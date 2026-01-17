Kripto Paralarda Kararsızlık: Bitcoin, SHIB ve XRP Kritik Seviyelerde

Bitcoin’in son günlerdeki yükselişi ilk bakışta güçlü bir toparlanma izlenimi verse de teknik yapı, bunun kalıcı bir dönüşten ziyade “sahte kırılım” olabileceğine işaret ediyor. Fiyat kısa vadeli dirençleri aşmayı ve bazı hareketli ortalamaları geri almayı başarsa da 100 ve 200 üstel hareketli ortalamaların (EMA) oluşturduğu yoğun teknik bölgeye girer girmez momentum kayboldu. Bu durum, piyasanın hâlâ temkinli olduğunu ve alıcıların üst seviyelerde isteksiz kaldığını gösteriyor. Aynı süreçte Shiba Inu ve XRP henüz benzer dirençleri test etmedi; bu da kripto piyasasında asıl sınavın önümüzdeki günlerde yaşanabileceğini düşündürüyor.

Bitcoin’de Toparlanma Denemesi Neden Güvensiz?

Bitcoin’de gerçek bir trend dönüşü genellikle güçlü hacimle dirençlerin aşılması ya da kısa bir duraklamanın ardından yukarı yönlü hareketin devam etmesiyle görülür. Ancak son yükselişte fiyat, ani bir ivme yakaladıktan sonra hızla tereddüt etmeye başladı. Hacimdeki artış kalıcı olmadı ve kısa sürede zayıfladı. Bu tablo, piyasada gerçek spot birikimden çok kısa pozisyon kapamalarının ve geç alıcıların tuzağa çekilmesinin etkili olduğunu düşündürüyor.

Daha önemlisi, Bitcoin hâlâ geniş bir düzeltme fazında bulunuyor. 200 EMA’nın yataylaşmak yerine aşağı yönlü dönmesi, uzun vadeli trendin zayıfladığını açıkça ortaya koyuyor. Bu seviye geri alınmadıkça her yükseliş denemesi şüpheyle karşılanmalı. Mevcut fiyat hareketi, yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcından çok, ana düşüş trendi içindeki rahatlama rallisine benziyor. RSI gibi momentum göstergeleri de güçlü bir trend dönüşü yerine aşırı satım sonrası mekanik bir tepkiyi işaret ediyor.

SHIB ve XRP’de Teknik Baskı Sürüyor

Shiba Inu cephesinde fiyat, üçüncü kez 100 günlük EMA’ya yaklaşarak kritik bir dönemece giriyor. Aylar süren düşüşün ardından satış baskısının azalması ve fiyatın dar bir bantta sıkışması, yönlü bir harekete zemin hazırlayabilir. Önceki iki denemede başarısız olunmuş olsa da volatilitenin düşmesi ve alıcıların daha erken devreye girmesi, teknik yapının kısmen iyileştiğini gösteriyor. Buna rağmen 100 EMA üzerinde kalıcılık sağlanamazsa SHIB’in yatay ve yıpratıcı bir sürece girmesi olası.

XRP ise daha zayıf bir görünüm sergiliyor. Aşağı eğimli bir kanal içinde oluşan üç yerel dalga, piyasada alıcıların savunmada kaldığını gösteriyor. Her toparlanma bir öncekinden daha zayıf kalırken, 50 ve 100 EMA’ların fiyatın üzerinde baskı oluşturması düşüş eğilimini koruyor. Gerçek bir toparlanma için XRP’nin bu kanalı kırması ve önemli hareketli ortalamaları geri alması şart.

Bu tabloya ek olarak, küresel piyasalarda ABD merkez bankasının faiz politikasına ilişkin belirsizlik ve spot Bitcoin ETF’lerine yönelik dalgalı fon girişleri de kripto varlıklar üzerinde baskı yaratıyor. Son haftalarda ETF girişlerinin yavaşlaması, yükselişlerin neden kalıcı olamadığını açıklayan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.