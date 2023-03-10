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Buraya Nasıl Geldik? Bitcoin Fiyatı Nereye Gidiyor? Dip Görüldü Mü?

Kripto paralar artık dibi gördü mü? Bundan sonrası için beklentiler neler? Yatırımcıları neler bekliyor?
17:00
10 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları sıkıcı yatay hareketlerini geride bıraktı ancak düşüş daha fazla acıyı beraberinde getiriyor. Dört saatlik grafikte günlerdir düz bir çizgi çizmeye çalışan Bitcoin nihayet beklenen kırılımını yaptı ve son gelen haberlerin de desteğiyle 25.000 doların ardından yeniden 19.500 dolar seviyelerini gördük. Kar satışı yapmayanların canı yansa da Bitcoin ilk defa böyle bir hareket yapmıyor.

Bitcoin (BTC)

Şimdiye kadar Bitcoin zorlu bir Mart ayı geçirdi ve Ocak, Şubat aylarındaki kazanımların önemli bir kısmı silindi. Fiyat aralığı aracı 12 saatlik bir zaman diliminde Bitcoin’in 6 Mart’ta başlayan düşüşünden bu yana %11’in üzerinde değer kaybettiğini gösterdi. Fakat dikkat edilecek önemli bir detay var Bitcoin, FTX çöküşünden bu yana ilk defa yeniden aşırı satış bölgesine girdi. RSI dip bölgede ve eğer kriptonun kıyametinde değilse satışlarda zirveyi görmüş olmalıyız. Yani önümüzdeki günlerde bir toparlanma muhtemel görünüyor. Diğer taraftan RSI dip yapsa da fiyat 15.500 dolar seviyesinin daha da üstünde bulunuyor. Yani çok daha büyük bir ralli hedefi gündeme gelebilir.

Coinglass’ın verilerine göre, BTC ve altcoinlerdeki likidasyon 300 milyon doları çoktan geçti. Bu hareket erken long pozisyonların da tasfiyesini beraberinde getirdiği için yükselişe hazırlık olarak yorumlanabilir.

Bitcoin Fiyatı Nereye Gidiyor?

FUD tarihte eşine az rastlanacak kadar çok. Bitcoin’in yaşadığı düşüşe sebep olarak gösterilebilecek en az 15-16 olay sayılabilir. Bunlardan 4-5’i 48 saat içinde hayatımıza girdi. Fakat korkunun zirvede olduğu günlerde Bitcoin’in dip yapma eğiliminde olduğunu biliyoruz. RSI aşırı satış bölgesinde ve ilerleyen günlerde kripto paraların yönünü tayin edecek önemli veriler gelecek. Özellikle 14 Mart enflasyon verisi UBS analistlerinin tahmin ettiği gibi beklenti altı olursa Fed’in daha da sıkılaşmak için acele etmesine gerek olmadığını göreceğiz. Bu da kripto paraları da içine alan risk piyasaları için daha fazla rahatlamayı beraberinde getirebilir.

Kripto paraların kümülatif değeri beklendiği üzere 920 milyar dolar seviyesinde dibini yapmış görünüyor. Bu seviye dün bu saatlerde uyardığımız bir bölgeydi ve ulaşıldı. Bundan sonra gelecek verilerin Bitcoin’in lehine olmasını ummalıyız.

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