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Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!

Şubat ayının gözde altcoinleri bunlardı ancak Bitcoin düşüşüyle birlikte önemli destek seviyelerine çekildiler.
20:26
10 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Bugüne kadar her düşüşün bir sonu olduğunu gördük ve bu 5 altcoin piyasada en büyük düşüş yaşayanlar arasındaydı. Eğer kripto paralar bundan sonra sonsuz kadar düşmeyecekse altcoinler ucuz seviyelere gerilemiş olabilir. Peki kısa vadeli beklentiler neler? Yatırımcılar STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH için hangi seviyeleri izlemeli?

2023 Altcoin Sepeti

Bitcoin yükseldiğinden daha hızlı biçimde düştü ve 48 saat içinde nerdeyse 3 bin doları sildi. Bu elbette altcoinlerde daha büyük düşüşleri beraberinde getirdi. ABD bankacılık krizinin çözülmesi umudu, bugün gelen olumlu işsizlik verisi ve Bitcoin’in günlük grafikte aşırı satış gibine ulaşması yatırımcıların yükseliş umudunu artırıyor. Peki kısa sürede %25 ile %32 arasında düşüş yaşayan 5 altcoin için yatırımcılar hangi seviyeleri izlemeli?

Stacks (STX)

Bitcoin tabanlı altcoinler arasında STX Coin eşsiz bir yere sahip ve Taproot ile akıllı sözleşme yeteneklerinin yeniden gündeme gelmesiyle popülerliği, doğal olarak fiyatı arttı. Fakat son düşüş onu fazlasıyla vurdu ve değerinin %32,71’ini 3-10 Mart döneminde kaybetti.

Stacks fiyatı 1 Mart’ta 1,05 ulaştığından beri düşüyor. Altcoin, 4 Mart’ta yükselen paralel kanaldan koparak 9 Mart’ta 0,59 dolar seviyesini gördü. Şu anda kripto para fiyatı 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinin hemen üzerinde 0,53 dolardan işlem görüyor. Bölge bir sıçrama başlatabilirken, RSI henüz herhangi bir yükseliş sapması oluşturmadı. Düşüş devam ederse, bir sonraki en yakın destek alanı 0,40 dolar olabilir. Öte yandan, bir sıçrama meydana gelirse, STX fiyatı 0,63 doları görebilir.

SingularityNET (AGIX)

AGIX fiyatı, 8 Şubat’ta 0,67 dolarlık ATH seviyesine ulaştığından beri düştü. Fiyat 1 Mart’ta daha düşük bir tepe oluşturdu ve sonrasında inişine devam etti. 9 Mart’ta 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesini 0,36 dolardan aşağı kırdı.

Düşüş devam ederse, altcoin 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesi olan 0,28 dolara kadar düşebilir. Tersi senaryoda 0,36 dolar gündeme gelecektir.

Mina (MINA)

Ethereum maksimalistleri onun geleceğinin parlak olduğunu düşünüyor. MINA fiyatı 16 Şubat’ta 1,25 dolara ulaştıktan sonra keskin bir düşüş yaşadı. Bu durum 1,17 dolar direnç alanının üzerinde bir sapmaya neden oldu. Düşüş oranı 3 Mart’ta hızlandı. Şu anda kripto 0,57 dolarlık yatay destek alanına yaklaşıyor ve bu alana ulaşması bekleniyor. Öte yandan fiyat sıçrarsa 0,82 dolar seviyesini görebilir.

Render Token (RNDR)

Token ekonomisine dair yaptığı duyuru RNDR Token fiyatının 2,19 zirvesine ulaşmasını sağladı. Fiyat 7 Şubat’tan bu yana düşüş gösterdi. Şubat 16’da daha düşük bir tepe noktası oluşturdu ve sonrasında düşüş ivme kazandı. Şu anda, dijital varlık 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinin altında 1,08 dolardan işlem görüyor. Düşüş devam ederse, en yakın destek 0,77 dolar olacak. Öte yandan, RNDR ivme kazanırsa, 1,07 dolarlık alanı bir kez daha test edebilir.

Dash (DASH)

DASH fiyatı 16 Şubat’ta 77,90 dolar zirvesini gördü ve diğerleri gibi istikrarlı bir düşüş başlattı. Fiyat Mart ayının başında daha düşük bir tepe noktası oluşturdu ve sonrasında düşüş hızını artırdı. 9 Mart’ta DASH yükselen bir destek çizgisinden aşağı kırıldı.

Eğer erime devam ederse 49 dolar dibi gündeme gelebilir. Tersi senaryoda toparlanma 60 dolar hedefini gündeme getirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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