Ripple hukuk şefi 67 milyon ABD’li için Clarity Act’e destek verdi

ABD’de dijital varlıkların geleceğiyle ilgili tartışmalar kritik bir eşiğe geldi. Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, Clarity Act adlı düzenleme paketine açık biçimde destek vererek dikkatleri Washington’a çekti.

Ripple cephesi neden Clarity Act’i savunuyor?

Kripto sektörünün tanınan şirketlerinden biri olan Ripple, hem sınır ötesi ödemeler hem de dijital varlık altyapısıyla biliniyor. Şirketin hukuk şefi Stuart Alderoty, Clarity Act’in Amerikan kripto piyasasına net kurallar getireceğine inanıyor. Alderoty, şu anda ABD’de yaklaşık 67 milyon kişinin kripto para sahibi olduğunu belirterek, bu kadar geniş bir yatırımcı kitlesinin açıkça korunması gerektiğini savunuyor.

Alderoty, mevcut düzenleyici belirsizliğin kötü niyetli aktörlerin piyasada rahatça faaliyet göstermesinin önünü açtığını düşünüyor. Ayrıca, ABD’de uzun süredir bekleyen sermayenin net yasal çerçeveyle birlikte ekonomiye kazandırılabileceğini öne sürüyor.

Clarity Act’in amacı yalnızca sektörü korumak değil, bu çok büyük ekonomide yer almak isteyen milyonlarca Amerikalı için anlaşılır kurallar sağlamaktır, diyor Alderoty. 67 milyon kişi zaten kripto paraya sahip, artık adım atılması gerekiyor.

Alderoty’ye göre mevcut durumda büyük finans kurumları dijital varlık pazarını yeterince ciddiye almıyor. Bu yüzden Clarity Act, Wall Street ile kripto piyasası arasında önemli bir köprü işlevi görebilir. Dünyadaki diğer finansal merkezler çoktan dijital varlık saklama ve alım-satım standartlarını oluşturmuşken, Amerikan şirketlerinin daha dostane hukuk ortamı bulmak için yurt dışına çıkması bu düzenlemeyle engellenmek isteniyor.

Mini sözlük: Clarity Act, Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto paralar ve dijital varlıkların hukuki statüsünü netleştirmek amacıyla hazırlanan kapsamlı yasa tasarısına verilen isimdir. Bu yasa, hangi dijital tokenların menkul kıymet veya emtia olarak sınıflandırılacağını belirlemeyi amaçlar.

Kongre’de yasa birleştirme hamlesi

ABD Kongresi’nde dijital varlıklarla ilgili çok sayıda farklı tasarı gündemde. Yasama organı, mevcut ayrı ayrı hazırlanan tasarıları tek bir kapsamlı paket altında birleştirmeye hız verdi. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, birleşik yasa tasarısının yaz sonunda oylanmasını beklediklerini açıkladı.

Federal düzeyde uygulanacak bu yasa, merkeziyetsiz finans (DeFi) başta olmak üzere bütün dijital varlık sistemlerinde yetki karmaşasını sona erdirmeyi amaçlıyor. Meclisteki komiteler, çeşitli düzenleyici kurumlar arasındaki yetki çatışmasının seçimler öncesi çözülmesi gerektiği konusunda hemfikir. Nihai Clarity Act’in hangi dijital tokenların menkul kıymet hangi kripto varlıkların emtia kabul edileceğini detaylı şekilde açıklaması bekleniyor.

Her iki büyük parti de, kripto para sahibi olan seçmenlerin siyasi etkisinin farkında. Seçim arifesinde çıkarılacak birleşik yasa paketi, teknoloji odaklı milyonlarca seçmen için somut bir mesaj olabilir.

Başkanlık vetosu ve sektörde kutuplaşma

Tüm bu hareketliliğe rağmen, Web3 ekosisteminin tamamı federal düzeydeki düzenlemelerden memnun değil. BitMEX’in kurucularından Arthur Hayes, Clarity Act’e karşı çıkarak mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın yasayı veto etmesi çağrısında bulundu. Hayes, kripto paraların gerçek kimliğini koruyabilmek için geleneksel finans sisteminin dışında kalmaları gerektiğini savunuyor.

Arthur Hayes, verdiği röportajda, “Bitcoin ve kripto hayatta kalmak için devlet regülasyonuna ihtiyaç duyuyorsa zaten hiçbir değeri yoktur” diyerek sert bir tavır aldı.

Bu özgürlükçü bakış, ağırlıklı olarak hükümet kontrolünü tehdit olarak gören erken dönem kripto kullanıcılarında da yankı buldu. Düzenleme karşıtları ile savunucuları arasındaki görüş ayrılığının, yasa görüşmeleri yaklaştıkça daha da belirginleştiği gözleniyor.

Öte yandan Ripple ve Gemini gibi hem geleneksel mali sisteme entegre hem de sektörde köklü şirketler, kanun koyucuların net kurallar belirlemesini uzun zamandır destekliyor. Bu kurumlara göre, net devlet düzenlemeleri dijital varlıkların uzun vadede hayatta kalması için gerekli.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde, Clarity Act’in akıbeti belirsizliğini koruyor ve uzmanlar sonuç hakkındaki öngörülerinde temkinli kalıyor.