DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin kurucusu Billy Markus’tan 20 trilyon dolarlık esprili çıkış gündem oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🐕 Dogecoin’in kurucusu Billy Markus’ın 20 trilyon dolarlık esprisi kısa sürede gündem yarattı.
  • Dogecoin bugün 0,10 dolar seviyesinde işlem görüyor ve piyasa değeri 17,82 milyar dolar.
  • Dogecoin’in ödeme aracı olmasını hedefleyen Such uygulaması 25 Mayıs’ta beta olarak çıkacak.
  • 🚨 Ama asıl dikkat çeken nokta, $DOGE topluluğunun mizahi gelenekle birlikte canlılığını korumayı başarması oldu.
Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus, sosyal medyada yaptığı esprili bir paylaşımla Dogecoin’i bir kez daha gündeme taşıdı. X platformunda “Shibetoshi Nakamoto” kullanıcı adıyla tanınan Markus, “Bu ay sıkıcı geçti” şeklindeki gönderisine bir takipçisinin, “Dogecoin’in 20 trilyon dolara çıkması lazım” yorumu üzerine, “Dogecoin’in 20 trilyon dolara çıkması sıkıcı olmazdı” cevabını verdi.

Billy Markus kimdir?

Billy Markus, 2013 sonunda Dogecoin’i kuran iki kişiden biri olarak biliniyor. Markus ve Jackson Palmer, kripto paraların fazlaca ciddiye alındığını düşünerek Dogecoin’i mizahi amaçlarla, “eğlence” odaklı olarak geliştirmişti. Projenin ilk çıkışında Markus yazılım geliştirici olarak önemli rol oynadı, Palmer ise Dogecoin’in tanıtımını üstlendi.

Dogecoin’de gerçekçi hedefler ve piyasa değeri

Markus’ın 20 trilyon dolarlık Dogecoin yorumu, mizahi bir yaklaşım olarak değerlendirildi ve kripto topluluğunda kısa sürede viral oldu. Şu anda Dogecoin’in piyasa değeri 17,82 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 20 trilyon dolarlık hedef, bugünkü değerin milyonlarca katına ulaşmak anlamına geliyor. Bu büyüklük dünyanın en büyük şirketlerinden ve çoğu varlık sınıfından bile daha yüksek bir değeri temsil ediyor. Dogecoin’in mevcut fiyatı yazım sırasında 0,10 dolar olarak kaydedildi.

Dogecoin ekibi, sosyal medyada “Doge; bitmek üzere olduğu iddia edilen gönderilerden, Dogecoin blok zincirinde gerçekleşen işlemlerden bile daha fazla hayatta kaldı” ifadeleriyle, topluluk içinde sık sık ortaya atılan “Dogecoin bitti” gibi söylemlerin kalıcılığına göndermede bulundu.

Mini sözlük: Dogecoin, 2013 yılında başlatılan ve “meme coin” ya da internet esprisi temalı coin olarak kabul edilen bir kripto para birimidir. Kökeni, Japon Shiba Inu cinsi köpeğin internet fenomeni olan “Doge” karakterine dayanır ve topluluk merkezli, eğlenceli yapısıyla bilinir.

Dogecoin’in günümüzdeki yeri ve yeni adımlar

Dogecoin, yaklaşık 11 yıl önce şaka amaçlı doğmuş olsa da zaman içinde kripto piyasasında önemli bir yere ulaştı. 2024 yılı itibarıyla piyasa değeriyle en büyük ilk on kripto para arasında yer alıyor ve her düşüşte “ölü coin” olduğu öne sürülmesine rağmen, bugüne kadar bunu defalarca terse çevirdi. Topluluk desteğini koruyan Dogecoin, şimdi de yeni kullanım alanlarıyla gündemde.

Öte yandan, Dogecoin’in ekosisteminde de güncel gelişmeler yaşanıyor. 25 Mayıs’ta beta sürümüyle kullanıma açılacak olan Such uygulaması, Dogecoin’in günlük ödemelerde yer alabilmesi için tasarlandı. Bu uygulama sayesinde işletmeler Dogecoin ile kolayca ödeme alabilecek, hızlı fatura kesebilecek ve transfer işlemlerini anlık olarak takip edebilecek.

Such uygulamasının beta sürümü; kendi kendine saklama (self-custody) cüzdanı, rehber listesi, transfer ve hareketleri, kolay faturalama (hustle invoicing) ile ödeme noktası araçlarını (POS) test etme imkanı sunacak. Amaç, Dogecoin’in kullanım alanını genişleterek, kripto paranın gerçek hayatta pratik şekilde değer aktarımı için kullanılabilmesini sağlamak.

Dogecoin ve diğer büyük kriptoların piyasa değeri karşılaştırması

Kripto paraPiyasa Değeri (Milyar $)Dogecoin ile Fark
Bitcoin1.154~65 kat büyük
Ethereum435~24 kat büyük
Dogecoin17,82

CryptoAppsy’nin derlediği piyasa verilerine göre, Dogecoin’in anlık fiyatı 0,10 dolar ve toplam değeri 17,82 milyar dolar civarında seyrediyor. Billy Markus’ın gündeme getirdiği 20 trilyon dolarlık fiyata ulaşmak, mevcut seviye ile kıyaslandığında oldukça uzak ve gerçek dışı bir senaryo olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
