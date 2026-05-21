Kayıt Banner
EkonomiSTABILCOIN

JPMorgan tokenizasyon raporu: Tokenize para piyasası fonlarının payı %5’te kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️Tokenize para piyasası fonları, sabit coin pazarında %5 seviyesinde kaldı.
  • Güvenlik ve getiri vurgusu öne çıksa da, yasal engeller piyasayı sınırlıyor.
  • 💡Asıl önemli olan, düzenleyici belirsizlik çözülmeden bu fonların büyümesinin sınırlı kalacağı.
  • Kurumsal işbirlikleri gelişiyor, ancak $USDC gibi sabit coinler hâlâ büyük çoğunlukta kullanılıyor.
COINTURK
COINTURK

JPMorgan tarafından yayımlanan son analiz, tokenize edilmiş para piyasası fonlarının, tüm avantajlarına rağmen, sabit coin piyasasının yalnızca yaklaşık %5’ini oluşturduğunu ortaya koydu. Raporda, bu fonların öne çıkan faiz getirisinin kripto ekosisteminde belirleyici rol üstlenemediği, yatırımcıların ise hâlâ ağırlıklı olarak sabit coinleri tercih ettiği belirtiliyor.

İçindekiler
1 Sabit coinler kripto piyasasında neden önde?
2 Tokenize fonlara ilgi ve mevcut engeller
3 Düzenleyici engeller ve yeni girişimler
4 Piyasanın geleceğine dair beklentiler

Sabit coinler kripto piyasasında neden önde?

Bankanın uzmanları, sabit coinlerin özellikle trading, teminat yönetimi, takas, sınır ötesi ödemeler ve likidite ihtiyaçlarında kripto sektörünün temel nakit aracı olarak benimsendiğini aktarıyor. Hem merkezi borsalarda hem de merkeziyetsiz finans platformlarında (DeFi) yaygın kullanılması, sabit coinlerin uygulama alanlarını oldukça genişletiyor.

Kripto piyasası katılımcıları, sabit coinlerin işlem kolaylığı, anında transfer gibi avantajları sayesinde bu ürünlere yöneliyor. Tokenize edilmiş fonlar ise, getiri sunmasına rağmen, geleneksel menkul kıymet niteliğinde olmaları nedeniyle operasyonel açıdan bazı dezavantajlarla karşı karşıya kalıyor.

Tokenize fonlara ilgi ve mevcut engeller

JPMorgan’ın analizine göre, tokenize para piyasası fonlarına gösterilen ilgi, çoğunlukla kriptoya hâkim yatırımcılar ve blokzincir tabanlı işlemleri geleneksel korumalarla birleştirmek isteyen kurumsal yatırımcılarla sınırlı kalıyor. Özellikle atıl fonlar için getiri arayışı önemli bir motivasyon olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Tokenize edilmiş para piyasası fonu, yatırımcıların bir para piyasası fonundaki paylarını blokzinciri üzerinde dijital tokenlerle temsil etmelerini sağlayan bir üründür. Bu sayede hisse alım satımı daha hızlı gerçekleşir ve ürünler 24 saat işlem görebilir.

Uzmanlar, bu ürünlerin geleneksel nakit yönetimi araçlarının sunduğu güvenlik ve faiz getirisiyle blokzincir teknolojisinin hız ve esnekliğini birleştirdiğini vurguluyor. Fon paylarının blokzincir üzerinde tutulması sayesinde anında takas, sürekli transfer, otomatik düzenlemelere uyum ve teminat yönetiminde etkinlik sağlanabiliyor. Ayrıca, operasyonel maliyetlerin azalması ve şeffaflığın artması gibi ek avantajlar da dikkat çekiyor.

Analist Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, “Tokenize edilmiş para piyasası fonlarının, menkul kıymet olarak sınıflandırılmaya devam ettiği sürece, regülasyon değişmezse, sabit coin piyasasında %10-15’in ötesine geçmeleri zor” ifadesini kullandı.

Düzenleyici engeller ve yeni girişimler

Tokenizasyonun ilgi çekmesine rağmen sektörün önündeki en büyük engel olarak düzenleyici belirsizlik gösteriliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yıl başında tokenize fonların ihraç ve geri alım süreçlerini basitleştirmesine rağmen, yasal engellerin hâlâ piyasa büyümesini yatıştırdığına vurgu yapılıyor.

Raporda, geleneksel finans şirketleri ile kripto odaklı firmalar arasında ortaya çıkan işbirliklerine dikkat çekiliyor. Bu işbirlikleri sayesinde kurumsal yatırımcıların, tokenize para piyasası fonlarını borsa dışı teminat olarak kullanıp, aynı zamanda faiz getirisi elde etmesi mümkün oluyor.

Ürün TürüPiyasadaki PayıTemel AvantajıBelirgin Risk/Engel
Sabit coin%95Yüksek likidite, hızlı transfer, yaygın kullanımDüşük faiz/sembolik getiri
Tokenize para piyasası fonu%5Faiz geliri, blokzincir avantajlarıDüzenleyici belirsizlik, menkul kıymet statüsü

Piyasanın geleceğine dair beklentiler

JPMorgan, tokenize para piyasası fonlarının, faiz getirileri dolayısıyla büyüme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Ancak, bu büyümenin regülasyon değişikliği olmadığı sürece sabit coinlerin gerisinde kalacağı ifade ediliyor. Sektöre özel yapılan iyileştirme ve mevzuat adımlarının ise, genel tabloyu değiştirmek için yetersiz olduğu düşünülüyor.

Raporda, “Bu yenilikçi gelişmeler piyasada marjinal ilerlemeler sağlasa da、tokenize para piyasası fonlarının sabit coinlerin sunduğu ölçek ve kullanım kolaylığına ulaşması için daha fazla düzenleyici desteğe ihtiyaç var” ifadesine yer verildi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

NHN KCP, Avalanche ile gerçek hayatta stablecoin ödeme testlerine başladı

A7A5, tokenleştirilen ruble ile günlük işlem hacminde zirve gördü

Jane Street, Terra çöküşü öncesi 192 milyon dolarlık UST satışıyla gündemde

Trump ikinci dönemi öncesi CBDC’ye karşı çıksa da ABD’de çalışmalar sessizce sürüyor

AllUnity haziran ayında İsveç kronuna endeksli stablecoin SEKAU’yu piyasaya sürecek

Avrupa’da euroya bağlı stablecoin hamlesi: Qivalis’e 25 yeni banka katıldı

Dijital altın için 2026’da yepyeni dönem: DGLD token yeniden sahnede

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı SUI fiyatı 1.09 dolar seviyesinde, hedef 1.20 dolar
Bir Sonraki Yazı BTC’de 3-5 yıllık balina cüzdanlarından 38.400 BTC satış geldi fiyat sıkıştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple hukuk şefi 67 milyon ABD’li için Clarity Act’e destek verdi
RIPPLE (XRP)
Cardano’nun DeFi’de Bitcoin köprüsüyle atağı: $ADA 0,25 dolarda, TVL %80 düştü
BITCOIN (BTC)
Dogecoin kurucusu Billy Markus’tan 20 trilyon dolarlık esprili çıkış gündem oldu
DOGECOIN (DOGE)
Bitcoin uzun vadeli yatırımcılarında 16,3 milyon BTC ile tarihi zirveye yakın seviye
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin’in talebinde dört ayın en düşük seviyesi görüldü fiyat 80 bin doların altında kaldı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?