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Makro piyasalara değerlendirmeleri yakından takip edilen popüler bir analist kısa süre önce kripto yatırımcılarını uyardı. Kriptonun yaşadığı volatiliteyle alay edenler 200 milyar dolarlık bir bankanın aynı gün %80 düşüşüyle uykusuz bir gece geçirdi. Tek sorun onlar uykusuz kalırken kripto para yatırımcılarının da gözüne uyku girmiyordu. Çünkü ABD bankacılık sistemini tehdit eden bu olay Bitcoin’i de vurdu.

Kripto Para Boğası

Popüler makro uzmanı Lyn Alden dün kripto para analisti Benjamin Cowen ile yeni bir strateji oturumuna katıldı. Alden, Federal Rezerv’in devam eden faiz artışlarının muhtemelen kripto varlıkları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını söyledi. Elbette bu senaryo Fed’in bankacılık sistemindeki kaosu görüp geri adım atmadığı durumda gerçekleşecek. Alden şunları söyledi;

“Şu anda faiz artırma döngülerinde, yavaşlayan bir ekonomide faiz artırıyorlar çünkü enflasyonu birincil endişe olarak görüyorlar. Daha yüksek faiz oranlarının bunu kontrol altına almanın kilit bir yolu olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla 2018’in sonlarına benzer bir dinamik görüyoruz. Tüm 2022’nin hikayesi buydu, bu zayıflığa doğru yürüyüş. Bence bu dinamiğe sahip olduğunuz sürece, Bitcoin ve benzeri varlıklar için zorlu bir yer. Bu, yeni dip seviyeler göreceğimiz i anlamına gelmiyor. En düşük seviyeleri görmüş olmamız oldukça olası. Ancak bunun, politikada ya da politika algısında bir değişiklik olana kadar, yakın zamanda yeni bir boğa piyasasının başlayacağını düşünmüyorum.”

Kripto Paraların Geleceği

Ünlü makro analisti aynı zamanda Fed’in enflasyonla mücadelesinin sonunda başarıya ulaşacağı algısının piyasada yaygın olduğunu söyledi. Fakat Alden, Fed’in başarısızlığı ihtimalinin de göz ardı edilemeyecek bir ihtimal olduğunu vurguluyor. Eğer işe yaramazsa, bu durum insanların Fed’in politikalarına olan inancını kaybetmesine ve alternatif varlıklara (kripto gibi) yatırım yapmasına yol açabilir.

“Şu anda, ne zaman yüksek enflasyon ya da güçlü bir işgücü piyasası görseniz, piyasa hala Fed’in bunu kontrol altında tuttuğunu, yeterince şahinleşirlerse bunu ezebileceklerini, yeterince sıkı olurlarsa bu yapısal dezenflasyon dönemine neden olabileceklerini varsayıyor. Ve bence uzun vadede bunun karşılığını alamayacaklar çünkü enflasyon büyük ölçüde mali kaynaklı, büyük ölçüde Fed’in kontrolü dışında. Faiz artırımları, özel sektör enflasyonunu bir miktar bastırabilse de, kamu sektörü enflasyonunu daha da kötüleştirebilir.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.