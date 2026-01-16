Kripto Para Hukuku

ABD Senatosunda Kripto Para Yasasına Yeni Engel

Özet

  • Senato Yargı Komitesi’nin iki üyesinden uyarı alan kripto para piyasası netlik yasası için süreç uzayacak.
  • Senato Yargı Komitesi, Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu ve İç Güvenlik Bakanlığı'nı denetlemekten sorumlu olduğu için kendi alanlarında istişareler talep ediyorlar.
  • Bu hafta 270 sayfalık güncellenmiş yasa taslağı yayınlandı. Perşembe gününe kadar 70’ten fazla değişiklik önerisi sunuldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte kripto para konulu yasal mevzuatlar oluşmaya başladı. Geçen yıl GENIUS onaylandı ancak devamı gelmedi. Kripto para piyasalarına yasal netlik getirmek isteyen Trump hızla Senatodaki netlik yasasının tamamlanmasını istiyor ancak bu çaba çeşitli engellerle karşı karşıya.

İçindekiler
1 Kripto Yasasıyla İlgili Endişeler
2 Kripto Para Netlik Yasası Ne Durumda?

Kripto Yasasıyla İlgili Endişeler

Bu endişeler ikiye ayrılıyor. İlki kripto para piyasalarındaki oyuncuların, daha çok ABD merkezli kripto şirketlerinin endişeleri. İkincisi özellikle Demokratların genişletilmiş sınırlara dair endişeleri. Elbette ne Demokratlar ne Cumhuriyetçiler bir bütün blok olarak kripto paraların tamamen lehine mevzuat istemiyor.

Geniş kapsamlı kripto piyasa yapısı yasası bu hafta Senato Yargı Komitesi’nin iki üyesinden uyarı aldı. Çarşamba günü Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott ve en üst düzey Demokrat Elizabeth Warren’a gönderilen bir mektupta Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley ve Demokrat Dick Durbin yeni yayınlanan tasarı metnine Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA)’ın dahil edilmesini eleştirdi.

Peki neden rahatsızlar? BRCA özellikle DeFi alanını ilgilendiriyor. Kullanıcı fonlarını kontrol etmeyen ve saklama hizmeti vermeyen DeFi geliştiricileri var ve bu geliştiriciler için para transferi yasalarından bazı şartlarda muafiyet olanağı sağlanıyor. Buna karşı çıkan 2 Senatör kendilerine böyle önemli bir konuda danışılmadığından şikayetçi. Senato Yargı Komitesi, Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu ve İç Güvenlik Bakanlığı’nı denetlemekten sorumludur.

“18. Başlık üzerinde yargı yetkisine sahip olan Senato Yargı Komitesi’ne danışılmadı veya önerilen değişiklikleri önceden anlamlı bir şekilde inceleme fırsatı verilmedi.

… Son olarak, bu hüküm, rutin kara para aklama, terörizm, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, davalarda para akışını tespit etmek için FinCEN kayıt bilgilerine veya paralel eyalet yasa gerekliliklerine güvenen eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri ile eyalet bölge savcıları için de bir kör nokta yaratacaktır.” – İtiraz Mektubu

Kripto Para Netlik Yasası Ne Durumda?

Bu hafta 270 sayfalık güncellenmiş taslak yayınlandı. Perşembe gününe kadar 70’ten fazla değişiklik önerisi sunuldu ve taslak artık itirazlarla dolu, oldukça genişlemiş bir formda. Üstelik sadece kripto karşıtlarının değil kriptonun merkezindeki isimlerin bile itirazlar var. Örneğin Coinbase CEO’su DeFİ ile ilgili sorunlar, stablecoin ödüllerinin ortadan kaldırılması, SEC’in rolüyle ilgili endişeler gibi pürüzlere işaret ediyor.

Senatoda yasanın geçmesi için iki partinin desteği şart. İlk bölümde bahsettiğimiz Senatör Grassley ve Durbin’in desteği tam da bu yüzden oldukça önemli. Senato Bankacılık ve Tarım Komitelerinden geçip birleştirilip son hali verilecek yasanın genel kuruldan geçmesi için basit çoğunluk yeterli değil yani 60 yani 2 partinin desteği şart.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
