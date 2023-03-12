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Kabus Bitiyor Mu? Beklenen Açıklama Geldi! Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Kripto para yatırımcıları birkaç gündür adeta kabusu yaşıyor. Hatta kripto artık bitti bile seslerini duyduk. Tanıdık gelen bu ses haklı mı?
07:53
12 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları son 1 haftadır ve özellikle Perşembe gününden bu yana oldukça zor saatler yaşadı. Kral kripto para birimi devasa düşüşler yaşadı ve riskini azaltmak için stablecoin alanlar bile bu düşüşte cüzdanının eridiğini gördü. Elbette USDC’den bahsediyorum. Dün en büyük ikinci stablecoin %12’den fazla kayıp yaşadı. Fakat şimdilik sular durulmuş gibi görünüyor.

USDC Battı Mı?

Hayır, USD Coin ihraççısı Circle, 11 Mart’ta yaptığı açıklamada, Silicon Valley Bank’ın kapanmasının ardından rezervlerindeki açığı kapatmak için “kurumsal kaynakları” kullanmayı planladığını söyledi. Circle’a göre, USDC likidite işlemleri “ABD’de Pazartesi sabahı bankalar açıldığında normal şekilde devam edecek” ve USDC’nin ABD doları ile 1:1 oranında itfasını sağlayacak. Yani Pazartesi itibariyle itfalar devam edeceği için (söylendiği üzre) 1 USDC 1 Dolar olarak kalmaya devam edecek. Token ihraççısına USD Coin’i verip karşılığında banka hesabınıza dolar aldığınızda o token yakılır ve her USDC Tokeni için bankanıza 1 dolar gönderilir.

Duyuru gün USDC 0,87 dolara düştükten sonra geldi ve USDC rahatlatan açıklamanın ardından yeniden 0,98 dolara kadar yükseldi. Stablecoin, Circle’ın Silicon Valley Bank’taki 3,3 milyar dolarlık rezervinin açıklanmasının ardından 1 dolara sabitini kaybetmişti.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Silicon Valley Bank Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük kredi kuruluşlarından biri ve girişim destekli şirketler için önemli bir oyuncu. Bankanın 10 Mart’ta Kaliforniya Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı tarafından kapatılması, geleceğine ilişkin korkuları körükledi. Federal Mevduat Sigorta Kurumu, sigortalı mevduatları korumak için kayyum olarak atandı. Circle son yaşanan durumla ilgili şunları yazdı;

“Silicon Valley Bank, ABD inovasyon ekonomisinin saygıdeğer ve güvenilir bir ortağıydı. 2008’deki mali kriz sırasında gördüğümüz gibi klasik bir bankrun yaşadılar. Çok az sayıda geleneksel banka böyle bir bankrun ile mücadele edebilecek derecede likiditeye sahip”.

Unlimited Funds’ın baş yatırım yetkilisi Bob Elliot’a göre Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortasız varlıkların da çoğunu karşılayacak ve önümüzdeki hafta ödemenin %50’si yapılacak. Yani Circle’ın kurumsal varlıklarını rezervine eklemesi bile gerekmeyebilir. Bu durum kripto paralar üzerindeki olumsuz havayı bir miktar dağıtacaktır.

Circle’ın Ocak ayındaki son denetim raporuna göre USDC %100 nakit ve ABD Hazine tahvilleriyle destekleniyor. 31 Ocak itibariyle ABD bankaları tarafından tutulan yaklaşık 8.6 milyar dolar rezervlerinin yaklaşık %20’sini oluşturuyor. Rezervlerinin 33 milyar dolarlık kısmı ise BlackRock tarafından Circle Reserve Fund aracılığıyla yönetilen, bir devlet para piyasası fonu olarak kayıtlı ve BNY Mellon tarafından saklanan ABD Hazine tahvillerinde tutuluyor.

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