ve Solana’dan fazlasıyla ayrıştı. Bu zaten beklenen bir şeydi henüz 2023’lü yıllarda çift haneli enflasyon ve zayıf benimsemenin AVAX için zorlayıcı olacağından bahsediyorduk.

14,6 dolardan gelen retle birlikte AVAX yine 13,5 dolar desteğinde. Layer1 alanındaki rekabet daha da güçlenirken Avalanche ilgisi halen zayıf ve 12,3 dolarda daha derin dip test edilebilir. Dünkü düşüş hızlı olduğu için daha derin dibe hareket için BTC’nin 94 bin doları ihlal etmesi beklenebilir.

Yüzlerce günlük düşüşten sonra 0.00000693 dolarda dip yapan SHIB yeni yılda güzel yükseldi. Şimdilik tekrar daha düşük dipler yapmaya başlaması kötü olsa da 0.00000829 dolar desteği üzerinde iyi bir konumda ve 0.00000897 dolara dönebilir.