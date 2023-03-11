Biri ölüm kalım meselesi dedi diğeri 6 aydan bahsediyor. Kripto paralarda neler oluyor? Uzmanların beklentisi ne?

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Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen popüler bir analist önemli tahminlerde bulundu. Son 24 saat kripto yatırımcısı için son dere yoğundu ve ABD’nin en büyük 18’inci bankası her gün iflas etmediği için bu son derece normal. İronik olan 2008 krizinin ardından doğan Bitcoin’in ikinci 2008 krizinde yaşadığı satışlardır. Nakamoto 2009 yılında çok daha başka şeyler anlatıyordu ancak yatırımcıların çoğu Bitcoin felsefesinden bihaber olduğu için panik satışları normal görülmeli.

Bitcoin (BTC)

Cred takma adıyla tanınan ünlü kripto analisti yarım milyon takipçisini bugün akşamüstü uyardı. Bitcoin için “ölüm, kalım anının” geldiğini söyledi. Kral kripto 19.000 ila 20.000 dolar fiyat aralığını koruyamazsa, onun 16.000 dolara kadar düşmesinin kendisini şaşırtmayacağından bahsetti. Bu da mevcut değerinden %15’ten fazla erimesi anlamına gelir.

“Bazı günlük BTC düşünceleri: Piyasa sert görünüyor. 19.000 – 20.000 dolar son ve tek teknik yapı olarak bir yap ya da öl puntosu. Bunun altındaki herhangi bir kabul, daha büyük bir dibi beraberinde getirecektir”.

Bitcoin bu yazının yazıldığı sırada 19.922 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin Ne Zaman Yükselecek?

Kripto analisti Benjamin Cowen, Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesinin altı ay daha alabileceğini ve o zamana kadar fiyatının dalgalanacağını tahmin ediyor. Bu da altcoinlerin çok daha büyük kayıplar yaşayabileceğin anlamına gelir. Fakat çoğu dip destek seviyelerine gevşedi. O halde yeniden kripto paraların kümülatif değerinin 800 milyar doları kaybettiği günler görebiliriz.

“Kriptoda makro yükselişe geçme zamanı muhtemelen yaklaşık altı ay içinde. O zamana kadar pek çok insan ilgisiz kalacaktır. Sizin işiniz, kripto dünyası etrafınızda yıkılıyormuş gibi hissettiğinizde bile büyük resmi gözden kaçırmamaktır.”

Kripto piyasalarının, yukarı yönlü sürekli bir hareket başlamadan önce hem ayılara hem de boğalara büyük kayıplar verebileceği konusunda uyarıyor.

“2023’te hem ayılar hem de boğaların canı fazlasıyla yanacak. Ayılar, Ocak ve Şubat aylarında boğalara yanlış bir güvenlik hissi vererek rektefiye oldular. Her iki taraf da yeterince hırpalandıktan sonra, ancak o zaman tekrar yükselişe geçebiliriz.”

Elbette burası kripto para piyasaları ve kimse geleceği göremiyor. O halde yatırımcılar kendi araştırmalarını yaparak stratejilerini yine kendi risk profillerine göre kurgulamalıdır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.