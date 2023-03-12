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Haklıydı! Binance CEO’sundan Terra LUNA Açıklaması! Bugün Geldi!

Bankalara da güvenilmeyeceğini hatırladığımıza göre sırada ne var?
09:39
12 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsasının CEO’su CZ bugünlerde fazlasıyla yoğun ve gündeme ayak uyduruyor. Kripto para piyasaları trajikomik olaylarla dolu. Mesela kısa süre önce Coinbase borsası BUSD delist kararı alırken ve bunu tepki için yaparken. O gün düzenleyicilerle hiçbir sorunu olmayan USDC (Coinbase ortaklı ihraç edilen stablecoin) bugünlerde Silicon Valley Bank iflas ettiği için 1 dolara sabitliğini kaybetti. CZ ise LUNA kurucusuna hak verdi.

Binance LUNA Açıklaması

Silicon Valley Bank’ın USDC fiyatlarının istikrarsızlaştırılmasına doğrudan katılımı göz önüne alındığında, Binance CEO’su CZ bankaların stablecoinler için riskleri artırdığını söyledi. Terra ve TerraUSD (UST) ekosisteminin ölüm sarmalı, 2022 ayı piyasası için net bir yıkıma neden oldu. Hatta FTX dahil kriptodaki tüm iflasların tetikleyicisi de bir noktada bu olaydı. Fakat USDC’nin ABD’nin en büyük bankası batarken rezervinden 3,3 milyar doları kaybetmesi Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun geleneksel bankalara şüpheyle yaklaşmasına neden oldu.

CZ’nin görüşlerini destekleyen bir topluluk üyesi, kripto destekli bir stablecoin fikrini ortaya attı. CZ, Do Kwon tarafından piyasaya sürülen feshedilmiş algoritmik stabilcoin’i vurgulayarak yanıt verdi;

“Do Kwon’un aslında doğru bir fikri vardı ama uygulamada çok başarısız oldu.”

Dahası, CZ’ye göre, fiat para birimleri – kendi başlarına – denkleme kripto girmeden bir risktir.

Stablecoin Çıkmazı

Çok sayıda yargı mercii Do Kwon’a karşı yasal işlem başlatırken, Kwon izini kaybettirmeyi başardı. Yetkililer Sırbistan’da olduğunu düşünse de onu yakalayamıyorlar. Öte yandan CZ’nin savunduğu gibi algoritmik stablecoinler de net bir çözüm gibi görünmüyor. Özellikle değeri değişken varlıklara odaklı algo stablecoinler piyasalardaki dalgalanmalarda ciddi darbe alabiliyor. Bunlar aşırı teminatlandırılsa bile piyasadaki düşüş aşırı teminatlandırılan miktarın üzerinde de olabiliyor.

Algo stablecoinler volatilitenin azaldığı ve benimsemeyle birlikte hacimlerin, likiditenin bollaştığı bir gelecekte mantıklı olabilir. Fakat şimdilik yeni UST’lerin doğması kripto endüstrisine fayda sağlamayacak. Bunun yerine stablecoin ihraççıları gelecek regülasyonla birlikte likit rezervlerini merkez bankasında tutabilir bu şimdilik tek çözüm gibi görünüyor. Gelecekte dijital doların hayatımıza girmesiyle rezervlerin merkez bankası güvencesinde saklanması çok daha kolaylaşacağı için bu zor bir çözüm olmayacaktır.

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