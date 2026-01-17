BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Kritik Eşik: Kısa Vadeli Yatırımcılar Satışa mı Hazırlanıyor?

Özet

  • Bitcoin yükselişi kısa vadeli yatırımcıları haftalar sonra yeniden kâra taşıdı.
  • Spot ETF girişleri ve balina alımları piyasaya güçlü likidite sağlıyor.
  • Artan kâr satışları kısa vadede volatilite riskini beraberinde getiriyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin fiyatındaki son yükseliş, haftalardır zararına satış yapan kısa vadeli yatırımcıları yeniden kâra geçirdi. 97 bin dolar seviyesine yaklaşan BTC, artan ETF girişleri ve balina hareketleriyle birlikte piyasaya taze likidite sağlarken, analistler bu sürecin olası bir “yerel tepe” sinyali verip vermediğini yakından izliyor.

İçindekiler
1 Kısa Vadeli Yatırımcılar Zarardan Kâra Geçti
2 Artan Likidite ve ETF Girişleri Piyasayı Destekliyor

Kısa Vadeli Yatırımcılar Zarardan Kâra Geçti

CryptoQuant verilerine göre, Short-Term Holder Profit and Loss to Exchanges metriği yeniden sıfırın üzerine çıktı. Bu veri, Bitcoin’i son 155 gün içinde satın alan yatırımcıların artık borsalara kârla satış yaptığını gösteriyor. Son haftalarda bu grup ağırlıklı olarak zararla satış yaparken, fiyatın yukarı yönlü kırılımı tabloyu tersine çevirdi.

Kısa vadeli yatırımcılar, fiyat dalgalanmalarına daha hızlı tepki vermeleriyle biliniyor. Genellikle küçük zaman aralıklarında al-sat yapan bu grup için fiyatın nötr seviyenin üzerine çıkması, psikolojik olarak da rahatlama anlamına geliyor. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin son dört günde yüzde 6, son bir haftada ise yüzde 5,6 değer kazandı. Yılbaşından bu yana toplam yükseliş ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde. Bu performans, daha önce “zararda” olan yatırımcılar için satış koşullarını cazip hale getirdi.

Artan Likidite ve ETF Girişleri Piyasayı Destekliyor

Bitcoin fiyatındaki yükseliş, piyasadaki likiditeyi de belirgin şekilde artırdı. BTC bu hafta 97 bin doların üzerine çıktıktan sonra haberin yazıldığı sırada 95 bin dolar civarında dengelendi. Bu hareket, yatırımcıların ciddi fiyat hareketleri yaşamadan pozisyon kapatmasına olanak sağladı.

Öte yandan spot Bitcoin ETF’leri de piyasaya güçlü bir destek sunuyor. Sosovalue verilerine göre 15 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerine 100 milyon doların üzerinde net giriş gerçekleşti. Böylece üst üste dört gün boyunca pozitif akış görüldü. 12 Ocak’tan bu yana toplam giriş 1,8 milyar dolara ulaşırken, önceki dönemde ETF’lerden 1,3 milyar dolarlık çıkış yaşanmıştı.

CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju, bireysel yatırımcıların geri planda kaldığını, ancak büyük oyuncuların daha aktif hale geldiğini belirtiyor. Spot ve vadeli işlemlerdeki ortalama emir büyüklükleri, son alım baskısının ağırlıklı olarak “balinalar” tarafından oluşturulduğuna işaret ediyor.

Bu gelişmelere ek olarak, geçtiğimiz günlerde ABD’de bazı büyük bankaların kripto saklama hizmetlerini genişletmeye yönelik adımlar atacağına dair haberler de piyasada olumlu karşılandı. Kurumsal ilginin artması, Bitcoin’in orta vadeli görünümünü destekleyen bir başka unsur olarak öne çıkıyor.

Bitcoin’de kısa vadeli yatırımcıların yeniden kâra geçmesi, piyasa psikolojisi açısından önemli bir dönüm noktası. Ancak tarihsel olarak bu tür dönemler, aynı zamanda kâr realizasyonlarının arttığı ve volatilitenin yükseldiği süreçlere de zemin hazırlıyor. ETF girişleri ve balina alımları yükselişi desteklese de, 95–97 bin dolar bandında artabilecek satış baskısı kısa vadede dalgalanmalara yol açabilir. Bu nedenle yatırımcılar için temkinli iyimserlik, şu aşamada en dengeli yaklaşım gibi görünüyor.

İlayda Peker
By İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
