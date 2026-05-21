JPMorgan tokenizasyon raporu: Tokenize para piyasası fonlarının payı %5’te kaldı

JPMorgan tarafından yayımlanan son analiz, tokenize edilmiş para piyasası fonlarının, tüm avantajlarına rağmen, sabit coin piyasasının yalnızca yaklaşık %5’ini oluşturduğunu ortaya koydu. Raporda, bu fonların öne çıkan faiz getirisinin kripto ekosisteminde belirleyici rol üstlenemediği, yatırımcıların ise hâlâ ağırlıklı olarak sabit coinleri tercih ettiği belirtiliyor.

Sabit coinler kripto piyasasında neden önde?

Bankanın uzmanları, sabit coinlerin özellikle trading, teminat yönetimi, takas, sınır ötesi ödemeler ve likidite ihtiyaçlarında kripto sektörünün temel nakit aracı olarak benimsendiğini aktarıyor. Hem merkezi borsalarda hem de merkeziyetsiz finans platformlarında (DeFi) yaygın kullanılması, sabit coinlerin uygulama alanlarını oldukça genişletiyor.

Kripto piyasası katılımcıları, sabit coinlerin işlem kolaylığı, anında transfer gibi avantajları sayesinde bu ürünlere yöneliyor. Tokenize edilmiş fonlar ise, getiri sunmasına rağmen, geleneksel menkul kıymet niteliğinde olmaları nedeniyle operasyonel açıdan bazı dezavantajlarla karşı karşıya kalıyor.

Tokenize fonlara ilgi ve mevcut engeller

JPMorgan’ın analizine göre, tokenize para piyasası fonlarına gösterilen ilgi, çoğunlukla kriptoya hâkim yatırımcılar ve blokzincir tabanlı işlemleri geleneksel korumalarla birleştirmek isteyen kurumsal yatırımcılarla sınırlı kalıyor. Özellikle atıl fonlar için getiri arayışı önemli bir motivasyon olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Tokenize edilmiş para piyasası fonu, yatırımcıların bir para piyasası fonundaki paylarını blokzinciri üzerinde dijital tokenlerle temsil etmelerini sağlayan bir üründür. Bu sayede hisse alım satımı daha hızlı gerçekleşir ve ürünler 24 saat işlem görebilir.

Uzmanlar, bu ürünlerin geleneksel nakit yönetimi araçlarının sunduğu güvenlik ve faiz getirisiyle blokzincir teknolojisinin hız ve esnekliğini birleştirdiğini vurguluyor. Fon paylarının blokzincir üzerinde tutulması sayesinde anında takas, sürekli transfer, otomatik düzenlemelere uyum ve teminat yönetiminde etkinlik sağlanabiliyor. Ayrıca, operasyonel maliyetlerin azalması ve şeffaflığın artması gibi ek avantajlar da dikkat çekiyor.

Analist Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, “Tokenize edilmiş para piyasası fonlarının, menkul kıymet olarak sınıflandırılmaya devam ettiği sürece, regülasyon değişmezse, sabit coin piyasasında %10-15’in ötesine geçmeleri zor” ifadesini kullandı.

Düzenleyici engeller ve yeni girişimler

Tokenizasyonun ilgi çekmesine rağmen sektörün önündeki en büyük engel olarak düzenleyici belirsizlik gösteriliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yıl başında tokenize fonların ihraç ve geri alım süreçlerini basitleştirmesine rağmen, yasal engellerin hâlâ piyasa büyümesini yatıştırdığına vurgu yapılıyor.

Raporda, geleneksel finans şirketleri ile kripto odaklı firmalar arasında ortaya çıkan işbirliklerine dikkat çekiliyor. Bu işbirlikleri sayesinde kurumsal yatırımcıların, tokenize para piyasası fonlarını borsa dışı teminat olarak kullanıp, aynı zamanda faiz getirisi elde etmesi mümkün oluyor.

Ürün Türü Piyasadaki Payı Temel Avantajı Belirgin Risk/Engel Sabit coin %95 Yüksek likidite, hızlı transfer, yaygın kullanım Düşük faiz/sembolik getiri Tokenize para piyasası fonu %5 Faiz geliri, blokzincir avantajları Düzenleyici belirsizlik, menkul kıymet statüsü

Piyasanın geleceğine dair beklentiler

JPMorgan, tokenize para piyasası fonlarının, faiz getirileri dolayısıyla büyüme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Ancak, bu büyümenin regülasyon değişikliği olmadığı sürece sabit coinlerin gerisinde kalacağı ifade ediliyor. Sektöre özel yapılan iyileştirme ve mevzuat adımlarının ise, genel tabloyu değiştirmek için yetersiz olduğu düşünülüyor.

Raporda, “Bu yenilikçi gelişmeler piyasada marjinal ilerlemeler sağlasa da、tokenize para piyasası fonlarının sabit coinlerin sunduğu ölçek ve kullanım kolaylığına ulaşması için daha fazla düzenleyici desteğe ihtiyaç var” ifadesine yer verildi.