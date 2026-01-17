Altcoin Fiyatında Sinyaller Karışık: Yatırımcılar Neden Beklemede?

Ethereum (ETH) fiyatı, Çarşamba günü kısa süreliğine 3.400 doları test ettikten sonra iki gün içinde yaklaşık yüzde 4’lük bir geri çekilme yaşadı. Bu hareket, özellikle kaldıraçlı uzun pozisyon taşıyan yatırımcılar için sürpriz oldu ve vadeli işlemler piyasasında 65 milyon dolarlık likidasyona yol açtı. Ancak fiyat dalgalanmasından daha dikkat çekici olan, Ethereum’un son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşmasına rağmen profesyonel yatırımcıların türev piyasalarında nötrden negatife kayan bir duruş sergilemesi oldu.

Vadeli işlemler verileri, ETH aylık kontratlarının spot fiyata kıyasla yıllıklandırılmış yaklaşık yüzde 4 primle işlem gördüğünü gösteriyor. Piyasa genelinde yüzde 5’in altındaki bu oranlar, genellikle satıcıların yeterli güveni hissetmediği ve düşüş beklentisinin ağır bastığı dönemlere işaret ediyor. Bu temkinli havanın arkasında, kripto para piyasasının genelinde görülen zayıflık dikkat çekiyor. Aynı dönemde altın ve S&P 500 endeksi 2026 yılında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak, riskli varlıklardan sermaye çıkışını hızlandırdı.

DApp Talebi ve Ağ Verileri ETH’yi Baskılıyor

Ethereum’un 3.280 dolara kadar gerilemesi, 6 Ekim 2025’ten bu yana toplam kripto para piyasa değerinde yaşanan yaklaşık yüzde 28’lik düşüşle paralellik gösteriyor. Özellikle merkeziyetsiz uygulamalara (DApp) olan ilginin azalması, Ethereum fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor. Memecoin lansmanlarına yönelik talebin sönmesi ve işlem hacimlerinin düşmesi, ağ üzerindeki ekonomik aktiviteyi zayıflattı.

Her ne kadar Ethereum ana ağındaki işlem sayısı son 30 günde yüzde 28 artmış olsa da, ağ ücretleri aynı dönemde ortalama yüzde 31 geriledi. Buna karşılık Solana ve BNB Chain gibi rakip ağlarda işlem sayıları görece stabil kalırken, ücretlerde ortalama yüzde 20 artış görüldü. Daha da dikkat çekici olan ise Ethereum’un en büyük ölçeklendirme çözümü olan Base ağında işlem sayısının yüzde 26 düşmesi oldu. Bu tablo, Ethereum ekosisteminde kullanımın niteliksel olarak zayıfladığını düşündürüyor.

Staking, Kurumsal Akımlar ve Piyasa Güveni

Ethereum ağındaki düşük aktivite, doğrudan staking getirilerini de etkiliyor. Ağda talep arttıkça ETH yakım mekanizması devreye girerken, düşük kullanım bu etkiyi zayıflatıyor. Halihazırda toplam ETH arzının yaklaşık yüzde 30’u staking’de kilitli durumda ve getirilerin düşmesi, yatırımcıların pozisyonlarını koruma isteğini azaltıyor.

Kurumsal tarafta da tablo çok parlak değil. ABD’de işlem gören Ethereum spot ETF’leri 7 Ocak’tan bu yana yalnızca 123 milyon dolarlık sınırlı bir net giriş kaydetti. Öte yandan, ETH biriktiren halka açık şirketlerin büyük bölümü hâlâ zararda. Örneğin Bitmine Immersion’ın piyasa değeri, bilançosundaki ETH varlığının yaklaşık yüzde 13 altında bulunuyor. Benzer şekilde Sharplink’in elindeki ETH’nin değeri, şirketin piyasa değerini aşmış durumda. Bu durum, kurumsal alımların yatırımcı güvenini henüz toparlayamadığını gösteriyor.

Bu gelişmelere paralel olarak opsiyon piyasasında da temkinli bir görünüm hâkim. Satım (put) opsiyonlarının alım (call) opsiyonlarına kıyasla yüzde 6 primle işlem görmesi, profesyonel yatırımcıların kısa vadede 4.100 dolarlık güçlü bir yükseliş beklemediğine işaret ediyor. Aynı günlerde Bitcoin ETF’lerine yönelik daha güçlü kurumsal girişlerin konuşulması ise, sermayenin Ethereum yerine alternatiflere yöneldiğini gösteren ayrı bir haber başlığı olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak Ethereum fiyatındaki zayıf momentum, yalnızca teknik seviyelerle açıklanamayacak kadar derin bir tabloya işaret ediyor. DApp talebindeki düşüş, azalan ağ ücretleri ve staking getirilerine yönelik endişeler, yatırımcı psikolojisini baskılıyor. Kurumsal girişlerin sınırlı kalması da bu tabloyu destekliyor. Kısa vadede ETH’nin yönü, Ethereum içi gelişmelerden çok küresel piyasalardaki risk iştahına ve alternatif varlıklara akan sermayenin seyrine bağlı görünüyor.