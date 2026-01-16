2026-2029 Arasında 5 Kripto Para Döngü Evresi Var, İşte Takvim

2026 yılının Ocak ayının artık sonuna doğru ilerliyoruz ve Bitcoin 94 bin doların destek olarak koruyor. Birçok yatırımcılar 2025 son çeyrekte 2026 yılının 2022 yılı tekrarı olacağını düşündüğü için satış yaptı. Dört yıllık döngü anlatısı onlara satış için doğru zaman olduğunu söylese de bu ay yaşanan yükseliş ve BTC’nin güncel durumu 2022 yılının 2026’da tekrar etmeyebileceğini gösteriyor. Peki 2029 yılına kadar beklentiler ne yönde?

Kripto Para Döngüsü

CryptoCon blok ödül yarılanması teorisinin çökeceğine inanmıyor. Fibonacci bölgeleriyle güçlendirilmiş HCT (halving döngü teorisi) grafiğini paylaşan analist 2025 son çeyrekte satış yapanları motive edecek bir yol haritası çizgi. Toplamda 5 evre olacak ve şimdi ilk evredeyiz. Yani döngü dibi yaklaşıyor.

Döngü Dibi: Kasım 2026 – Ocak 2027

İlk Erken Zirve: Haziran – Temmuz 2027

İkinci Erken Zirve: Nisan – Ağustos 2028

İlk Döngü Zirvesi: Ocak – Haziran 2029

Döngü Zirvesi: Ekim – Aralık 2029

2026 Kripto Para Tahmini

Eğer tarihsel veriler tekerrür ederse Kasım ara seçimlerine kadar kripto paraları iyi günler beklemiyor demektir. Ancak önceki döngülerle mevcut döngü arasındaki farkı da iyi anlamak gerekiyor.

Önceki döngülerde spot BTC ve altcoin ETF’leri yoktu.

Kurumsal benimseme yoktu.

ABD kripto para dostu yasalar çıkarmıyordu.

Bankalar kripto para hizmeti vermeye başlamamıştı.

Geleneksel finans blockchain tabanlı yeni finansal altyapı ideali için harekete geçmemişti.

ABD kripto para rezervi yoktu.

Dünyanın en büyük kart şirketleri kripto ödüllü kartlar çıkarmamıştı.

Üstelik önceki döngülerle uyumlu şekilde bu yıl Fed’in parasal genişleme aşamasına geçmesi bekliyor. Nitekim geçmişteki boğa piyasaları hep QE dönemlerinde oldu ve QT uzadığı için dönünün yükseliş evresinin de uzadığını söylemek mümkün. Fed faiz indirimlerine özellikle Mayıs ayında Trump’ın atadığı başkan geldiğinde daha hızlı biçimde devam etmek isteyecektir.

Eğer sadece tarihsel verilere saplanıp kalacaksak ve bu döngü hikayesi devam edecekse tarihsel kalıpların ihlallerini görmekten gelmeliyiz. FTX çöküşünün olduğu dönemde ilk defa önceki döngü zirvesi destek olarak korunamadı. Çünkü o günün şartlarında zaten büyük bir yıkım yaşanmışken bir de en büyük ikinci kripto para borsasının müşterilerini dolandırdığı ortaya çıktığından anormal sonuçlar gördük. Belki de 2026 yılında da piyasa zaten zirveyi görmüşken anormal destekleyici gelişmelerin 2022’nin tam tersi sonuç doğurduğunu görürüz?