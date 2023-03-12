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Kripto para piyasalarını etkileyecek önemli gelişmeleri her hafta Pazar günü sabahı sizlerle paylaşıyoruz. Gelişmeleri de son dakika olarak duyuruyoruz ve Bitcoin fiyatındaki volatilite hepimizin malumu. Kripto özelinde veya makro ekonomik gelişmelerin fiyat üzerindeki etkisi de hepimizin malumu. O halde bu hafta kripto paraları yakından ilgilendiren 20 kritik gelişmeye göz atalım.

Kripto Haftanın Kritik Gelişmeleri

Bu hafta ABD enflasyon verisi açıklanacak ve önümüzdeki 7 günün en kritik saatlerini yaşayacağız. Eğer enflasyon yeniden yükselmeye başladıysa kripto para yatırımcılarının canı fazlasıyla sıkılacak. Peki volatilitenin artacağı tek saat enflasyon verisinin geleceği dönem mi? Elbette değil. Gün gün yaşanacak gelişmelere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Pazartesi

17:00 ABD CB İstihdam Trend Endeksi (Önceki: 118,74)

USDC İtfalarının Yeniden Başlatılması

Salı

15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Beklenti: 0,4% Önceki: 0,4%)

15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Beklenti: %5,5 Önceki: %5,6)

15:30 ABD TÜFE (Yıllık) (Beklenti: %6 Önceki: %6,4)

DYDX Kilit Açılışı (12,5 Milyon $)

Filecoin v18 Hygge Yükseltmesi

Çarşamba

00:20 Fed/Bowman Konuşacak

02:50 Japonya Para Politikası Toplantı Tutanakları

15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %5,2 Önceki: %5,4)

ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Beklenti: 0,4% Önceki: 0,5%)

ABD ÜFE (Aylık) (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,7%)

ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Beklenti: 0,2% Önceki: 2,3%)

BitDAO Kilit Açılışı (88,7 Milyon $)

Optimism Bedrock Yükseltmesi

Perşembe

15:30 ABD İnşaat İzinleri (Beklenti: 1,328M Önceki: 1,339M)

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 205K Önceki: 211K)

16:15 Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: +50bp)

Cuma

13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Beklenti: %8,5)

ApeCoin Kilit Açılışı (157,5 Milyon $)

Kripto Paralar Yorum

Önümüzdeki hafta özellikle ABD enflasyonu kritik öneme sahip ve altcoinler özelinde yaşanacak gelişmeler yakından izlenmeli. Örneğin ApeCoin devasa bir kilit açılışı yapacak ve daha önce SAND, DYDX gibi bazı altcoinlerde bir kilit açılışı sırasında anormal fiyat hareketleri gördük. APE ekibi de kilit açılışının getirdiği satış baskısı zayıflatmak hatta risk iştahını artırmak için yeni ortaklı ve projeler duyurabilir. Özellikle vadeli işlemlerde APE için açığa satış yapanların bu riski görmesi gerekiyor. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bizimi için önemli çünkü Dolar Endeksini oluşturan en büyük güç EURO ve onun güçlenmesi doların bir nebze zayıflaması anlamına gelecek.

Pazartesi USDC itfalarının başlaması bekleniyor ve eğer bu olursa USDC yeniden 1 doları görecektir. Diğer taraftan FDIC, Silicon Valley Bank müşterileri için bir ödeme planı duyuracaktır. Uzmanlar sigortasız mevduatların %95’inin kurum tarafından ödenmesini bekliyor. Eğer piyasaya yeniden güven vermezlerse likidite noktasında harika olan birkaç banka hariç hepsinin battığını görebiliriz. FDIC ve diğerleri böyle bir kıyamet senaryosunu yaşamak istemez.