BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin uzun vadeli yatırımcılarında 16,3 milyon BTC ile tarihi zirveye yakın seviye

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Uzun vadeli yatırımcıların elindeki Bitcoin miktarı 16,3 milyon ile rekor seviyeye çok yaklaştı.
  • Spot ETF lansmanından bu yana 200.000 BTC daha bu grup tarafından toplandı.
  • Piyasada düşüş devam ederken $BTC tutanlar yeniden birikime gidiyor.
  • 🔎 Kritik durum: Son 2,5 yıldır ilk kez uzun vadeli yatırımcılar satıştan vazgeçip güçlü alım yaptı.
Bitcoin piyasasında uzun vadeli yatırımcılar (Long-Term Holder – LTH) ellerindeki BTC miktarını yeniden zirve seviyelere taşıdı. Bu grupta yer alanların, birikimlerini en az 155 gün boyunca elden çıkarmadan tuttukları biliniyor. Mevcut durumda LTH’lerin elindeki toplam BTC miktarı 16,3 milyona ulaştı.

İçindekiler
1 Uzun vadeli yatırımcı arzı rekor seviyede
2 Piyasa trendlerine etkisi
3 2,5 yıllık düşüş trendi sona mı erdi?
4 Uzun vadeli yatırımcılar yeniden birikimde

Uzun vadeli yatırımcı arzı rekor seviyede

Uzun vadeli yatırımcıların elinde bulunan BTC’lerin toplam arzı, yılbaşından bu yana dikkat çeken bir artış gösterdi. 2023 Ekim ayında Bitcoin tarihi yüksek seviyesi olan 126.000 doların görülmesinden bu yana, LTH arzındaki artış yaklaşık 2,2 milyon BTC oldu. Sadece son bir ayda ise bu miktar yaklaşık 200.000 BTC daha yükseldi.

Ocak 2024’te ABD spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesinden önce LTH arzı kısa süreyle 16,4 milyon BTC’ye ulaşmıştı. O dönemde yaşanan yükseliş sırasında bu yatırımcı grubu neredeyse 2 milyon BTC’lik satış yapmış ve piyasadaki sirkülasyona katkı sağlamıştı.

Mini sözlük: Uzun Vadeli Yatırımcı (Long-Term Holder-LTH), Bitcoin’de varlığını en az 155 gün boyunca elinde tutan ve kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından ziyade daha uzun ufuklu hareket eden yatırımcıları tanımlar. Bu grup çoğunlukla piyasanın “akıllı para” sahipleri olarak görülür.

Piyasa trendlerine etkisi

Genellikle fiyatların zayıf seyrettiği ya da ayı piyasası koşullarının hakim olduğu dönemlerde, uzun vadeli yatırımcılar yeni birikimlerle piyasadaki paylarını artırma eğilimi gösteriyor. 2015 ve 2019 yıllarında yaşanan ayı piyasalarında benzer şekilde uzun vadeli yatırımcıların toplam arzı artmıştı. Fiyatlardaki güçsüzlük, geçmişte de bu kesimin BTC biriktirme talebini artırdı.

Birçok analist, uzun vadeli yatırımcıların piyasada satış yönlü hareketlerinden vazgeçmesinin ve tekrar birikime yönelmesinin, Bitcoin fiyatının dibe yakın olabileceğine işaret ettiği görüşünü paylaşıyor.

2,5 yıllık düşüş trendi sona mı erdi?

2024 yılındaki ETF lansmanından bu yana uzun vadeli yatırımcıların elindeki BTC miktarı genellikle 14 ile 16 milyon arasında değişti. Son dönemde bu seviyenin üzerine çıkılmasıyla birlikte, yaklaşık 2,5 yıl süren aşağı yönlü arz trendinin sonlandığı dikkat çekti. Uzun vadeli yatırımcıların son dönemdeki hareketleri, bir kez daha Bitcoin’in düşük fiyat seviyelerinde biriktirme politikasına döndüklerini gösteriyor.

AyLTH Arzı (Milyon BTC)Öne Çıkan Olay
Ekim 202314,12Bitcoin 126.000 dolar rekoru
Ocak 202416,40Spot ETF lansmanı
Haziran 202416,30LTH birikimi artıyor

Uzun vadeli yatırımcılar yeniden birikimde

Veriler, uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin fiyatındaki zayıflamaya rağmen satış yerine yeni alımlar yaptığını gözler önüne seriyor. Bu davranış, geçmiş döngülerde de piyasanın diplerine işaret eden önemli bir gösterge olarak değerlendirilmişti.

LTH arzındaki artış devam ettikçe, piyasadaki likit Bitcoin miktarı azalıyor. Bu da gelecekte fiyat üzerinde olumlu bir baskı oluşturabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
