XRP 2026’ya Güçlü Başladı: İlk “Golden Cross” Piyasada Yeni Bir Ralli Umudu Yarattı

Kripto para piyasalarında 2026 yılının ilk haftaları teknik göstergeler açısından oldukça hareketli geçiyor. Bu hareketliliğin merkezinde ise XRP yer alıyor. Ocak ayının ortasında oluşan ve yatırımcıların yakından takip ettiği “golden cross” formasyonu, XRP için orta vadeli yükseliş beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Teknik analiz tarafında önemli kabul edilen bu kesişim, fiyatın mevcut seviyelerin üzerine taşınabileceğine işaret ediyor.

XRP fiyatı şu sıralar 2,06 dolar seviyesinin hemen üzerinde tutunurken, yatırımcılar gözlerini daha yukarıdaki kritik direnç bölgelerine çevirmiş durumda. Özellikle son haftalarda artan işlem hacmi ve yukarı yönlü trend çizgileri, bu teknik sinyalin piyasa tarafından ciddiye alındığını gösteriyor.

Golden Cross Ne Anlama Geliyor, XRP İçin Neden Önemli?

13 Ocak’ta XRP’nin 23 günlük basit hareketli ortalaması, 50 günlük ortalamanın üzerine çıkarak 2026 yılının ilk golden cross’unu oluşturdu. Bu formasyon, genellikle düşüşten yükselişe geçişin habercisi olarak kabul ediliyor. Son olarak 2025’in sonlarına doğru görülen benzer bir yapı, fiyatın kısa sürede çift haneli bir yükseliş kaydetmesine yol açmıştı.

Mevcut teknik görünümde XRP’nin 2,28–2,35 dolar bandı öne çıkıyor. Bu bölge aynı zamanda 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu alan olması nedeniyle güçlü bir hedef ve direnç noktası olarak görülüyor. Analistler, fiyatın 2,02–2,03 dolar aralığının üzerinde kaldığı sürece bu teknik senaryonun geçerliliğini koruyacağını belirtiyor.

Kısa ve orta vadeli trend çizgilerinin yukarı yönlü olması, golden cross’un “kitaplara uygun” şekilde çalışması halinde fiyatın kademeli olarak yukarı taşınabileceğine işaret ediyor.

2,70 Dolar Senaryosu ve XRP Gündemindeki Diğer Gelişmeler

XRP’nin 2,32 dolara yükselmesi, mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 13’lük bir artış anlamına geliyor. Ancak geçmişte benzer teknik kurulumlarda yüzde 20’nin üzerinde yükselişler yaşanmış olması, bu seviyenin yalnızca ilk durak olabileceği görüşünü güçlendiriyor. 2,35 doların üzerinde kalıcı bir kırılım yaşanması durumunda, 2,70 dolar seviyesi bir sonraki ana hedef olarak öne çıkıyor.

Teknik gelişmelerin yanı sıra XRP cephesinde temel haber akışı da yakından izleniyor. Son dönemde Ripple’ın sınır ötesi ödeme çözümlerinde yeni ortaklıklar duyurması ve ABD’de kripto regülasyonlarının daha net bir çerçeveye oturacağına dair beklentiler, XRP’ye yönelik algıyı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca piyasada zaman zaman gündeme gelen spot XRP ETF söylentileri, yatırımcı ilgisini canlı tutan bir diğer başlık olarak öne çıkıyor.