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Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? BTC’de Düşüş Tehlikesi Devam Ediyor Mu?

Bitcoin'de (BTC) bu hafta içerisinde yaşanan ciddi kayıpların ardından yükseliş ivmesi ne zaman gelecek? BTC'de düşüşün sonuna gelindi mi?
23:55
10 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasası, 2023’ün şimdiye kadarki en düşük haftasını yaşıyor. Kripto para birimlerinin fiyatları düştükçe uzun pozisyonların tasfiye edilmesiyle gerileme daha da derinleşti. Peki şimdi ne olacak?

Bitcoin Verileri!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in bu hafta içerisinde şimdiye kadarki düşük performansı, birçok yatırımcıları düşen fiyatlardan dolayı tasfiye işlemine yönlendirdi. Ancak balinaların BTC’yi satın almaya başlaması ve yükseliş eksenini tetiklemesi durumunda olası bir tasfiye riski yatıyor. Balinalar genellikle bu tür durumlardan yararlanır. Çünkü tasfiyeler yönlü hareketi genişleterek fayda sağlamalarına olanak tanır.

Bununla birlikte Bitcoin fonlama oranlarındaki bir artış, mevcut konum itibariyle short pozisyonlarda güçlü bir artış olduğunu gösterebilir. Bu durum balinalar aniden satın almaya başlarsa, açığa tasfiye riskinin arttığı anlamına gelebilir. Belirtilen senaryonun, piyasada yüksek bir kaldıraç seviyesi olduğunda gerçekleşmesi daha olası. Kaldıraç seviyesi mevcut konum itibariyle hala düşük, bu nedenle tasfiye riski o kadar belirgin olmayabilir. BTC döviz rezervi metriği, en son satış baskısından sonra bir değişiklik gösteriyor. Döviz rezervleri, son satış baskısı sayesinde artış kaydetmeye devam ediyor.

Bitcoin’de Zirve Metrik!

Öte yandan bu hafta içerisinde gözlemlenen güçlü geri çekilme, birçok kişiyi birikim yapmaya teşvik edebilecek daha düşük bir giriş noktası da sundu. Ağırlıklı duyarlılık metriği, rahatlama rallisi beklentileri nedeniyle yazı kaleme alındığında haftalık en yüksek seviyesinde. Ek olarak, ortalama kripto para yaşı metriği son üç gündür artıyor ve bu da önemli bir birikim olduğunu gösterebilir. Bitcoin’in arz dağılımına bakıldığında, son yedi gün içinde 10.000 ila 100.000 BTC tutan adreslerden çıkışlar ortaya çıkıyor. Ancak 10 ila 10.000 BTC tutan adresler özellikle son 24 saatte birikiyor. Uzmanlara göre Bitcoin yatırımcıları, balina faaliyetlerini yakından takip etmeli.

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