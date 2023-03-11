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Dogecoin (DOGE) Balinaları Uyandı! İşte En Büyük DOGE Balinası Hareketleri!

Kripto para piyasalarındaki çalkantı devam ederken Dogecoin (DOGE) balinaları harekete geçti! Meme token'da neler oluyor?
23:42
11 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) balinaları, kripto para piyasaları oldukça volatiliteli devam ederken yarım milyardan fazla token’ı kaydırarak aktif bir şekilde hareket halinde.

Milyon Dolarlık DOGE Transferleri!

Balina izleme platformu Dogecoin Whale Alert, en iyi meme token’ların arasında bulunan DOGE’nin büyük miktarda bakiyeleri bulunan yatırımcılarının yalnızca son 24 saat içerisinde 34.63 milyon doların üzerinde değere sahip 527.909.756 DOGE’yi hareket ettirdiğini bildirdi. Geçtiğimiz gün içerisinde yapılan en büyük işlemlerden biri, dev bir balinanın 9.83 milyon dolar değerindeki 148.648.464 DOGE’yi en iyi 20 Dogecoin cüzdanından birine transfer etmesini içeriyor. Ayrıca yatırımcı bu işlem için sadece 5 dolardan daha az bir transfer ücreti ödüyor.

Dogecoin İşlemleri!

Başka bir işlemde ise kaynağı bilinmeyen bir cüzdandan 5.61 milyon dolar değerinde 86.188.336 DOGE’nin ilk 20 Dogecoin cüzdanına transferi gerçekleştirildi. Balina, büyük Dogecoin birikiminin yerini değiştirmek için yaklaşık 2,49 dolar ücret ödedi. Günün diğer büyük transferleri çoğunlukla büyük Dogecoin birikimlerinin birden çok cüzdandan ya en iyi 20 Dogecoin adresine ya da bilinmeyen bir cüzdana taşınmasını içeriyor. Popüler meme token’ın en büyük dokuz balina hareketi ise şu şekilde gerçekleşti:

  • 3.88 milyon dolar değerinde 59.387.150 DOGE birden fazla cüzdandan ilk 20 Dogecoin cüzdanına aktarılması
  • 3.39 milyon dolar değerinde 52.083.860 DOGE birden fazla cüzdandan ilk 20 Dogecoin cüzdanına aktarılması.
  • Birden fazla cüzdandan bilinmeyen bir cüzdana 3,24 milyon dolar değerinde 50.000.000 DOGE aktarılması.
  • 2.01 milyon dolar değerinde 30.499.998 DOGE, bilinmeyen bir cüzdandan başka bir bilinmeyen cüzdana aktarılması
  • 1.84 milyon dolar değerinde 27.915.000 DOGE, bilinmeyen bir cüzdandan başka bir bilinmeyen cüzdana aktarılması
  • Birden fazla cüzdandan bilinmeyen bir cüzdana 1,58 milyon dolar değerinde 24.000.000 DOGE aktarılması.
  • Birden fazla cüzdandan bilinmeyen bir cüzdana 1.07 milyon dolar değerinde 16.500.585 DOGE aktarılması.
  • Birden fazla cüzdandan bilinmeyen bir cüzdana aktarılan 1.07 milyon dolar değerinde 16.467.753 DOGE aktarılması
  • Birden fazla cüzdandan bilinmeyen bir cüzdana 1.05 milyon dolar değerinde 16.218.610 DOGE aktarılması.

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