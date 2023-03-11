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Dogecoin (DOGE) balinaları, kripto para piyasaları oldukça volatiliteli devam ederken yarım milyardan fazla token’ı kaydırarak aktif bir şekilde hareket halinde.

Milyon Dolarlık DOGE Transferleri!

Balina izleme platformu Dogecoin Whale Alert, en iyi meme token’ların arasında bulunan DOGE’nin büyük miktarda bakiyeleri bulunan yatırımcılarının yalnızca son 24 saat içerisinde 34.63 milyon doların üzerinde değere sahip 527.909.756 DOGE’yi hareket ettirdiğini bildirdi. Geçtiğimiz gün içerisinde yapılan en büyük işlemlerden biri, dev bir balinanın 9.83 milyon dolar değerindeki 148.648.464 DOGE’yi en iyi 20 Dogecoin cüzdanından birine transfer etmesini içeriyor. Ayrıca yatırımcı bu işlem için sadece 5 dolardan daha az bir transfer ücreti ödüyor.

Dogecoin İşlemleri!

Başka bir işlemde ise kaynağı bilinmeyen bir cüzdandan 5.61 milyon dolar değerinde 86.188.336 DOGE’nin ilk 20 Dogecoin cüzdanına transferi gerçekleştirildi. Balina, büyük Dogecoin birikiminin yerini değiştirmek için yaklaşık 2,49 dolar ücret ödedi. Günün diğer büyük transferleri çoğunlukla büyük Dogecoin birikimlerinin birden çok cüzdandan ya en iyi 20 Dogecoin adresine ya da bilinmeyen bir cüzdana taşınmasını içeriyor. Popüler meme token’ın en büyük dokuz balina hareketi ise şu şekilde gerçekleşti: